Pungile din plastic: interzise, taxate sau găsite alte soluții? Ce arată experiența statelor lumii

4 state din S.U.A. (DE, ME, RI, NY) au programe obligatorii de reciclare sau reutilizare

10 state (AZ, FL, IA, ID, IN, MI, MN, MO, MS, WI) au interdicții preemptive de a interzice pungile de plastic.

Circa 200 de municipalități din S.U.A. au interzis sau au impozitat pungile de plastic; rezultatele au fost în mare parte pozitive:

San Jose, CA: reducerea cu 59% a pungilor de plastic din canalele de scurgere, cu 89% a celor din râuri, iar numărul mediu de pungi per persoană a fost redus de la 3 la 0,3.



San Francisco, CA: Economii de până la $ 600k pe an în costurile cu procesarea plasticului.

Seattle, WA: Reducerea pungilor de plastic găsite în de scurgere (48%) și în râuri (76%).



La nivel global, pungile de plastic sunt interzise în 32 de țări, dintre care 18 sunt în Africa

Cel puțin 32 de țări din întreaga lume au blocuri de plastic, iar aproape jumătate sunt în Africa, unde pungile de plastic blochează frecvent diferite țevi de canalizare, ceea ce duce la creșterea numărului de țânțari (și, prin urmare, a pericolului malariei).





În China, deșeurile de plastic au dus la apariția termenului de "poluare albă". În 2008 a fost adoptată o interdicție totală - și de atunci, deșeurile provenind din sacoșele de plastic au scăzut cu 60% - 80% .





Introducerea pungilor din plastic subțire este interzisă în România din 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice și comercializarea acestora. ​Pungile de plastic sunt indiscutabil, rele pentru mediu. Punga pe care poate că o mai primiți la băcănia din colț are o durată medie de viață de aproximativ 12 minute. Când o aruncați, începe calvarul. Fie o aruncați și- fără să vreți- înfundați vreun canal, fie se adună la marginea unui lac în care se deversează gunoaiele, fie- și mai rău- ucide unul din cele aproximativ 100.000 de mamifere marine care mor anual din această cauză. Pentru că ele se descompun în compuși toxici care afectează fauna lacurilor și mărilor lumii. Cumpărătorii folosesc în fiecare an aproximativ 500 de miliarde de pungi de plastic de unică folosință. Sunt utilizate cam 150 de pungi per persoană, pe an, asta ca să ne dăm seama de amploarea fenomenului. Pentru a stopa acest fenomen, sunt 3 variante: interzicerea, impozitarea sau limitarea prin alte metode a folosirii acestor pungi.Articol prelucrat după datelePentru a stopa acest fenomen, comunitățile lumii au 3 variante: interzicerea, impozitarea sau limitarea prin alte metode a folosirii acestor pungi.În S.U.A., numai 2 state (CA și HI) au interzis pungile de plastic la nivel de statInterdicțiile utilizate de diferitele state se deosebesc foarte mult, dar Kenya este campioana sancțiunilor. Cine "produce, vinde sau importă" pungi de plastic se poate confrunta cu amenzi de până la 19.000 de dolari plus 4 ani în închisoare.În India, unde 20 de vaci mor din cauza consumului de material plastic, o interdicție a intrat în vigoare din 2002.Aproximativ 18 țări au decis să taxeze utilizarea plasticului- o alternativă viabilă la interdicția totală.În Irlanda, o taxă de 22 de cenți pentru fiecare pungă de plastic a redus utilizarea cu până la 90%. Portugalia a înregistrat o scădere de peste 85%. De la impunerea unei taxe în 2003, Danemarca a înregistrat cea mai scăzută utilizare a plasticului în Europa. Valorile medii sunt acolo de 4 pungi per persoană, pe an.