Financial review. Titlurile marilor ziare străine de joi: problemele lui Trump, noua prioritate a Angelei Merkel, Polonia preferă SUA, Germaniei, Malaezia îngheață proiectele chinezești, de teama falimentului țării

Scandalurile în care e implicat președintele SUA continuă să țină prima pagina a presei internaționale. Francezii mai scriu despre recolta de grâu din Franța, care a scăzut cu 6,5% în acest an. Germanii, despre noua prioritate a cancelarului Merkel. În disputa dintre Germania și SUA pentru Nord Stream 2, Polonia este de partea Americii – a spus ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, după întâlnirea cu șeful diplomației germane. Principalele subiecte ale primelor pagini, mai jos. Ziarele monitorizate: Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, Le Temps (Elveția), Les Echos și altele.

LES ECHOS - Recolta mai slabă de grâu, salvată de creșterea prețului

Recolta de grâu din Franța a scăzut cu 6,5% în acest an. Ploile puternice din primăvară și seceta din vară au dus la scăderea randamentelor la hectar.Cu toate acestea, scriu jurnaliștii de la Les Echos, 2018 nu ar trebui să fie un an agricol foarte prost. Creșterea constantă a prețurilor la grâu va compensa încasările, în ciuda volumelor mai mici recoltate. Rusia ca și restul Europei, au avut parte de recolte dezamăgitoare, iar lipsa ofertei a făcut ca prețul la bursă al grâului să urce cu 26% de la 1 mai până în prezent.

În timp ce Wall Street-ul urcă la niveluri istorice, bursa de valori din China scade cu aproape 25% față de vârful atins în 26 ianuarie. Tot războiul comercial pe care Trump îl duce împotriva lumii a lovit puternic Bursa de Valori din China, în special companiile din domeniul tehnologiei, cum ar fi Tencent, Alibaba sau Baidu.





Handelsblatt - Noua prioritate a lui Merkel













Potrivit jurnaliștilor germane, Merkel și Jens Weidmann, guvernator al Bundesbank s-au întâlnit recent pentru discuție informală, în care au discutat despre cele două mandate europene care se eliberează anul viitor- cel al președintelui BCE Mario Draghi și cel al șefului Comisiei Europene, Jean Claude Juncker . În schimbul susținerii președintelui Bundesbank, Jens Weidmann, în cursa pentru postul de guvernator al Băncii Centrale Europene, cancelarul Merkel ar dori să preia șefia Comisiei EuropenePotrivit jurnaliștilor germane, Merkel și Jens Weidmann, guvernator al Bundesbank s-au întâlnit recent pentru discuție informală, în care au discutat despre cele două mandate europene care se eliberează anul viitor- cel al președintelui BCE Mario Draghi și cel al șefului Comisiei Europene, Jean Claude Juncker .





Cancelarul Merkel are ca prioritate alegerea unui politician german în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, afirmă surse din cadrul Guvernului de la Berlin şi de la Bruxelles, după ce până recent, ea urma să îl susţină pe Weidman pentru a deveni preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE) la finalul mandatului lui Mario Draghi.



Însă, acum, Angela Merkel a reevaluat priorităţile, stabilind obiectivul ca un politician german să devină preşedinte al Comisiei Europene după scrutinul europarlamentar din 2019, au declarat sursele citate.



"Prioritatea Angelei Merkel nu mai este Banca Centrală Europeană, ci Comisia Europeană", a declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial guvernamental german de rang înalt.

LE MONDE: Donald Trump, zguduit de înfrângerea în justiție a doi colaboratori

Fostul lui avocat Michael Cohen a încălcat legea finanțării electorale “la cererea candidatului”. Paul Manafort, fost director de campanie, a fost condamnat pentru fraude





THE WASHINGTON POST: Condamnările duble reprezintă o mustrare uluitoare a lui Trump

Şi nici Congresul.





