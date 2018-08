​​Gândirea asiatică în practică. Subiecte care ne-au atras atenția. Sud-coreenii se uită pe Youtube la persoane care învață, De ce sunt obezi calugării budiști din Thailanda, iar o gâscă a fost admisa la o universitate chinezească

Obezitatea în rândul călugărilor budiști din Thailanda - „o bombă cu ceas”

Inteligența artificială sprijină agricultura smart

Noi apartamente sociale în Japonia, care vin cu sală de cinema

De ce se uită coreenii, pe Youtube, la persoane care învață singure

Băncile tradiționale și firmele de IT sud-coreene se uită la băncile care funcționează exclusiv pe internet

O gâscă, admisă la o universitate din China

Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos șase subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Buddha, respectiv întruparea sa zâmbitoare, este adesea reprezentat cu o burtă mare, scrie The Straits Times.Acest model de pare să fie din ce în ce vizibil în Thailanda, unde creșterea în greutate a călugărilor budiști s-a extins atât de mult încât oficialii din domeniul sănătății au emis un avertisment la nivel național.În iunie, departamentul de sănătate publică din Thailanda a cerut oamenilor să ofere alimente mai sănătoase călugărilor, care pleacă în fiecare dimineață din temple pe străzi pentru a colecta mesele.Amporn Bejapolpitak, directorul adjunct al departamentului a sugerat călugărilor să facă mai multă activitate fizică, precum curățarea templelor, având în vedere viața sedentară de rugăciune și meditație.Obezitatea a atins un nivel dramatic în Thailanda, fiind a doua cea mai „grea” populație din Asia, după Malaezia. Unul din trei bărbați thailandezi este obez, iar 40% din femei sunt supraponderale, potrivit datelor oficiale.Călugării sunt în fruntea problemelor. Jumătate dintre ei sunt obezi, conform unui studiu realizat de o universitate. Mai mult de 40% au un nivel mare al colesterolului, 25% au o presiune mare a sângelui și 10% sunt diabetici.„Obezitatea în rândul călugărilor noștri este o bombă cu ceas. Mulți dintre călugări suferă de boli care pot fi prevenite”, spune Jongjit Angkatavanich, profesor de alimentație și nutriție la o facultate de profil din Bangkok.Cercetătorii au fost încurcați când au început să studieze dietele călugărilor thailandezi, pentru că aceștia consumă mai puține calorii decât restul populației, dar mulți dintre ei sunt obezi.„Marele vinovat? Băuturile zaharoase”, a precizat Jongjit.Călugărilor le este interzis să mănânce după prânz, dar pentru a-și menține energia ei se bazează pe băuturile zaharoase, inclusiv energizante.Pentru a transforma acest business antic, al agriculturii, care s-a bazat multă vreme pe intuiție, răspunsul modern este tehnologia, scrie ChinaDaily.com.cn.Inteligența artificială a ajuns în ferme, ajutând la asigurarea creșterii numărului de porci și a randamentului culturilor. Acesta este și cazul Tequ Group, o fermă mare de porci din sud-vestul provinciei Sichuan. Compania dorește să aibă 10 milioane de porci în 2020 și să ajungă la o scară la care niciun sistem actual nu ar face față, lăsând în urmă sistemul uman.Rețeta câștigătoare se află în vasta gamă de soluții AI (Inteligență Artificială), oferită de cloud-ul Alibaba Group Holding. Folosind senzori smart și analiză de date, cloud-ul poate ajuta ferma să monitorizeze activitatea fiecărui porc și să înregistreze starea de sănătate în timp real.Soluția Alibaba o reprezintă o tehnologie bazată pe vizualizare, monitorizând porcii folosind camere ce identifică numărul tatuat pe corpuri. În varianta basic, acest sistem va putea să monitorizeze porcii, dar compania vrea să ofere o analiză mai sofisticată. Recunoașterea vizuală și monitorizarea mediului în timp real au fost puse pe o platformă care adună datele fiecărei mișcări a porcului, analizând indicatorii de creștere, fertilitatea și alte lucruri ce țin de sănătate.Senzorii smart alertează operatorii fermei dacă temperatura vietăților are nevoie de atenție medicală, ceea ce înseamnă că fermierii pot detecta bolile porcilor înainte ca acestea să se răspândească sau să devină fatale.Consumul anual de carne de porc în China este estimat să ajungă la 58,1 milioane tone, în 2021, de la 54,5 milioane în 2016.Chiria unui apartament este scumpă în Japonia și este greu de găsit o locuință ieftină cu facilitățile dorite, scrie SoraNews24.Aici intră în discuție apartamentele sociale oferind facilități comune de înaltă calitate, cum ar fi bucătării și saloane elegante, unde locuitorii pot