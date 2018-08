Moartea Arethei Franklin și evoluția lirei turcești sunt de găsit pe prima pagină a tuturor cotidienelor importante. Presa din SUA mai scrie despre eliminarea taxelor pentru mediciniștii de la New York University, germanii despre viitoarea (și demult așteptata) lege a imigrației, francezii despre cum a câștigat Trump bătălia piețelor,germanii despre strania putere a algoritmilor, italienii despre drama celor care locuiesc în blocurile din zona podului prăbușit în Genova șamd. Dar mai pe larg, în rândurile de mai jos. Ziarele monitorizate: Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, Le Temps (Elveția), Les Echos, The Hindu, Washington Post și altele.







THE WALL STREET JOURNAL- SEC îi servește Tesla o citație

Autoritățile federale de reglementare au cerut companiei Tesla Inc. să facă o investigație în legătură cu mesajul trimis pe twitter de șeful executiv al companiei, Elon Musk, săptămâna trecută prin care acesta a anunțat că a obținut finanțare pentru delistarea producătorului de mașini electrice.



Citația Comisiei pentru valori mobiliare și piața de capital solicită informații de la fiecare dintre directorii Tesla, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune. Nu se știe care sunt informațiile solicitate. Reprezentanții pentru SEC și Tesla au refuzat să comenteze.



Wall Street Journal a scris anterior că SEC a pus câteva întrebări preliminare dlui Musk pentru că a scris pe Twitter săptămâna trecută că a avut "finanțare asigurată" pentru delistare, citația trimisă nefiind decât autorizarea unei investigații formale a companiei. Autoritățile federale de reglementare au cerut companiei Tesla Inc. să facă o investigație în legătură cu mesajul trimis pe twitter de șeful executiv al companiei, Elon Musk, săptămâna trecută prin care acesta a anunțat că a obținut finanțare pentru delistarea producătorului de mașini electrice.Citația Comisiei pentru valori mobiliare și piața de capital solicită informații de la fiecare dintre directorii Tesla, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune. Nu se știe care sunt informațiile solicitate. Reprezentanții pentru SEC și Tesla au refuzat să comenteze.Wall Street Journal a scris anterior că SEC a pus câteva întrebări preliminare dlui Musk pentru că a scris pe Twitter săptămâna trecută că a avut "finanțare asigurată" pentru delistare, citația trimisă nefiind decât autorizarea unei investigații formale a companiei.





SEC deschide investigații formale atunci când consideră că a avut loc o încălcare a legii care ar putea aduce un potențial prejudiciu investitorilor. În conformitate cu legislația SUA, companiile și șefii acestora nu au voie să ofere acționarilor informații înșelătoare despre evenimente semnificative ale companiei.



Dosarele deschise de SEC necesită luni (uneori ani) de investigații și pot fi închise fără a deschide oficial vreo acțiune în instanță.



Dl Musk a surprins investitorii pe 7 august, când a declarat că intenționează să retragă "Tesla" de la bursă, la preţul de 420 de dolari pe acţiune, în contextul în care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapidă şi are constrângeri financiare. Musk a confirmat că se gândeşte la această posibilitate şi printr-un email adresat angajaţilor şi publicat pe site-ul companiei. O astfel de măsură ar scoate "Tesla" din atenţia Wall Street, dar i-ar putea limita accesul la capital. Operaţiunea ar fi una dintre cele mai mari tranzacţii de acest tip din istorie, cu o ţintă de preţ de circa 72 de miliarde de dolari, în baza unui preţ de 420 de dolari pe acţiune, cu aproximativ 20% mai mare decât prețul de tranzacționare al acțiunilor în acea zi. În tweetul său, dl Musk a spus că buyout-ul are "finanțare garantată", fără a oferi detalii.



Într-un post de blogul Tesla, el a clarificat că discuțiile cu fondul suveran al Arabiei Saudite privind finanțarea afacerii au stat la baza afirmației sale și au declarat că fondul nu a semnat un acord. Fondul de investiții publice din Arabia Saudită are o participație de aproape 5% în Tesla. Musk și alți angajați Tesla dețin aproximativ 25% din Tesla, iar investitorii individuali au doar cu puțin peste 17% din acțiuni. Restul - aproape 58% - este deținut de mari investitori instituționali.



Cele mai citite texte din WSJ:

Universitatea din New York a declarat joi ca va acoperi costul studiilor pentru toti studentii sai mediciniști, indiferent de situatia lor financiara, aceasta fiind o primă inițiativă de acest fel. Oficialii universității se tem că taxele în creștere -acoperite prin credite bancare- vor îndatora prea mult studenții, forțându-i pe aceștia să caute joburi cât mai bine plătite pentru a scăpa de datorii. Iar acest lucru duce la deficite de cercetători și medici primari, de care economia are nevoie, mai spun oficialii universității. NYU a strâns deja peste 450 de milioane de dolari din cei aproximativ 600 de milioane de dolari pe care le estimează a fi necesare. 62% din ultima promoție a NYU aveau împrumuturi medii de 171.908 dolari



Agenția declară că Lacul Mead ar putea coborî sub pragul critic Lacul Mead din Nevada, cel mai mare din Vestul SUA, este pe cale să scadă sub un prag critic în 2020, potrivit unei noi estimări a Bureau of Reclamation, o agenție multistatală care gestionează problemele apei și energiei în Vestul SUA. Potrivit acesteia, există o probabilitate de 52% ca nivelurile apei să scadă sub un prag de 3 metri adâncime până în 2020. "Preocuparea foarte mare este legată de faptul că aprovizionarea cu apă va fi incertă", a declarat Todd Reeve, directorul executiv al Business for Water Stewardship, un grup nonprofit din Portland, Oregon.

Știința din spatele celor mai lungi zboruri ale lumii

Desertul Sonoran este un loc destul de bun pentru a cerceta ce efecte au zborurile ultralungi asupra corpului uman. Companii aeriene și oameni de știință studiază efectele petrecerii a 20 de ore sau mai mult într-o cabină la altitudine mare. Ei modifică totul, de lameniul alimentar până la gradulde iluminare a cabinei și temperatura.