Printr-o coincidenţă extraordinară, pledoaria domnului Cohen la New York City a fost făcută la distanţă de câteva minute de anunţul unui juriu dintr-un tribunal federal din Alexandria, privind condamnarea lui Paul Manafort, fostul coordonator de campanie al domnului Trump, tot pentru opt capete de acuzare pentru crimă federală. Biroul domnului Mueller l-a urmărit penal pe domnul Manafort şi, după ce a dezvăluit fărădelegile comise de domnul Cohen, a predat cazul colegilor procurori din New York. Domnul Mueller continuă să demonstreze, cu profesionalism tăcut şi rezultate constante, că investigaţia sa este orice numai nu o "vânătoare de vrăjitoare", din insultele fără sens ale lui Donald Trump.







Pentru un preşedinte care a promis să îi angajeze doar pe cei mai buni, rezultatele duble au constituit o mustrare uimitoare. Pe parcursul acestor urmăriri penale, domnul Trump a oscilat între a se distanţa de domnul Manafort (acesta a lucrat pentru preşedinte "doar pentru o scurtă perioadă") şi a-l îmbrăţişa pe acesta (este "o persoană foarte bună"). În mod similar, domnul Trump a trecut de la furia pentru faptul că birourile domnului Cohen au fost percheziţionate la a susţine că el şi domnul Cohen nu au fost niciodată prea apropiaţi. Această căutare de scuze contradictorii nu ar trebui să distragă de la faptul că preşedintele şi-a populat campania şi administraţia cu caractere dubioase, ideologi de periferie şi alţi paraziţi oportunişti, care nu s-ar fi apropiat niciodată de funcţiile înalte pe care le au, dacă nu ar fi existat lipsa de discernământ a domnului Trump.





În persoana domnului Manafort, el a angajat un coordonator de campanie care a câştigat milioane lucrând pentru persoane interesate în subminarea democraţiei în fosta Uniune Sovietică, par apoi a folosit metode exotice pentru a aduce banii în Statele Unite. Pe măsură ce schema sa se clarifica, el număra delegaţii pentru voturile lui Donald Trump la Convenţia Naţională Republicană. Domnul Cohen a petrecut ani în Organizaţia Trump, aparent pentru a stinge incendii începute de domnul Trump. Această practică a avut ca rezultat o contribuție ilegală la campania din 2016, ce a constat în plătirea cu 130.000 de dolari a lui Stormy Daniels, un star de filme pentru adulţi, care susţine că a avut o aventură amoroasă cu domnul Trump. Avocatul lui Trump, Rudolph W. Giuliani, a declarat în May că aceasta a făcut parte dintr-o "înţelegere veche ca domul Cohen să se ocupe de situaţii de acest fel, iar apoi să fie plătit pentru asta, uneori". În realitate, domnul Cohen a afirmat în instanţă, marţi, că a plătit sume confidenţiale doamnei Daniels, "la ordinul" domnului Trump. Experţi în finanţarea campaniilor afirmă că domnul Trump poate fi considerat acum un complice la infracţiunea domnului Cohen. Între timp, domnul Cohen a comis şi fraudă bancară şi fiscală, în legătură cu firma sa de taxi din New York şi alte afaceri. Aceste dezvăluiri de vinovăţie se suprapun peste cele ale altor persoane care au petrecut timp în sfera de activitate a domnului Trump, inclusiv fostul consilier de securitate naţională Michael Flynn, care a recunoscut, într-o înţelegere cu procurorii, în decembrie, că a minţit FBI-ul în legătură cu contactele sale cu oficiali ruşi.







Evenimentele de marţi trebuie să pună capăt acestei abdicări partizane de la serviciul public. Congresul trebuie să deschidă investigaţii în ceea ce priveşte rolul domnului Trump în infracţiunea pe care domnul Cohen a recunoscut-o. Până acum este devreme să spunem unde ar duce astfel de anchete. Însă legislatorii nu pot ignora cu bună ştiinţă un presupus complice la Casa Albă. (RADOR)





THE WALL STREET JOURNAL: Trump neagă orice ordin dat lui Cohen privind plata a două starlete cu care ar fi avut o aventură









Fostul avocat al președintelui Donald Trump, Michael D. Cohen, a înregistrat în secret o conversație cu două luni înainte de alegerile prezidențiale din 2016.

