România este văzută ca o țară de tranzit pentru mulți străini. Cei mai mulți vizitatori sunt din Republica Moldova

Unul din cinci vizitatori străini din România este din Republica Moldova și a venit în vizită la rude sau studii

De asemenea, unul din trei este bulgar sau ungur

Cei mai mulți vizitatori străini au folosit calea rutieră pentru a intra în țară

Pentru mulți, România este doar o țară de tranzit

Din punct de vedere al turismului, cei mai mulți străini vin în țară pentru business

Republica Moldova se situează pe prima poziție în topul țărilor de origine ale vizitatorilor străini în România cu o pondere de 19,23%, urmată de Bulgaria cu 14,25%, Ungaria – 13,92%, Ucraina – 11,32% și Serbia cu 4,83%. România este țară de tranzit pentru mulți dintre acești vizitatori. Adică poposesc o noapte la noi, după care își văd de drum în continuare.





Deși șoselele sunt proaste, transportul rutier a fost cel mai utilizat de vizitatorii străini, câtă vreme avionul e prea scump, iar pe legăturile feroviare nu te poți baza.









Undeva la 2.500 euro (costă n.r.). Nu este o sumă mare. Încercăm să facem cu o sumă modestă, să obținem maximum, dar am implicat Universitatea de Teatru și Film. Avem un suport important în ei și cred că o să iasă un lucru bun.

