Loteria Fiscului: Bonurile de 146 de lei emise în 23 iulie 2018 sunt câștigătoare  

La extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale de duminica, 19 august, au iesit din urne numerele 23 reprezentand ziua de emitere (23 iulie 2018) si 146 reprezentand valoarea bonurilor castigatoare - intre 146 si 146,99 lei, transmite Mediafax.





Duminica, 19 august, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale - pentru tichetele emise in perioada 1-31 iulie 2018 - in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 146 si 146,99 lei emise in data de 23 iulie 2018.





Fondul de premiere pentru extragerea lunara este de un milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.





Dupa centralizarea bonurilor castigatoare, daca numarul acestora este mai mare de 100, va fi organizata cea de a doua extragere pentru determinarea a maximum 100 de bonuri castigatoare.