David J. Pecker, președintele companiei The Enquirer, este un prieten al lui Donald Trump, iar doamna McDougal a precizat că avocatul Cohen a participat la tranzacție, o afirmație care face parte din ancheta F.BI.





RZECZPOSPOLITA: Polonia îl sprijină pe Trump împotriva lui Merkel

În disputa dintre Germania și SUA pentru Nord Stream 2, Polonia este de partea Americii – a spus ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, după întâlnirea cu șeful diplomației germane. Washingtonul poate impune sancțiuni contra firmelor care construiesc gazoductul.

Heiko Maas în vizita sa în Polonia și-a respectat promisiunea. În martie, când a ocupat MAE german, a explicat că s-a angajat în politică din „cauza Auschwitz”, pentru ca niciodată să nu se mai repete asemenea crime îngrozitoare.

„Acesta este cel mai îngrozitor loc din lume. Ne amintește nouă, germanilor, ce am făcut cu milioane de oameni. Avem nevoie de acest loc, deoarece răspunderea noastră nu se termină niciodată” – a spus luni, aducând un omagiu victimelor naziștilor omorâți în lagărul german. „Pentru mine Auschwitz este un avertisment veșnic, pentru ca în toată lumea să fie garantată atât sub aspect personal, cât și politic demnitatea inviolabilă a demnității omului”, a adăugat. În disputa dintre Germania și SUA pentru Nord Stream 2, Polonia este de partea Americii – a spus ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, după întâlnirea cu șeful diplomației germane. Washingtonul poate impune sancțiuni contra firmelor care construiesc gazoductul.Heiko Maas în vizita sa în Polonia și-a respectat promisiunea. În martie, când a ocupat MAE german, a explicat că s-a angajat în politică din „cauza Auschwitz”, pentru ca niciodată să nu se mai repete asemenea crime îngrozitoare.„Acesta este cel mai îngrozitor loc din lume. Ne amintește nouă, germanilor, ce am făcut cu milioane de oameni. Avem nevoie de acest loc, deoarece răspunderea noastră nu se termină niciodată” – a spus luni, aducând un omagiu victimelor naziștilor omorâți în lagărul german. „Pentru mine Auschwitz este un avertisment veșnic, pentru ca în toată lumea să fie garantată atât sub aspect personal, cât și politic demnitatea inviolabilă a demnității omului”, a adăugat.





Maas, care, altfel decât mulți politicieni de frunte ai SPD, dă dovadă de o mare sensibilitate față de țările Europei Centrale, este primul șef al diplomației germane de după Klaus Kinkel în 1992, care a vizitat Auschwitz. La câteva luni după disputa dură privind participarea polonezilor la Holocaust, scandal provocat de amendamentul la legea despre IPN, o asemenea recunoaștere a Germaniei, responsabilă de Holocaust și de construirea lagărelor morții, a fost bine primită la Varșovia.

„De câteva luni, politica germană a început să se schimbe și în mare măsură să aibă în vedere sensibilitatea istorică a Poloniei. Acesta este, între altele, efectul consecvenței Poloniei privind apărarea bunului nume al ei pe arena internațională” – spune pentru „Rz” Szymon Szynkowski vel Sek, adjunctul șefului MAE.

Atitudinea favorabilă a lui Maas față de Polonia este parte a politicii sale mai largi. El a ocupat o poziție mult mai dură față de Rusia decât predecesorii săi din SPD, Frank-Walter Stienmeier și Sigmar Gabriel. A subliniat de asemenea de mai multe ori că Polonia rămâne un partener „cheie” al Uniunii, care va bloca o eventuală încercare a Franței de a construi o „Uniune mică” în jurul euro. Autoritățile poloneze cred că Germania ar putea pune de acord reforma Comunității nu numai cu Parisul, dar și cu Germania.





„Germania în calitate de cea mai mare țară din vestul Europei și Polonia ca cea mai mare țară a Europei Centrale și de Est ar trebui să caute o cale, care să permită scoaterea Uniunii din criza instituțională” – spune Szynkowski vel Sek.

