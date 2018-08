România - cele mai accelerate scumpiri din UE, pentru a șasea lună consecutiv. Populația a continuat să consume, dar din import

Februarie: 3,8%

Martie: 4%

Aprilie: 4,3%

Mai: 4,6%

Iunie: 4,7%

Iulie: 4,3%.

În iulie 2018, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a fost de 2,2% în medie. Zona euro a avut 2,1%.











Totuși, nominal, România nu are neapărat prețuri mari la toate alimentele. De exemplu, la carne, în anul 2017, prețul mediu în România era de 59,2% din prețul mediu pe anul 2010 în Uniunea Europeană. În Bulgaria, preșul cărnii a fost și mai mic: 58,2% din preșul mediu în UE din 2010. Polonia a avut în anul 2017 cel mai mic preț la carne, 56,7%, conform Eurostat





țara a avut un avans al produslui intern brut de 4,2% în trimestrul al doilea al anului 2018 și de 4,3% în trimestrul întâi, comparativ cu trimesterele similare ale anului 2017, potrivit celor mai recente



În pofida scumpirilor, românii au continuat să consume din supermarketuri, întreținând creșterea economică bazată pe consum. Astfel,, potrivit celor mai recente date Eurostat





Patronatele din agricultură atenţionează că infrastructura de depozitare cu atmosferă controlată a produselor agroalimentare poate menţine cel mult 40% din producţia naţională, restul - fiind imposibil de depozitat pe termen lung - se vinde imediat după recoltă sau se livrează la export. Din această cauză, în fiecare an, România importă masiv mâncare în lunile de iarnă şi primăvară, reechilibrând apoi - în lunile de vară şi toamnă - balanţa exporturi/importuri.

Revenind la scumpiri, acestea se vor intensifica anul acesta, conform prognozei CE. În 2018, inflația medie ar urmă să crească la 4,4% în 2018, iar în 2019 ar urma să fie de 3,4% .