Singapore Airlines lucrează cu experți în domeniul nutriției și sănătății la Canyon Ranch pentru a dezvolta noi meniuri și programe de wellness la bord pentruzborurile fără oprire între Newark, NJ și Singapore, care vor fi cele mai lungi zboruri din lume, lansate în luna octombrie . Compania aeriană va adăuga, de asemenea, programe de wellness pe distanțe lungi pentru zborurile existente din San Francisco și Los Angeles.





L ES ECHOS- Air France-KLM deschide o nouă eră numind un canadian la conducere





Heidrick și Struggles, firma de recrutare însărcinată să găsească un nou CEO pentru Air France-KLM, l-au recomandat pe Benjamin Smith (46 ani), numărul doi al Air Canada. Consiliul de administrație al grupului franco-olandez, care s-a întrunit joi după-amiază, l-a numit pe acesta la mai mult de trei luni de la demisia fostului director executiv Jean-Marc Janaillac.

Anne-Marie Couderc, în calitate de președinte neexecutiv al grupului, i-a încredințat trei misiuni noului șef: va fi responsabil în primul rând de revitalizarea companiei Air France, dând un impuls strategic profund grupului și colaborând la o nouă abordare managerială. Benjamin Smith va fi, de asemenea, responsabil de organizarea managementului general al grupului, cu Frédéric Gagey (Chief Executive Officer interimar), devenind director financiar. Nu sunt comunicate informații despre remunerația sa, dar conform informațiilor noastre, aceasta va fi de 4.250 de milioane de euro pe an plus acțiuni ale companiei, dacă toate criteriile de performanță vor fi îndeplinite.

Noul șef, care vorbește bine limba franceză și se va muta la Paris, va prelua mandatul până la 30 septembrie. Capacitatea managerială a lui Ben Smith va fi esențială pentru a ridica Air France din impasul în care se află; companiaa avut costuri de 335 de milioane de euro în prima jumătate a acestui an, în urma celor cincisprezece zile ale grevei piloților. Aceștia încă mai cer o majorare a salariilor de 5,1 și amenință din nou să lase avioanele la sol în septembrie.











Cele mai citite articole din Les Echos:





1. Air France-KLM deschide o nouă eră numind un canadian la conducere

Potrivit unui specialist în securitate informatică, utilizatorii rețelelor sociale sunt din nou ținta hackerilor care preiau controlul asupra profilului lor. Nu este pentru prima dată când Instagram se confruntă cu o piratare masivă a membrilor săi. În septembrie anul trecut au existat milioane de conturi sparte iar acum se pare că asistăm la același lucru. Într-o declarație publicată joi, Kaspersky declară că a detectat creșterea alarmantă a tentavileor de phishing, de la 150 la aproape 600 pe zi.







Potrivit unui studiu realizat de Citigroup, autorii și muzicienii primesc doar 12% din veniturile industriei muzicale. Cu toate acestea, cota poate crește în cazul concertelor live. La o cifră de afaceri în Statele Unite de 43 de miliarde de dolari, doar 5 miliarde au revenit artiștilor- compozitori sau muzicieni. Adică 12%. "Este mult mai puțin decât în ​​cinematografie", spune Thomas Singlehurst, șeful cercetării Citigroup și unul dintre autorii raportului. Manager, agent, editor pentru drepturi de autor, producător pentru înregistrări, manager de afaceri, turner pentru concerte, avocat, drepturi de colectare a companiilor de partea muzicienilor. Vânzări fizice, platforme de streaming, sincronizarea cu publicitatea și cinema, pe partea consumatorilor. Industria muzicală are atât de mulți intermediari, iar consumul său este atât de fragmentat încât artistul mai apucă doar o mică parte.



Ministrul de finanțe al Turciei exclude orice control al capitalului sau chemarea FMI după căderea lirei turcești.

" Ceea ce nu mă omoară, mă face mai puternic!" . Ministrul de finanțe al Turciei, Berat Albayrak, pare să fi fost inspirat de Nietzsche, declarând joi că țara sa va ieși "chiar mai puternică " din actuala criză monetară. În timpul unei teleconferințe mult așteptate cu sute de investitori străini, el a exclus orice control al capitalului și orice apel pentru sprijin financiar la Fondul Monetar Internațional . Ministrul de finanțe, care a preluat mandatul doar cu câteva săptămâni în urmă și care e cunoscut investitorilor doar ca ginerele președintelui turc Recep Tayip Erdogan, a adăugat că statul nu va ezita să ofere asistență sectorului bancar și a exclus orice derapaj bugetar. El a susținut că lupta împotriva inflației a rămas prioritatea guvernului. Creșterea prețurilor a ajuns la sfârșitul lunii iunie la 16% și ar putea depăși 20% datorită scumpirii produselor importate, în special din cauza prețului petrolului și a deprecierii lirei.











LE MONDE - Reținerea la sursă, o reformă riscantă

În timp ce francezii mai au timp până marți, 5 iunie, pentru a-și completa declarația de impozit pe venit 2017, au descoperit cât li se va reține din salariul lor din ianuarie 2019, sub forma impozitului reținut la sursă. Prima etapă a unei reforme politice cu risc ridicat.



Emmanuel Macron și Edouard Philippe știu că nu e loc de greșeli, chiar dacă "cu 3 milioane de companii și 38 de milioane de contribuabili, e greu de crezut că nu va exista niciun incident", recent a mărturisit șeful direcției generale a finanțelor publice, Bruno Parent. "Presiunea asupra administrației este foarte puternică", admit oficialii.

Primele reduceri ale contribuțiilor salariale, începând cu 1 ianuarie 2018, au fost parțial anulate de creșterea concomitentă a contribuției sociale generalizate (CSG). Alături de acestea, creșterea taxelor la tutun și combustibil au dus la scăderea puterii de cumpărare a francezilor în primul trimestru.



Cele mai citite articole din Le Monde:





Regina muzicii soul, Aretha Franklin a decedat joi, la vârsta de 76 de ani, de cancer pancreatic. Odată cu ea dispare cea mai mare și mai impresionantă voce feminină din istoria muzicii soul.