Această perspectivă este puțin reală pentru rezolvarea disputei privind statul de drept. Dar pentru prima dată de la preluarea puterii de către PiS, disputa în jurul justiției nu este acum cea mai mare problemă a disputei în relațiile dintre Polonia și Germania. „Nord Stream 2 este în prezent cea mai importantă temă a disputei dintre cele două țări” – recunoaște Szynkowski vel Sek.

Maas, nu neapărat din convingeri personale, mai degrabă din loialitate față de Angela Merkel, a respins temerile poloneze legate de construirea noului gazoduct, între care dependența excesivă a Germaniei de furnizarea gazului rusesc și slăbirea poziției geostrategice a Ucrainei. În această problemă nu există o bază de înțelegere cu Polonia.

Mai mult, așa cum a subliniat Czaputowicz, în această chestiune argumentele poloneze că Rusia va obține surse suplimentare de venituri din vânzarea gazului și datorită acestora va putea moderniza armata, pentru a intimida vecinii, precum și faptul că în noua situație pentru ruși nu va mai fi rentabilă trimiterea în Occident a gazului prin Ucraina, de care Putin condiționează colaborarea în această problema cu Kievul, America a adoptat o poziție puternică. În disputa pentru Nord Stream 2, Polonia se situează de partea Washingtonului, care – după cum a dezvăluit „Wall Street Journal” – ar putea deja peste câteva săptămâni să impună sancțiuni pe firmele care participă la consorțiul care construiește gazoductul și pe băncile care finanțează proiectul.

“Polonia va discuta în această problemă cu țările care – ca Danemarca – pot încă bloca acest proiect și de asemenea va tinde spre grăbirea lucrărilor privind revizuirea așa-zisei directive a gazului. Realizarea Nord Stream 2 nu este încă pecetluită” – subliniază șeful adjunct al MAE.





Sâmbătă, la Meseberg, Merkel și Putin au stabilit ca gazoductul să fie terminat potrivit planului până la sfârșitul anului viitor.

Situația este cu atât mai complicată întrucât tot acum războiul comercial, pe care Trump l-a declarat Uniunii, poate lovi în furnizorii polonezi de subansambluri pentru concernele germane.

„Decizia SUA privind impunerea tarifelor vamale pe aluminiu și oțel nu a fost bună. Uniunea trebuie să arate că nu va permite introducerea de noi sancțiuni de către americani. În același timp însă nu dorim escaladarea tensiunilor în relațiile cu americanii, nu dorim introducerea unor măsuri de retorsiune de către Uniune, care ar face imposibil dialogul în viitor” – spune șeful adjunct al MAE. (RADOR)





KOMMERSANT.RU: Inițiativa ”Centura și drumul ” a intrat în impas în Malaysia



Noua conducere a țării a anunțat că îngheață proiectele chinezești



În inițiativa chinezească de infrastructură ”Centura și drumul” a apărut prima fisură din cinci ani: primul ministru al Маlaysiei, Mahathir Mohamad, aflat în vizită la Beijing, a anunțat ieri că proiectele chinezești din țara sa vor fi înghețate. El l-a acuzat pe predecesorul său, Najib Razak, care a semnat cu China acordul privind lansarea acestor proiecte, de ”prostie”. Actuala conducere a țării consideră că creditele chinezești au pus asupra bugetului țării o povară grea, iar condițiile amintitei afaceri trebuie revizuite.





”Vinovați nu sunt chinezii, ci Guvernul malaysian. Au împrumutat sume enorme de bani, iar acum noi avem probleme ca să dăm înapoi ceea ce au împrumutat ei. Acest lucru nu poate fi numit nicidecum investiții străine directe”, a comunicat Mahathir Mohamad, la conferința de presă finală înaintea plecării din R..P. Chineză. Fost premier al Malaysiei, Mohamad, în vârstă acum de 92 de ani, a revenit la putere în luna mai, după o întrerupere de 15 ani, pe valul de nemulțumire în ceea ce-l privește pe premierul Najib Razak, a cărui carieră a fost distrusă de un dosar de corupție în cel mai mare fond de dezvoltare din Malaysia, 1MDB. Reamintim faptul că, după cum s-a descoperit în 2015, fondul acumulase datorii de 11 miliarde de dolari, iar aproximativ 4,5 miliarde de dolari au dispărut într-o direcție necunoscută.