socializa și distra fără „a-și consuma economiile”.Films Wako este un complex de apartamente sociale localizat în Wako City, în Saitama, la o aruncătură de piatră de Tokio. Cu ce se diferențiază față de celelalte astfel de complexuri? Cele 20 de scaune luxoase din sala de cinema echipată cu sunet surround și proiector 4K.Proiectorul are, de asemenea, funcția de mirroring care ajută oamenii să vadă clipuri video de pe telefon pe ecranul din sală sau să se uite la seriale pe Netflix. Partea bună este că, dacă te-ai săturat să te uiți la filme, poți urca scările în camera ta.Complexul are 123 de apartamente tip studio cu dimensiuni între 13,4 – 16,9 metri pătrați, iar chiria este între 524 – 596 dolari pe lună, fără a lua în calcul cheltuielile cu apa și energia.Un youtuber se pregătește de examenul pentru contabil la stat, pornește camera și începe să studieze, scrie The Korea Herald. Camera îl arată cum citește o carte, ce fel dă paginile și notează lucruri în caiet ore întregi. Totul se transmite live prin canalul său, cu excepția unei ore la prânz și la cină. https://www.youtube.com/watch?v=pzho-cPHDTQCoreeanul, a cărui canal de Youtube se numește “The man sitting next to me”, transmite online ce face, adică ce fel studiază fără să scoată un cuvânt. În mod ciudat, circa 100 de persoane se uită constant în timp real. Canalul a strâns peste 7.000 de abonați în două luni. În timpul filmării, el primește încurajări.Potrivit Youtube, circa 4000 de clipuri video asemănătoare au fost uploadate, în acest an, iar numărul de vizualizări este în creștere.Conform coreeanului menționat, canalele asemănătoare de Youtube îi motivează atât pe cei care se uită, cât și pe cei care se filmează.„Privind și comunicând în timp real prin chat, cei care se uită rămân motivați și au un sentiment de apartenență. Ei împart trucuri despre învățat și informații legate de test prin comentarii”, a mai arătat acesta.Yoon Min-young, o studentă de 23 de ani, spune că se pregătește pentru un examen la drept și astfel de clipuri video o ajută să studieze ore în plus în fiecare zi.“Am o sentiment de concurență când îi văd live cum stau jos și citesc cărți pentru mult timp. De fiecare dată când vreau să renunț să studiez, mă uit și îmi reîncarc motivația”, a spus Yoon.Băncile comerciale și firmele din IT se pregătesc să creeze bănci care funcționează exclusiv pe internet, după ce Guvernul a dat de înțeles că reglementarea va fi laxă dând dreptul companiilor să achiziționeze pachete mari de acțiuni la cyber bănci, scrie The Korea Times.Săptămâna trecută, președintele țării Moon Jae-in a spus că reglementarea controversată care limitează firmele din sectorul non-financiar să dețină parți mari din bănci ar trebui corectată, iar această mișcare nu va ajuta doar împrumutătorii comerciali, dar și firmele din IT și brokeraj să intre în acest sector.Dintre băncile comerciale, NH NongHyup, KEB Hana și Shinhan Bank se gândesc la posibilitatea de înființare a unor astfel de bănci, conform unor surse din piață. Acestea nu au participat la acordarea licențelor preliminare câștigate de Kakao și K-Bank în 2015, când s-au lansat aceste tipuri de bănci, dar acum situația s-a schimbat.Practic, fimele din sectorul non-financiar vor putea deține 50% dintr-o astfel de bancă, în prezent limita fiind de 4%.Interpark, care a încercat să facă un consorțiu cu SK Telecom și NHN Entertainment și a eșuat în 2015, a spus că va încerca din nou să înființeze o bancă care funcționează exclusiv prin internet.Gâscanul pe nume Gugu a devenit ultimul și cel mai neobișnuit student admis la o universitate din estul Chinei, mulțumită apelului înflăcărat al proprietarei, conform publicației singaporeze The Straits Times.Deținătoarea lui Gugu, cunoscută ca doamna Wu, a făcut un apel către Universitatea Maritimă din Shanghai pentru ajutor după ce a aflat că urmează să plece departe. Într-o postare pe portalul chinezesc de socializare, Weibo, doamna Wu a spus că este îngrijorată de o viitoare persoană care va avea grijă de Gugu.După ce a văzut apelul doamnei Wu, Universitatea a răspuns imediat spunând că după ce a văzut cererea a decis să îl primească pe Gugu în marea familie a gâștelor. Universitatea are mai multe gâște libere în campus.Într-un mesaj pe platforma Wechat, Wu a spus: „Cu toții sunteți studenți cu inimi blânde. Poate Gugu își va putea găsi o soție. A fost mereu singur”.South China Morning Post (SCMP) scrie că noua casă a gâscanului este aproape de lacul Dishui, o arie protejată locală care oferă un habitat natural pentru o varietate de specii de păsări sălbatice.