Valul de căldură dezvăluie rămășițe preistorice ascunse

În Germania, dezbaterea publică e acaparată de noua lege privind imigrația , care ar trebui să permită lucrătorilor calificați să își găsească mai ușor joburi în Germania. Guvernul a convenit asupra unor puncte-cheie despre cum va arăta noua lege. De 20 de ani se tot discută de necesitatea ei, dar acum ea va fi chiar adoptată probabil înainte de Crăciun. Au fost deja convenite punctele-cheie care mai generau discuții și negocieri secretarii de stat din Ministerul de Interne, Ministerul Economiei și Ministerul Muncii. Cancelaria a fost, de asemenea, implicată.

SPD joacă un rol decisiv în noile planuri legislative. CDU și CSU au rezistat de mult timp în a vedea Germania ca țară de imigrare. Rezultatul: autorități supraîncărcate, procese administrative nesoluționate și ani de incertitudine juridică pentru refugiați și întreprinderi care caută cu disperare personalul. Pe scurt: haos și frustrare.

În cele din urmă, Germania devine oficial o țară de imigrare. În legislativul anterior SPD prezentase un proiect de lege privind imigrația, dar nu a trecut în Uniune. Potrivit estimărilor Institutului German de Afaceri (IW), producția economică ar fi cu 30 de miliarde de euro mai mare dacă nu ar economia nu s-ar confrunta cu exista lipsa specialiștilor. Lista domeniilor ocupaționale în care Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA) estimează o lipsă de lucrători calificați devine din ce în ce mai lungă: de la asistenți geriatrici și asistenți medicali la terapeuți, șoferi, tehnicieni sanitari și dezvoltatori de software.

Cum Aretha Franklin a transformat "Respect" într-un manifest feminist

HANDELSBLATT- Puterea stranie a algoritmilor Algoritmii învață mai bine și mai bine să prezică emotiile și deciziile omului. Economia și societatea se confruntă cu schimbări dramatice.

Algoritmii învață mai bine și mai bine să prezică emotiile și deciziile omului. Economia și societatea se confruntă cu schimbări dramatice.

Progresul tehnic a avut întotdeauna două fețe, a fost o binecuvântare și un blestem în același timp. Asteptarile în fața AI sunt ridicate, iar riscurile sunt greu de estimat. Algoritmi tot mai buni , computerele din ce în ce mai rapide



Google AI Deep Mind, de exemplu, a dezvoltat un algoritm inteligent care poate detecta boli oculare mai rapid și mai precis decât specialiștii umani. Oftalmologul artificial este acum de așteptat să fie tomologat de Oficiul Național de Sănătate din Regatul Unit în următorii trei ani.





FINANCIAL TIMES: Lira se află sub presiune, după ce SUA avertizează cu privire la noi sancțiuni

Dl Albayrak a subliniat că țara se va concentra pe măsuri fiscale pentru a reduce deficitul de cont curent și inflația de 16%.





THE NEW YORK TIMES: O presă liberă are nevoie de voi (editorial)

THE NEW YORK TIMES (SUA) - În 1787, anul adoptării Constituției, Thomas Jefferson i-a trimis o scrisoare faimoasă unui amic: „Dacă mi-ar fi revenit mie să decid dacă ar trebui să avem fie un guvern fără ziare, fie ziare fără un guvern, nu aș ezita nici o clipă s-o prefer pe ultima.”

Sau cel puțin așa gândea el înainte de a deveni președinte. 20 de ani mai târziu, după ce îndurase monitorizarea presei din interiorul Casei Albe, el era mai puțin convins de valoarea ei. „Acum nu mai poți crede nimic din ce vezi în ziare”, scria el. „Adevărul însuși devine suspicios prin aceea că este pus în acel vehicul alterat.” THE NEW YORK TIMES (SUA) - În 1787, anul adoptării Constituției, Thomas Jefferson i-a trimis o scrisoare faimoasă unui amic: „Dacă mi-ar fi revenit mie să decid dacă ar trebui să avem fie un guvern fără ziare, fie ziare fără un guvern, nu aș ezita nici o clipă s-o prefer pe ultima.”Sau cel puțin așa gândea el înainte de a deveni președinte. 20 de ani mai târziu, după ce îndurase monitorizarea presei din interiorul Casei Albe, el era mai puțin convins de valoarea ei. „Acum nu mai poți crede nimic din ce vezi în ziare”, scria el. „Adevărul însuși devine suspicios prin aceea că este pus în acel vehicul alterat.”





Disconfortul lui Jefferson era, și rămâne și acum, de înțeles. A transmite știri într-o societatea deschisă e o activitate care implică și conflict. Disconfortul lui exemplifică totodată necesitatea dreptului la a cărui consfințire a contribuit și el. Pe baza propriei experiențe, părinții fondatori credeau că un public bine informat este cel mai bine înzestrat pentru a stârpi corupția și, pe termen lung, pentru a promova libertatea și dreptatea.

„Discuția publică este o datorie politică”, a afirmat Curtea Supremă în 1964. Acea discuție trebuie să fie „dezinhibată, robustă și larg deschisă” și „poate foarte bine să includă atacuri vehemente, caustice și uneori neplăcut de dure la adresa guvernului și funcționarilor publici”.





În 2018 unele dintre cele mai nocive atacuri vin de la membri ai guvernului. A critica presa de știri - pentru că minimalizează ori exagerează știri sau pentru că greșește ceva - este perfect corect. Reporterii și redactorii de știri sunt și ei oameni și fac greșeli. A-i corecta este esența muncii noastre. Dar a insista că adevărurile care nu-ți plac sunt „știri false” e periculos pentru sângele vital al democrației. Iar a-i numi pe jurnaliști „dușmani ai poporului” este periculos, punct.

Acestea atacuri împotriva presei sunt mai cu seamă primejdioase pentru jurnaliștii din țări cu un stat de drept mai slab și pentru cei de la publicațiile mai mici din SUA, care sunt oricum presați de criza economică din sectorul lor de activitate. Și cu toate acestea, jurnaliștii acelor ziare continuă să facă munca dificilă de a pune întrebări și a scrie articole despre subiecte despre care astfel n-ați fi auzit. Luați de exemplu The San Luis Obispo Tribune, care a scris despre moartea unui deținut ce stătuse legat 46 de ore încontinuu în închisoare. Articolul a forțat comitatul să-și modifice regulile privind tratamentul deținuților bolnavi psihic.