Printr-unul din primele decrete date după ce a venit la putere Mahathir Mohamad a înghețat cele trei proiecte chinezești privind construirea în țară a unei căi ferate de mare viteză și a două conducte de gaze. Inițial calea ferată costa autoritățile de la Kuala Lumpur 13,6 miliarde de dolari dar, datorită diferitelor acorduri suplimentare, valoarea acesteia a crescut la 16,5 miliarde de dolari. Mai mult decât atât, dacă sunt avute în vedere toate dobânzile pe care țara va trebui să le plătească băncii Exim Bank, suma va crește la 20 miliarde de dolari. Despre toate acestea s-a aflat numai după schimbarea guvernului, care a descoperit, de asemenea, că în timpul lui Najib Razak datoria totală a țării a crescut la un trilion de ringgiți ( 252 de miliarde de dolari), în condițiile unui PIB al țării de 364 de miliarde de dolari. ”Tronsonul de cale ferată de pe malul de est”, care a fost înghețat de Mohamad, era proiectul - amiral al inițiativei chinezești ”Centura și drumul” și ar fi trebuit să devină parte a traseului internațional care unește China și Singapore, prin teritoriul Asiei de Sud-Est. În momentul în care proiectul a fost oprit, pentru el deja se cheltuiseră aproximativ 5 miliarde de dolari. Valoarea creditului pentru țară era de 3,25% anual, termenul de plată – 20 de ani. Lucrările de construcție au început în anul 2017.





Când a oprit proiectul, Mahathir Mohamad a declarat imediat că ”el nu este un lider anti-chinez” și intenționează să meargă la Beijing pentru revizuirea condițiilor acordurilor încheiate. În cursul celor cinci zile de vizită, el s-a întâlnit cu președintele și cu primul ministru Chinei și cu o serie de alți oficiali. Judecând după declarația finală, nu s-a reușit revizuirea condițiilor creditelor. După cum a declarat premierul Mohamad, pentru aceasta ”este nevoie de mai mult timp”. El a dat totuși clar de înțeles că este gata să aștepte cât este necesar. ”Aceste proiecte nu vor fi realizate. Dacă trebuie să plătim daune, le vom plăti. Însă acum obiectivul nostru este să micșorăm datoria”, a declarat premierul malaysian. Mohamad a arătat că guvernul anterior ”s-a jucat cu banii, nu a făcut nici o apreciere firească a eficienței investițiilor, nici o documentație tehnico-economică”. Mohamad a dat asigurări presei că partenerii chinezi ”au privit cu înțelegere situația”. El l-a criticat dur și pe predecesorul său, Najib Razak.









Situația se complică prin aceea că autoritățile malaysiene îl suspectează pe Najib Razak de faptul că a folosit creditele băncilor chinezești nu pentru construirea căii ferate și a două conducte, ci pentru umplerea găurilor din balanța 1MDB. Împotriva fostului premier au fost pornite în iulie trei dosare penale de corupție și delapidarea de statului.

Înghețarea de către premierul Mohamad a proiectelor chinezești constituie cel mai important incident de acest gen din istoria de cinci ani a inițiativei ”Centura și drumul”. Anterior, toate problemele apărute între Beijing și terțe țări se rezolvau pe culoare și, de regulă, în favoarea Chinei. Între altele, conducerea Republicii Sri Lanka, care nu dorea să-i plătească datoriile guvernului anterior al Chinei, a fost obligată să transfere la sfârșitul anului 2017 portul Hambanthota și teritoriul din vecinătatea acestuia sub administrarea unei companii chineze. În noiembrie 2017, Guvernul Nepalului а anulat construirea hidro-electrocentralei Budhi Gandaki de către o companie chinezească, contract care fusese semnat de guvernul maoist care pierduse puterea în iunie 2017.(RADOR)





RZECZPOSPOLITA: Exit Tax – impozit pentru ieșirea din țară

Ministerul polonez de Finanțe lucrează la impozitul pentru transferul firmelor din Polonia peste graniță.