Anica, la cei 43 de ani ai săi, vine anual din Chișinău la rudele din București. O aduce și pe fiica sa care acum a împlinit 18 ani și se gândește să facă facultatea în România. Nu stă mult, de obicei, în jur de o săptămână, fiind „cazată” într-una dintre camerele din apartamentul deținut de rude. Aduce mereu bomboane sau vin și, pentru că nu are destui bani, își drămuiește atent cheltuielile. Cea mai mare parte a banilor ei se duc pe mesele pe care fiica ei ține neapărat să le ia în oraș. Un capriciu pe care nicio mamă nu i l-ar refuza propriei fete, mai ales că e convinsă că va ajunge mare economistă! ”Numai eu știu ce sacrificii am făcut ca să ajung aici!”, își spune Anica. Ce nu știe ea, este mulți moldoveni gândesc exact la fel, în prima jumătate a anului fiind înregistrate, la punctele de frontieră, circa un milion de sosiri din această țară.Foarte pe scurt:Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), țările de la graniță aduc cei mai mulți vizitatori în România, iar faptul că suntem înconjurați de vecini săraci, nici veniturile din turism nu au cum să explodeze.Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini înregistraţi la punctele de control de la frontierele României a fost în semestrul I 2018 de circa 5,107 milioane, în creştere cu 7,1% faţă de cel înregistrat în semestrul I 2017. Asta nu înseamnă că ei au și înnoptat în hoteluri sau pensiuni.Veaceslav e și mai direct. ”Frate-meu lucrează în Germania. Mă duc să-l văd și l-am luat cu mine și pe băiețel, că nu l-a văzut de un an. Dormim o noapte în Oradea, după care ne continuăm drumul”, spune el. Întrebat dacă pentru noaptea în cauză vrea ceva mai sofisticat, Veaceslav răspunde simplu: Cu cat mai ieftină e odaia, cu atât mai bine!”Din punct de vedere strict al turismului (cu înnoptări la hoteluri și pensiuni), motivul principal pentru care străinii vizitează România îl reprezintă participarea la conferințe, cursuri, târguri și expoziții. Practic, doi din trei turiști de asta vin la noi. Din fiecare 10 lei pe care îi aveau la ei, peste 6 lei pe asta se duc.Nicolae Demetriade, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), susține că datele INS pe anul 2017 și pe primele șase luni din 2018 arată că cei mai mulți turiști străini vin, în ordine descrescătoare, din Germania, Israel, Italia, Franța, Ungaria/SUA.„Cei mai mulți turiști străini vin în scop de afaceri sau pentru participarea la diverse congrese. Drept dovadă, din țările menționate mai sus există numeroase curse aeriene, din diverse orașe către principalele orașe din România, multe dintre acele zboruri fiind operate de companii aeriene de linie, cum ar fi TAROM, Lufthansa, AirFrance, preferate de antreprenori sau alte persoane care au deplasări în scop de business”, a spus Demetriade, pentru HotNews.ro.Spre exemplu, spune el, în zona de vest a țării există foarte multe investiții și business-uri italienești și, prin urmare, companiile aeriene au introdus curse regulate din Italia către aeroportul din Timișoara.Nicolae Demetriade spune că sunt necesare în continuare investiții mari în promovare externă, în servicii hoteliere pentru a atrage mult mai mulți turiști străini deoarece România are un potențial turistic fantastic.El este de părere că infrastructura este și a fost întotdeauna o problemă pentru turism și nu numai.„Încă mai avem mult de lucrat la acest capitol, însă sperăm că situația se va îmbunătăți. În același timp vedem rezultate satisfăcătoare, care împing să investim mai mult, în ceea ce privește traficul aerian. Acesta a crescut foarte mult în ultimii ani, fiind introduse curse aeriene directe din numeroase orașe europene, mai mici sau mai mari, dar și din câteva destinații din afara continentului, către aeroporturile din țară, nu doar București, care deja nu mai fac fațătraficului mare de pasageri”, a precizat Demetriade.Deficitul din infrastructură rutieră face dificilă vizitarea țării pentru străini. Cine a mers săptămâna trecută spre munte a stat foarte mult timp în trafic.Conform unei prezentări a președintelui Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Iancu Guda, România stă cel mai prost din UE din perspectiva rețelei de autostrăzi raportate la suprafața țării, respectiv avem doar 1 km de autostradă la fiecare 1000 km pătrați.„Europa este împânzită de autostrăzi, pe când la noi mișună câteva furnici, doar București-Constanța mai salvează cu 220 kilometri. Avem cea mai scăzută densitate și la toți parametri de kilometri de autostradă la 1000 de locuitori suntem pe ultima poziție din UE, de 0,03. Țările din top stau de 10 ori mai bine din această perspectivă”, a precizat Iancu Guda.Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat recent că va realiza un nou clip de promovare turistică a României cu 2.500 euro, urmând a fi public până la finalul anului.„O să avem până la sfârșitul anului un clip de promovare. Imediat după ce am fost pus în poziția de ministru am cerut să vedem cu ce clip de promovare putem să ieșim. Este doar un clip din 2012, uzat moral, trebuie unul nou”, a spus Trif, în cadrul prezentări bilanțului la șase luni de mandat.El a vorbit și despre redeschiderea birourile externe de turism, recunoscând că a fost o greșeală desființarea acestora tot de către PSD.„Am promovat o modificare a unei Hotărâri de Guvern. Este pe circuitul de avizare și e postat în transparență publică. Recunoaștem, anul trecut a fost o greșeală enormă desființarea birourilor externe pentru că a lăsat România oarecum izolată. Nu mai avem legătura directă cu marii turoperatori. Toate țările importante care contează în turism au astfel de birouri externe. Remediez, împreună cu echipa, această greșeală”, a declarat ministrul Turismului.Potrivit acestuia, vor fi înființate 20 de birouri externe, după ce înainte am avut 8.„Nu trebuiau desființate, ci eficientizate. Nu funcționau la parametrii normali, dar așa nu dădea dreptul nimănui să le desființeze. Până la finalul anului vom avea procedurile și sperăm că și angajările. Vor fi criterii de angajare extrem de stricte. Ne dorim să avem oameni cu experiență. Aceștia vor fi permanent evaluați și dacă nu au rezultate, vor veni înapoi. Reprezentantul în birou va avea rang de diplomat”, a explicat Trif.În concluzie, este greu să atragi turiști, ca țară, atunci când cei care vin își fac o părere negativă pe care o pot împărtăși cu toată lumea. În Sinaia am auzit o discuție între două fete din Spania, în care una îi spune celeilalte: „Ai văzut ce fel este la restaurante? Când ne văd că vorbim altă limbă, ni se dă alt meniu, mai scump”.