Răspunzând apelului lansat săptămâna trecută de The Boston Globe, The Times se alătură sutelor de ziare, de la cotidianele din marile zone metropolitane și până la mici săptămânale locale, pentru a le aminti cititorilor care este importanța presei libere din America. Aceste editoriale, din care v-am prezentat și fragmente, afirmă împreună o instituție americană fundamentală.

Dacă nu ați făcut-o deja, vă rugăm să vă abonați la ziarul vostru local. Lăudați-l atunci când considerați că a făcut o treabă bună și criticați-l atunci când credeți că ar putea să facă mai mult. Suntem cu toții împreună implicați în asta. (RADOR)





NAFTEMPORIKI: După ieşirea din programul de asistenţă financiară, în Grecia nu vor fi toate roz!



NAFTEMPORIKI (Grecia) - În circa 10 zile (în data de 20 august n.trad.), Grecia va ieşi formal din lunga perioadă a programelor de asistenţă financiară care au durat 9 ani şi au lăsat în urmă 924.000 de şomeri, 250.000 de companii închise şi salariaţi, pensionari şi liber profesionişti cu datorii scadente către fisc, fonduri de asigurări sociale şi bănci în valoare de 227 de miliarde de euro. În timpul programelor de asistenţă financiară, fiecare guvern a încercat, prin impunerea de impozite nimicitoare să reuşească mult dorita însănătoşire bugetară şi aşteptatele excedente bugetare primare. Însă, scăderea dramatică a veniturilor a dus la o contracţie a consumului, ceea ce a făcut ca impozitele directe şi indirecte intrate în fondurile de stat să fie mai mici în raport cu perioada de dinaintea crizei.

Este relevant că în anul 2016 impozitul pe venit s-a situat la 18 miliarde de euro, iar în 2017 la 20 de miliarde de euro, în timp ce în 2010 la bugetul de stat au intrat aproape 18,7 miliarde de euro. La acest aspect mai trebuie luată în considerare şi evaziunea fiscală extinsă, dar şi incapacitatea fiscală ce afectează veniturile statului. Datoriile scadente din impozite depăşeau în primul semestru al anului 2018 5,1 miliarde de euro, şi de aici întrebările care se impun sunt două, în ce măsură gospodăriile dispun de bani pentru a plăti şi, pe de altă parte, dacă firmele au încasat sumele care le sunt datorate pentru a plăti la timp "impozitele post-memorandum".

Dintr-un eşantion de 251.000 de companii, 158.000 sunt fie pe pierdere, fie nu au deloc profit şi doar 1 din 10 companii are profit peste 60.000 de euro. Mai concret, 4 din 10 companii sunt pe pierdere, 5 din 10 companii au profit zero sau profituri foarte mici, în timp ce impozitele confirmate ale companiilor se ridică la 4,27 miliarde de euro. La nivel individual, 4 din 10 contribuabili cu regularizare debitoare vor plăti anul acesta un impozit sporit cu până la 40%, în timp ce 2 din 10 vor plăti un impozit dublu.





Cred că este prematur să se iluzioneze cineva dintre cei care activează în mediul de afaceri mic şi mijlociu şi ar fi o greşeală fatală să se concluzioneze că ce a fost mai greu a trecut, pentru că economia reală a dat, într-adevăr, semne de ameliorare în unele sectoare, dar continuă să fie încă vulnerabilă la pericole interne şi externe.

În prima jumătate a lunii august, vânzările magazinelor s-au situat la niveluri scăzute întrucât 2,5 milioane de contribuabili au trebuit să plătească la sfârşitul lunii iulie 1,2 miliarde de euro impozit pe profit. Bani care lipsesc de pe piaţă, iar acest fapt este resimţit de toţii comercianţii retail.

Confederaţia Elenă pentru Comerţ şi Mediul de Afaceri consideră că după ieşirea Greciei din programele de asistenţă financiară, scăderea impozitelor va trebui să reprezinte o prioritate imediată pentru echipa economică a guvernului grec.





În acest sens şi cu scopul supravieţuirii cât mai multor liber profesionişti va trebui redus impozitul pentru întreprinderi de la 29% la 26% şi treptat la 20%, precum şi contribuţiile de asigurări sociale ale angajatorilor şi angajaţilor care creează un cost salarial exagerat. De asemenea trebuie redus TVA în anumite sectoare ale economiei, cum ar fi, de exemplu, turismul, restaurantele, reparaţiile de nave şi transporturile maritime pentru a putea fi competitivi în raport cu colegii din ţările vecine. În Grecia, TVA a degenerat şi dintr-o taxă pe valoarea adăugată s-a transformat într-un impozit suplimentar.

Perioada post-memorandum se va dovedi, după cum totul arată, la fel de dificilă pentru Grecia ca şi perioada celor trei memorandumuri de asistenţă financiară, dar să sperăm că această perioadă dificilă se va restrânge la doar patru ani. Mă tem că "supraimpozitarea post-memorandum" va funcţiona în detrimentul investiţiilor, iar "supra-excedentele post-memorandum" vor afecta dezvoltarea.









MTI: Ţările Grupului de la Vişegrad solicită măsuri mai stricte împotriva distribuitorilor incorecţi

MTI (Ungaria) - Ţările Grupului de la Vişegrad (V4) solicită măsuri mai stricte împotriva distribuitorilor incorecţi - a comunicat Ministerul Agriculturii din Ungaria, joi, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit informării ministerului de resort, ţările V4, alături de miniştrii agriculturii din Bulgaria, Croaţia, Slovenia şi România, au semnat miercuri la Nitra (Slovacia) o declaraţie comună privind punctul de vedere comun în legătură cu proiectul directivelor pentru reducerea practicilor neloiale ale distribuitorilor, elaborate de Comisia Europeană. În comunicat s-a subliniat că István Nagy, ministrul ungar al agriculturii, şeful delegaţiei ungare, a accentuat că protecţia agricultorilor ar trebui să fie o prioritate. Fermierii sunt cei mai importanţi actori în lanţul alimentar, totodată însă, din cauza poziţiei lor economice mai slabe şi a posibilităţilor mai reduse de negociere, aceştia suferă cel mai mult din cauza comportamentului inechitabil al actorilor mai puternici din punct de vedere economic, iar această situaţie trebuie schimbată - a explicat ministrul ungar.