Din anul 2019, schimbarea reședinței firmei impozitate sau transferul bunurilor ei vor fi impozitate. Aceasta este cerința directivei europene în problema contracarării evitării impozitului.

Din declarația biroului de presă al Ministerului de Finanțe trimisă la redacția „Rz” reiese că este vorba de o măsură ce constă în impozitarea profiturilor nerealizate în cazul, între altele, al schimbării reședinței.

„Proiectul este însă în etapa lucrărilor interne. După încheierea acestora va fi trimis spre a fi armonizat și pentru consultări sociale” – informează ministerul.

Prin această măsură, Uniunea Europeană vrea să împiedice plecarea firmelor în paradisele fiscale.

Taxa specială pe ieșirea din țară se va referi și la persoanele fizice.

Această intenție a Ministerului de Finanțe a fost confirmată de ministrul adjunct Pawel Gruza în răspunsul la interpelarea deputatului Ryszard Petru. Ministerul de Finanțe nu a publicat însă proiectul concret al legii, nu a comunicat de când va intra în vigoare noua taxă.

Planurile privind această taxă se referă la nerealizarea profiturilor de capital. Ea va fi percepută pentru transferul activelor întreprinderii, a întreprinderii fixe sau a reședinței unde este impozitată. Ministerul de Finanțe recunoaște că directiva Uniunii (2016/1164) obligă țările membre să introducă astfel de măsuri până la sfârșitul anului 2019. „Aceasta nu înseamnă că statele membre nu pot implementa acest tip de instituții înainte de termenul indicat” – se poate citi în scrisoarea ministerială.

Ministerul sugerează că noua taxă ar putea cuprinde și acțiunile societăților cu capital care aparțin persoanelor fizice, în cazul scoaterii firmei peste graniță. (RADOR)



”Semnarea acestor proiecte a fost o prostie. Acești bani îi vom scoate de la Najib”, a declarat premierul malaysian.Situația se complică prin aceea că autoritățile malaysiene îl suspectează pe Najib Razak de faptul că a folosit creditele băncilor chinezești nu pentru construirea căii ferate și a două conducte, ci pentru umplerea găurilor din balanța 1MDB. Împotriva fostului premier au fost pornite în iulie trei dosare penale de corupție și delapidarea de statului.Înghețarea de către premierul Mohamad a proiectelor chinezești constituie cel mai important incident de acest gen din istoria de cinci ani a inițiativei ”Centura și drumul”. Anterior, toate problemele apărute între Beijing și terțe țări se rezolvau pe culoare și, de regulă, în favoarea Chinei. Între altele, conducerea Republicii Sri Lanka, care nu dorea să-i plătească datoriile guvernului anterior al Chinei, a fost obligată să transfere la sfârșitul anului 2017 portul Hambanthota și teritoriul din vecinătatea acestuia sub administrarea unei companii chineze. În noiembrie 2017, Guvernul Nepalului а anulat construirea hidro-electrocentralei Budhi Gandaki de către o companie chinezească, contract care fusese semnat de guvernul maoist care pierduse puterea în iunie 2017.(RADOR)Ministerul polonez de Finanțe lucrează la impozitul pentru transferul firmelor din Polonia peste graniță.Din anul 2019, schimbarea reședinței firmei impozitate sau transferul bunurilor ei vor fi impozitate. Aceasta este cerința directivei europene în problema contracarării evitării impozitului.Din declarația biroului de presă al Ministerului de Finanțe trimisă la redacția „Rz” reiese că este vorba de o măsură ce constă în impozitarea profiturilor nerealizate în cazul, între altele, al schimbării reședinței.„Proiectul este însă în etapa lucrărilor interne. După încheierea acestora va fi trimis spre a fi armonizat și pentru consultări sociale” – informează ministerul.Prin această măsură, Uniunea Europeană vrea să împiedice plecarea firmelor în paradisele fiscale.Taxa specială pe ieșirea din țară se va referi și la persoanele fizice.Această intenție a Ministerului de Finanțe a fost confirmată de ministrul adjunct Pawel Gruza în răspunsul la interpelarea deputatului Ryszard Petru. Ministerul de Finanțe nu a publicat însă proiectul concret al legii, nu a comunicat de când va intra în vigoare noua taxă.Planurile privind această taxă se referă la nerealizarea profiturilor de capital. Ea va fi percepută pentru transferul activelor întreprinderii, a întreprinderii fixe sau a reședinței unde este impozitată. Ministerul de Finanțe recunoaște că directiva Uniunii (2016/1164) obligă țările membre să introducă astfel de măsuri până la sfârșitul anului 2019. „Aceasta nu înseamnă că statele membre nu pot implementa acest tip de instituții înainte de termenul indicat” – se poate citi în scrisoarea ministerială.Ministerul sugerează că noua taxă ar putea cuprinde și acțiunile societăților cu capital care aparțin persoanelor fizice, în cazul scoaterii firmei peste graniță. (RADOR)

