Criza grecească, povestită HotNews.ro de o jurnalistă elenă: Mulți și-au pierdut job-urile, au plecat tinerii și au apărut oameni ai străzii în centrul Atenei

Cei opt ani de criză grecească, care s-au încheiat oficial ieri, au lăsat urme vizibile și astăzi în societatea elenă și va mai dura mulți ani până când populația își va reveni în urma șocului suferit. HotNews.ro a vorbit cu Danai Maragoudaki, jurnalistă cu experiență la insidestory.gr , despre cum s-a văzut criza în toată această perioadă de la Atena.

Tinerii câștigă puțin și nu-și pot găsi o locuință din cauza chiriei foarte mari

Mulți dintre ei au plecat să muncească în afara țării



Jumătate dintre pensionari trăiesc sub pragul sărăciei

Au apărut oameni ai străzii în centrul Atenei

Desigur, mulți oameni simt că oficialii europeni „fac mișto de noi”, pentru că în toți acești ani au vorbit despre importanța implementării măsurilor de austeritate, toate reformele cerute, marile sacrificii ale grecilor, și acum ei fac declarații spunând că „s-au făcut greșeli” și „unele politici ar fi putut fi diferite”.

“Au trecut opt ani și semnele crizei economice încă sunt vizibile atât în societatea grecească cât și în economie. Chiar dacă guvernul grec prezintă concluziile programului (de salvare de 275 miliarde euro n.r.) ca o poveste de succes, toată lumea știe că economia elenă mai are drum lung pentru a deveni ceva ce poate fi numită normalitate. Poate că rata șomajului a scăzut sub 20%, totuși este încă la 19,5%, asta dacă nu vorbim de tinerii care au plecat peste hotare să caute de muncă, ceea ce numim exodul creierelor”, ne-a spus Maragoudaki.Potrivit acesteia, în viața de zi cu zi, austeritatea a fost impusă prin scăderea salariilor, pensiilor și a tuturor indemnizațiilor.„Tinerii muncesc pentru 400-500 euro pe lună și nu-și pot găsi o locuință din cauza chiriei foarte mari, de circa 200 euro, exceptând cheltuielile cu întreținerea. În ceea ce privește pensionarii, ei au fost cei mai loviți de criză și, ca rezultat, jumătate dintre ei trăiesc sub pragul sărăciei. Un alt lucru pe care l-am văzut este vânzarea companiilor care au fost date ieftin. De exemplu portul Piraeus a mers la chinezii de la COSCO sau aeroportul s-a dus către germanii de la Fraport. Mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, multe companii mici au intrat în faliment, iar băncile au trebuit să „înfrunte” creditele neperformante și nu au mai dat împrumuturi etc. Desigur, după ce a apărut criza am început să vedem mulți oameni ai străzii în centrul orașului. Guvernul nu are niciun plan pentru ei, doar organizațiile neguvermentale și municipalitatea din Atena se ocupă de ei”, a precizat jurnalista elenă.Ea ne-a vorbit și despre ce simt grecii cu privire la măsurile luate:Danai Maragoudaki crede că grecii își vor reveni în 7-10 ani.„Probabil vom vedea ceva „fericire” luna viitoare, înaintea alegerilor, pentru că Syriza (partidul aflat la guvernare n.r.) va face promisiuni electorale. Acest lucru se întâmplă, bineînțeles, de fiecare dată înaintea alegerilor, indiferent de Guvern”, a explicat aceasta.Ea și-a amintit de un prieten care a pierdut tot și a rămas dator la stat.„Am o cunoștință care a avut o companie care se ocupa cu calculatoare și rețele, câștigând decent, până când lucrurile au început să meargă prost, criza a făcut totul să fie mai scump și nu a putut lua un împrumut. A fost nevoit să vândă tot, să-și părăsească locuința la care plătea rate și acum trăiește... cu mama lui și plătește bani statului, din cauza faptului că avea datorii mari”, a mai arătat jurnalista.