Propunerea Comisiei Europene ar interzice la nivelul Uniunii Europene modificarea unilaterală şi retrospectivă a contractelor de achiziţie încheiate cu agricultorii, întârzierea plăţilor pentru produsele alimentare perisabile, anularea de ultim moment a comenzilor şi returnarea produselor - precizează comunicatul Ministerului Agriculturii.

La prima reuniune a miniştrilor agriculturii, care a avut loc în perioada preşedinţiei slovace a V4, din iulie, conducătorii delegaţiilor au convenit că propunerea Comisiei Europene are o direcţie bună, dar oferă doar o protecţie limitată pentru producătorii de alimente mici şi mijlocii. În declaraţia comună semnată la sfârşitul reuniunii s-a solicitat în mod explicit ca dispoziţiile directivei să fie obligatorii pentru toţi cumpărătorii, indiferent de mărimea lor.

Adoptarea legislaţiei UE poate contribui în viitor la prevenirea apariţiei unor situaţii ca aceea existentă acum, care afectează producătorii maghiari de mere. Potrivit Guvernului, în acest an pe piaţa en-gros de mere se poate ajunge, prin intermediul unor relaţii juste între producători şi companii, la un preţ de achiziţie care să facă posibil ca producătorii şi cei din industria de prelucrare să îşi desfăşoare activitatea cu un venit corespunzător - se arată în comunicat. (RADOR)



LA REPUBBLICA: Guvernul maltez dezminte declaraţiile lui Salvini: "Şi Italia va primi migranţi"

LA REPUBBLICA (Italia) - Roma - "Italia aderă la iniţiativa de redistribuire a migranţilor aflaţi la bordul navei Aquarius", comunică guvernul din Malta, specificând că "în urma anunţului unei acţiuni de cooperare comună între cinci state membre pentru redistribuirea tuturor imigranţilor la bordul navei Aquarius, guvernul italian a contactat guvernul maltez pentru a participa la iniţiativă". Prin urmare, anunţul dezminte controversatul tweet al vice-premierului şi ministrului de interne, Matteo Salvini, care marţi, în timpul situaţiei de urgenţă imense declanşată de dramatica prăbuşire a podului Morandi din Genova, şi-a exprimat satisfacţia pe Twitter, explicând că Roma nu ar fi primit niciun migrant de la bordul navei.

Valletta, în schimb, spune contrariul. "Migranţii de la bordul navei Aquarius au debarcat în Malta azi, după un acord care i-a permis navei să intre în porturile sale, în ciuda faptului că nu există nicio obligaţie legală de a face acest lucru. Ţările participante sunt acum Franţa, Germania, Spania, Portugalia, Luxemburg şi Italia", a explicat guvernul maltez. "Acest acord îi va privi pe toţi cei 141 de migranţi de la bordul navei Aquarius şi alţi 60 de migranţi salvaţi pe mare într-o operaţiune în zona Sar din Malta, redistribuiţi în alte state membre într-un scenariu de solidaritate europeană concretă".

Între timp, unul dintre minorii aflaţi la bordul navei Aquarius, printre cei 141 de migranţi salvaţi vineri în largul coastelor Libiei şi debarcaţi acum în Malta, a povestit că a fost răpit şi că le-a cerut răpitorilor săi să îl ucidă ca să nu mai trăiască în condiţiile în care îl ţineau. Este una dintre mărturiile şocante ascultate de echipajul navei şi relatate de ziarul maltez "Times of Malta". "I-am rugat pe răpitorii mei să mă ucidă", le-a spus adolescentul membrilor echipajului navei Aquarius sosită în portul din La Valletta. Copiii, solicitanţi de azil, au dezvăluit că au fost victimele răpirilor şi şantajelor în dauna rudelor lor. Dintre cei 141 de migranţi salvaţi de Aquarius, 38 sunt minori neînsoţiţi care au mai puţin de 15 ani.(RADOR)



PRAVDA : Putin provoacă: "Austria mă iubește"