LE MONDE (Franța) - Cei doi au fost, amândoi, actori principali ai campaniei prezidențiale victorioase a lui Donald Trump. Dar Michael Cohen și Paul Manafort au fost cauza unei zile – marți, 21 august – deosebit de dificile pentru președintele Statelor Unite, primul în mod voit, celălalt în ciuda împotrivirii sale.Michael Cohen l-a implicat pe Donald Trump în ceea ce poate fi un delict federal: încălcarea regulilor de finanțare a campaniilor electorale. Vinovăția lui Paul Manafort, în special privind frauda bancară și fraude fiscale stabilită de un juriu popular din Virginia a dat o consistență și mai mare anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la bănuielile de înțelegere secretă între campania dlui Trump și Rusia, stigmatizată tot timpul de președintele Statelor Unite ca o “vânătoare de vrăjitoare” fără nicio bază.O zi proastă deci pentru un Donald Trump gata mereu să se laude cu capacitatea sa de a se înconjura de “cei mai buni”.Multă vreme consilier al magnatului imobiliar înainte ca acesta să între în politică, avocatul Michael Cohen a decis să pledeze vinovat, marți, într-o serie de dosare care se referă la fapte de fraudă fiscală și de fraudă bancară, în afara celui care trimite la finanțarea campaniei. O decizie care îi poate permite să spere la pedepse mai ușoare, în situația în care el riscă între trei și cinci ani de închisoare.Tranzacții secreteCasa Albă conta fără îndoială pe faptul că justiția se va focaliza pe fapte care privesc activitățile anexe funcțiilor sale de avocat, începând cu rolul avut în fruntea unei mici companii de taxi. Dar juristul, care susținea pe vremuri că e gata să “încaseze un glonț” pentru a-și proteja clientul, a surprins pe toată lumea declarând sub jurământ, la mijlocul după amiezii, la New York, că a plătit mii de dolari pentru a cumpără tăcerea a două femei care susțin că au avut, în trecut, relații extraconjugale cu magnatul imobiliar, “la cererea candidatului” și “cu intenția de a influența alegerile” din 2016.“Dacă aceste plăti constituie un delict pentru Michael Cohen, de ce n-ar constitui ele un delict pentru Donald Trump?”, s-a întrebat avocatul fostului braț drept al președintelui, Lanny Davis, într-un comunicat.Sumele plătite au fost date unei foste actrițe porno, Stephanie Clifford (“Stormy Daniels”), ca și unei foste model al revistei Playboy, Karen McDougal. Și una și cealaltă ar fi primit câte 130.000 de dolari (112.000 de euro) în schimbul discreției lor, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor.Aceste tranzacții au fost inițial ținute secrete, deși ar fi trebuit să apară în conturi, având în vedere legătura lor cu campania prezidențială. Pus cu spatele la zid, Michael Cohen a sfârșit prin a recunoaște intervenția lui, adăugând că banii plătiți i-au fost rambursați de magnatul imobiliar, ceea ce acesta a confirmat în mai, după ce a încercat să pară că nu știa nimic.Donald Trump încearcă să se distanțezeLovitura dată de Michael Cohen a coincis cu condamnarea celui de-al doilea director de campanie a lui Donald Trump. Paul Manafort a fost constrâns să-și părăsească funcția în august 2016 după dezvăluiri privind retribuirea activităților lui de lobbist pentru fostul președinte pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Judecat