PRAVDA (Rusia)- De ce se duce Vladimir Putin la nunta unei femei pe care abia o cunoaște? Adevărul e că nu este doar o femeie oarecare, ci Karin Knajsl, ministrul austriac de Externe. Și ea reprezintă Partidul austriac al Libertății, care face parte din coaliția guvernamentală. Serviciile speciale din SUA semnalează faptul că Austria reprezintă un pericol pentru Occident prin rusofilia ei. De ce este atât de curajoasă Viena? Pentru economia reală, o ieşire adevărată din memorandumuri ar trebui să marcheze creşterea profitabilităţii tuturor companiilor greceşti, revenirea la lichiditate pe piaţă şi sfârşitul supraimpozitării persoanelor fizice şi juridice. Vom vedea! (RADOR)MTI (Ungaria) - Ţările Grupului de la Vişegrad (V4) solicită măsuri mai stricte împotriva distribuitorilor incorecţi - a comunicat Ministerul Agriculturii din Ungaria, joi, agenţiei ungare de presă MTI.Potrivit informării ministerului de resort, ţările V4, alături de miniştrii agriculturii din Bulgaria, Croaţia, Slovenia şi România, au semnat miercuri la Nitra (Slovacia) o declaraţie comună privind punctul de vedere comun în legătură cu proiectul directivelor pentru reducerea practicilor neloiale ale distribuitorilor, elaborate de Comisia Europeană. În comunicat s-a subliniat că István Nagy, ministrul ungar al agriculturii, şeful delegaţiei ungare, a accentuat că protecţia agricultorilor ar trebui să fie o prioritate. Fermierii sunt cei mai importanţi actori în lanţul alimentar, totodată însă, din cauza poziţiei lor economice mai slabe şi a posibilităţilor mai reduse de negociere, aceştia suferă cel mai mult din cauza comportamentului inechitabil al actorilor mai puternici din punct de vedere economic, iar această situaţie trebuie schimbată - a explicat ministrul ungar.Propunerea Comisiei Europene ar interzice la nivelul Uniunii Europene modificarea unilaterală şi retrospectivă a contractelor de achiziţie încheiate cu agricultorii, întârzierea plăţilor pentru produsele alimentare perisabile, anularea de ultim moment a comenzilor şi returnarea produselor - precizează comunicatul Ministerului Agriculturii.La prima reuniune a miniştrilor agriculturii, care a avut loc în perioada preşedinţiei slovace a V4, din iulie, conducătorii delegaţiilor au convenit că propunerea Comisiei Europene are o direcţie bună, dar oferă doar o protecţie limitată pentru producătorii de alimente mici şi mijlocii. În declaraţia comună semnată la sfârşitul reuniunii s-a solicitat în mod explicit ca dispoziţiile directivei să fie obligatorii pentru toţi cumpărătorii, indiferent de mărimea lor.Adoptarea legislaţiei UE poate contribui în viitor la prevenirea apariţiei unor situaţii ca aceea existentă acum, care afectează producătorii maghiari de mere. Potrivit Guvernului, în acest an pe piaţa en-gros de mere se poate ajunge, prin intermediul unor relaţii juste între producători şi companii, la un preţ de achiziţie care să facă posibil ca producătorii şi cei din industria de prelucrare să îşi desfăşoare activitatea cu un venit corespunzător - se arată în comunicat. (RADOR)LA REPUBBLICA (Italia) - Roma - "Italia aderă la iniţiativa de redistribuire a migranţilor aflaţi la bordul navei Aquarius", comunică guvernul din Malta, specificând că "în urma anunţului unei acţiuni de cooperare comună între cinci state membre pentru redistribuirea tuturor imigranţilor la bordul navei Aquarius, guvernul italian a contactat guvernul maltez pentru a participa la iniţiativă". Prin urmare, anunţul dezminte controversatul tweet al vice-premierului şi ministrului de interne, Matteo Salvini, care marţi, în timpul situaţiei de urgenţă imense declanşată de dramatica prăbuşire a podului Morandi din Genova, şi-a exprimat satisfacţia pe Twitter, explicând că Roma nu ar fi primit niciun migrant de la bordul navei.Valletta, în schimb, spune contrariul. "Migranţii de la bordul navei Aquarius au debarcat în Malta azi, după un acord care i-a permis navei să intre în porturile sale, în ciuda faptului că nu există nicio obligaţie legală de a face acest lucru. Ţările participante sunt acum Franţa, Germania, Spania, Portugalia, Luxemburg şi Italia", a explicat guvernul maltez. "Acest acord îi va privi pe toţi cei 141 de migranţi de la bordul navei Aquarius şi alţi 60 de migranţi salvaţi pe mare într-o operaţiune în zona Sar din Malta, redistribuiţi în alte state membre într-un scenariu de solidaritate europeană concretă".Între timp, unul dintre minorii aflaţi la bordul navei Aquarius, printre cei 141 de migranţi salvaţi vineri în largul coastelor Libiei şi debarcaţi acum în Malta, a povestit că a fost răpit şi că le-a cerut răpitorilor săi să îl ucidă ca să nu mai trăiască în condiţiile în care îl ţineau. Este una dintre mărturiile şocante ascultate de echipajul navei şi relatate de ziarul maltez "Times of Malta". "I-am rugat pe răpitorii mei să mă ucidă", le-a spus adolescentul membrilor echipajului navei Aquarius sosită în portul din La Valletta. Copiii, solicitanţi de azil, au dezvăluit că au fost victimele răpirilor şi şantajelor în dauna rudelor lor. Dintre cei 141 de migranţi salvaţi de Aquarius, 38 sunt minori neînsoţiţi care au mai puţin de 15 ani.(RADOR)PRAVDA (Rusia)- De ce se duce Vladimir Putin la nunta unei femei pe care abia o cunoaște? Adevărul e că nu este doar o femeie oarecare, ci Karin Knajsl, ministrul austriac de Externe. Și ea reprezintă Partidul austriac al Libertății, care face parte din coaliția guvernamentală. Serviciile speciale din SUA semnalează faptul că Austria reprezintă un pericol pentru Occident prin rusofilia ei. De ce este atât de curajoasă Viena?





Vizita președintelui Rusiei în Austria a fost confirmată de Dmitrii Peskov, secretarul său de presă.

Sâmbătă, 18 august, Karin Knajsl se căsătorește cu Wolfgang Meilinger, un antreprenor din landul Styria. Președintele rus i-a fost prezentat doamnei Karin Knajsl în mai, la Viena, în timpul unei vizite oficiale, iar apoi ministrul l-a invitat la nuntă. Potrivit planului, Putin îi va felicita pe noii căsătoriţi, într-un castel din Styria și apoi va merge la o întâlnire cu cancelarul german Angela Merkel.

Wolfgang Fellner, jurnalist la Televiziunea OE24 din Austria, consideră că doamna Karin Knajsl, ministrul austriac de Externe, transformă "o mică nuntă privată într-o politică mondială".





„Putin știe că Austria poate "deschide ușile" negocierilor privind încetarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei. El știe că flirturile lui cu ministrul austriac provoacă anxietate. El îi provoacă pe americani și pe britanici: “Austria mă iubește“, a subliniat jurnalistul în comentariile sale. „Acest lucru arată în mod clar că ministrul Afacerilor Externe, Partidului Libertății din Austria (FPÖ) și, probabil, guvernul nostru este de partea Rusiei, și nu de partea lui Trump, a lui May și Merkel. Acesta este interesul poporului nostru - 80% din numărul austriecilor se pronunţă contra sancţiunilor împotriva Rusiei", a concluzionat Wolfgang Fellner.

Rețineți că, în orice caz, astfel de lucruri nu se fac fără consimțământul celor mai înalți oficiali din Austria, așa că şi cancelarul Sebastian Kurz (Partidul Popular Austriac), și vice-cancelarul Heinz-Christian Strache (FPÖ) au anunțat astfel care este vectorul politicii lor naționale.



Serviciile de informații americane sunt îngrijorate



De multă vreme, Austria provoacă nelinişte pentru americanii din serviciile speciale. Jurnaliștii Alexander Smith și Andy Eckardt de la NBC News scriu în articolul lor intitulat „Experții din serviciile speciale sunt îngrijoraţi de înclinaţia Austriei spre Rusia“, că "Executivul ţării merge în derivă spre Rusia". „Acest lucru are implicații serioase pentru Washington și aliații lui. Unul dintre factorii care se află în spatele acestor suspiciuni este Partidul Libertății din Austria, de extremă dreapta, care susține în mod deschis Rusia“, afirmă ei. Acest partid este responsabil în guvernul de coaliție de Ministerul Apărării și de Ministerul Internelor din Austria, de Ministerul informațiilor interne și militare. De aceea, nu este surprinzător faptul că Austria este una din puținele țări din UE, care a refuzat să expulzeze diplomați ruși după otrăvirea celor doi Skripal, a cerut să se anuleze sancțiunile anti-rusești și a sprijinit ideea unui referendum privind ieșirea din UE, continuă autorii. Alexander Smith și Andy Eckardt arată că atitudinea caldă a Austriei față de Rusia nu este "doar destinul celor de extremă-dreapta". „Rusia nu este cu siguranță o amenințare", a declarat Johannes Gyubner, un membru al Societății de prietenie austro-rusă. Johannes Gyubner consideră că ridicarea unor poduri către Rusia este importantă ca o contrapondere la "influenţa predominantă a Americii".

"Influenţa Moscovei este zero în Europa,“ a spus el. "Avem nevoie de mai multă influență rusă, ar fi un lucru bun."

În această opinie, există o mare doză de adevăr dacă avem în vedere ce se întâmplă acum cu elitele europene. Lor nu le place atât de mult Rusia, pe cât de mult i-a plictisit America.





Ucraina nu se observă prin Europa



Așa cum a declarat politologul german Alexander Rahr pentru Pravda.Ru, în mai, Putin a fost întâmpinat în Austria "cu brațele deschise". "Reprezentanții tuturor partidelor au subliniat că vor să reducă centrul de sancțiuni și să construiască relații bune, normale cu Rusia". Putin simte și înțelege că se poate înţelege cu Uniunea Europeană şi că pentru asta este necesar să negocieze cu acele state care ele însele întind mâna Rusiei.

Potrivit lui Alexander Rahr, Putin consideră că această vizită este un gest simbolic pentru a arăta publicului austriac, elitei austriece că Rusia este pregătită să facă acest pas. „În Germania, de asemenea, se spune frecvent că nu se poate tolera o situație în care americanii să dicteze ca să ne menținem cooperarea economică. Reacția negativă a Ucrainei faţă de vizita lui Putin este de înțeles. Ucraina speră foarte mult că vin americanii, s-au aliniat toţi şi spun în cor: „Suntem cu toții împreună împotriva Rusiei“, dar acest lucru nu funcționează, dar nu merge. Din cauza mâniei, ucrainenii nu ştiu încotro să meargă, însă nimeni nu acordă nicio atenţie reacţiei Kievului, în afară de polonezi", a rezumat într-un interviu pentru “Pravda.Ru" Alexander Rahr.

De adăugat faptul că atitudinea bună față de Rusia printre austrieci are rădăcini istorice.











RZECZPOSPOLITA: „O armată mai numeroasă va intimida agresorii”

RZECZPOSPOLITA (Polonia) – „Pe noi nu ne interesează să atacăm pe cineva” – a spus la TVP Info șeful MAN, Mariusz Blaszczak, vorbind de condiția armatei poloneze.

„Armata poloneză trebuie să fie numeroasă, pentru că în acest fel intimidează un eventual agresor. Intimidează prin faptul că este numeroasă, că este echipată cu arme moderne și stabilită puternic în NATO”, a explicat Blaszczak.

Șeful MAN nu a exclus că, urmare a faptului că „economia țării se dezvoltă foarte bine, dinamic”, cheltuielile cu apărarea până la nivelul de 2,5% din PIB să crească mai repede decât s-a prevăzut inițial (în 15 august, Andrzej Duda a afirmat că acest lucru va fi posibil în curs de șase ani).

“Vom discuta pe tema acestui proces”- a dat asigurări Blaszczak.

Întrebat pe ce va cheltui armata banii suplimentari, Blaszczak a afirmat că “în timpul guvernării coaliției PO-PSL multe domenii au fost neglijate”. “Armata de rachete este foarte importantă, artileria, de asemenea aviația și marina militară”, a enumerat.

“În plus, armata trebuie să fie mai numeroasă, deoarece în felul acesta intimidează un eventual agresor”.(RADOR)



LA STAMPA: Drama celor peste 300 de familii din blocurile de lângă podul Morandi din Genova

LA STAMPA (Italia) - Peste 600 de persoane din blocurile de lângă podul Morandi, care s-a prăbuşit marţi, nu pot intra în locuinţele lor. "Acum cum îi spun copilului meu?", spune Cinzia. De la fereastra camerei sale se vede camionul Basko rămas la un pas de prăbuşire; ieri i-a explicat fiului că nu trebuia să îi fie frică, azi la fel, că nu va trebui să îi fie frică, chiar dacă acasă nu se mai întorc.

Clădirile din cartierul Sampierdarena vor fi distruse. Construite după război, se află sub pod, unele sunt lipite de stâlpul care a coborât peste 12 centimetri într-o singură zi şi care continuă să scârţâie. Fără prea multe ocolişuri, primarul din Genova Marco Bucci a spus miercuri seara: "Acele case nu pot fi salvate, pentru că sunt sub un pod care are mari şanse să fie demolat. Prioritatea principală este să avem grijă de sinistraţi". Elita și poporul austriac nu au uitat că, după al doilea război mondial, armata sovietică s-a retras din Austria, care a rămas întotdeauna o țară neutră și a menținut relații excelente cu URSS. Afacerile austriece au astăzi legături bune în Rusia și sprijină construcția Nord Stream-2.(RADOR)RZECZPOSPOLITA (Polonia) – „Pe noi nu ne interesează să atacăm pe cineva” – a spus la TVP Info șeful MAN, Mariusz Blaszczak, vorbind de condiția armatei poloneze.„Armata poloneză trebuie să fie numeroasă, pentru că în acest fel intimidează un eventual agresor. Intimidează prin faptul că este numeroasă, că este echipată cu arme moderne și stabilită puternic în NATO”, a explicat Blaszczak.Șeful MAN nu a exclus că, urmare a faptului că „economia țării se dezvoltă foarte bine, dinamic”, cheltuielile cu apărarea până la nivelul de 2,5% din PIB să crească mai repede decât s-a prevăzut inițial (în 15 august, Andrzej Duda a afirmat că acest lucru va fi posibil în curs de șase ani).“Vom discuta pe tema acestui proces”- a dat asigurări Blaszczak.Întrebat pe ce va cheltui armata banii suplimentari, Blaszczak a afirmat că “în timpul guvernării coaliției PO-PSL multe domenii au fost neglijate”. “Armata de rachete este foarte importantă, artileria, de asemenea aviația și marina militară”, a enumerat.“În plus, armata trebuie să fie mai numeroasă, deoarece în felul acesta intimidează un eventual agresor”.(RADOR)LA STAMPA (Italia) - Peste 600 de persoane din blocurile de lângă podul Morandi, care s-a prăbuşit marţi, nu pot intra în locuinţele lor. "Acum cum îi spun copilului meu?", spune Cinzia. De la fereastra camerei sale se vede camionul Basko rămas la un pas de prăbuşire; ieri i-a explicat fiului că nu trebuia să îi fie frică, azi la fel, că nu va trebui să îi fie frică, chiar dacă acasă nu se mai întorc.Clădirile din cartierul Sampierdarena vor fi distruse. Construite după război, se află sub pod, unele sunt lipite de stâlpul care a coborât peste 12 centimetri într-o singură zi şi care continuă să scârţâie. Fără prea multe ocolişuri, primarul din Genova Marco Bucci a spus miercuri seara: "Acele case nu pot fi salvate, pentru că sunt sub un pod care are mari şanse să fie demolat. Prioritatea principală este să avem grijă de sinistraţi".





În prima noapte după dezastru au fost evacuate 400 de persoane, dar miercuri după-amiază erau deja 600. Concediile se termină, iar "zona roşie" se extinde, podul provoacă tot mai multă spaimă. Protecţia Civilă are grijă de cei care nu se pot baza pe rude şi prieteni, iar punctul de primire este Centrul Civic din Via Buranello. Acelaşi cartier, dar puţin mai central.

Unii vor rămâne să doarmă în sala de sport pe saltele, majoritatea vor fi găzduiţi în hotelurile din oraş. În Centrul acestui cartier muncitoresc toţi vorbesc în şoaptă, regula este să se apuce de treabă. La intrare este Michele Castorino, şeful grupării Ligii. "Azi-noapte ne-am descurcat. Dar oamenii se întorc din concedii, cifrele cresc. Noi continuăm să muncim". Gândul tuturor, dar despre care nimeni nu vrea încă să vorbească, este cât timp va fi necesar pentru a găsi o nouă casă pentru cele peste 300 de familii.

Momentan, Protecţia Civilă lucrează cu discreţie. Toţi îi ajută pe toţi, pentru lucruri mici şi mari: mijloace pentru a ajunge la hotel, o sticlă de apă, medicamente, apă pentru câine.





"Am înţeles că nu mă voi mai întoarce niciodată acasă abia azi dimineaţă. Stăteam pe o băncuţă, aşteptând să mă întorc să iau câteva lucruri pentru a-mi petrece o altă noapte pe străzi, apoi a fost făcut anunţul" , povesteşte doamna Cinzia Barabino. Miercuri dimineaţă, rezidenţii din Via Fillak s-au întors să îşi ia obiectele personale din apartamentele lor. La capătul străzii, se vede stâlpul. Este înclinat, provoacă frică. la o coadă nu foarte organizată, cu buletinul în mână, oamenii aşteptau ca pompierii să îi însoţească în grupuri în casele lor. Spre prânz, la 24 de ore de la prăbuşirea podului, li s-a spus că nu se vor mai întoarce niciodată. Bucata de pod rămasă încă intactă ar putea să cadă dintr-un moment într-altul.





Doamna Pina are peste 80 de ani şi este cu lacrimi în ochi. Făcea parte din comitetul care a luptat pentru împiedicarea construirii podului printre case. "Ştiam, ştiam că se va ajunge aici. Dar politica s-a interesat prea puţin de soarta noastră". Îşi scutură capul, se îndepărtează la braţul fiului, care vrea doar să o ia de acolo.





- cu toții ne confruntăm cu o schimbare concurează cu marile revoluții industriale. "Întrebarea este: controlam tehnologia - sau invers?", Spune Chris Boos, șeful lui Arago, într-un interviu cu HandelsblattLa fel cum electricitatea ne-a schimbat viața acum 100 de ani, cu greu îmi pot închipui că în următorii câțiva ani același lucru nu se va repeta cu inteligența artificială, spune Andrew Ng, om de știință din domeniul algoritmilor informatici.Întreaga economie este afectată. Indiferent dacă este vorba de asistență medicală, de fabricarea produselor sau de banking și de gestiunea activelor - domeniile de aplicare sunt diverse și schimbările în toate industriile vor uriașe .Lira turcă a fost joi sub presiune, după ce SUA a avertizat că noi sancțiuni ar putea fi impuse Turciei dacă pastorul evanghelic american reținut nu va fi eliberat.Moneda s-a întărit în mod constant în ultimele zile, după asigurările date de guvern că nu va impune masuri de control al capitalurilor.Lucrurile s-au schimbat după ce Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat că Washingtonul a pregătit măsuri suplimentare împotriva Ankarei. Administrația Trump a impus deja sancțiuni care vizează doi miniștri turci și a majorat tarifele la importurile de oțel și aluminiu din Turcia."Avem mai multe lucruri pe care intenționăm să le facem dacă nu îl eliberează repede", a spus el, referindu-se la Andrew Brunson, un pastor evanghelic reținut în Turcia și acuzat de terorism.Președintele american Donald Trump a acuzat și el : "Vor să-l rețină în continuare pe minunatul nostru pastor. Nu este corect, nu este corect. "Comentariile dlui Mnuchin au venit la scurt timp după ce noul ministru de finanțe al Turciei a ieșit în fața miilor de investitori străini în încercarea de a-i liniștii.Lira s-a întărit cu 1% față de dolar, după ce Berat Albayrak, care este de asemenea ginerele președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a promis măsuri de restricționare a cheltuielilor fiscale, a exclus controlul capitalurilor și a insistat asupra faptului că băncile din țară sunt puternice și rezistente.