la Alexandria, un oraș din Virginia situat în suburbia Washingtonului, acesta a fost găsit vinovat de un juriu popular de opt capete de acuzare (printre care fraudă fiscală și bancară) dintr-un total de 18.Verdictul a fost dat după patru zile lungi de deliberări care au alimentat la Casa Albă speranța unei achitări sau a unei incapacități a juraților de a se înțelege asupra verdictului. Deși parțială, decizia dată marți este o înfrângere pentru Paul Manafort, care riscă o pedeapsa maximă de 80 de ani de închisoare, ca și pentru Donald Trump, de vreme ce ea legitimează investigațiile procurorului special Robert Mueller, care au scos la iveală manipulările fostului lobbist.Ajuns în mijlocul după-amiezii în Virginia de Vest cu ocazia unui miting politic în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului programate în noiembrie, președintele Statelor Unite s-a străduit să se distanțeze de o condamnare care trimite, după părerea lui, la fapte fără legătură cu campania prezidențială din 2016. “Foarte trist”, potrivit spuselor lui, Donald Trump s-a străduit să-l menajeze pe fostul său director de campanie, prezentat ca un “om de bine”, asigurând în același timp că judecata “nu-l privește”. Paul Manafort va trebui să înfrunte un al doilea proces în septembrie.Pasivitatea multor aleși republicaniPreședintele Statelor Unite a repetat din nou marți că nimic nu susține până în prezent bănuielile de înțelegere secretă cu Rusia, pe care serviciile de informații americane o consideră răspunzătoare pentru piratările informatice care urmăreau s-o slăbească pe adversara democrată, Hillary Clinton. Donald Trump a evitat în schimb să răspundă la întrebările care i-au fost puse în legătură cu Michael Cohen.Unul din avocații actuali ai președintelui, Rudy Giuliani, a replicat într-un comunicat referitor la implicarea de către fostul său braț drept dând asigurări că “nu există nicio alegație privind acțiuni condamnabile îndreptate împotriva președintelui în acuzațiile guvernului împotriva dlui Cohen”. Rudy Giuliani s-a bazat pe afirmațiile severe ale procurorului însărcinat cu acest dosar care acuză “minciunile” și “necinstea” lui Michael Cohen.Rămâne de văzut dacă această linie de apărare va permite să se risipească tulburarea atâta timp cât Donald Trump rămâne sub amenințarea investigațiilor lui Robert Mueller privind această ipoteză de înțelegere secretă ca și eventualitatea unei obstrucționări a justiției care i-ar putea fi reproșată președintelui Statelor Unite, în legătură cu ancheta “rusească”.Începutul contraofensivei Casei Albe s-a deosebit, marți, de pasivitatea multor aleși republicani, rezumată de senatorul Lindsay Graham. “De fiecare dată când avocatul dumneavoastră este găsit vinovat de ceva, probabil că nu este o zi bună”, a comentat, laconic, reprezentantul Carolinei de Sud.În același timp, în Virginia de Vest, baza electorală a președintelui încearcă să alunge ghinionul repetând refrenul de campanie din 2016 vizând-o pe Hillary Clinton, “arestați-o!”. Evident fără a conștientiza că această amenințare cu închisoarea a devenit marți foarte concretă pentru doi foști apropiați ai președintelui. (RADOR)Marţi, preşedintele Statelor Unite a fost acuzat în mod credibil într-o instanţă federală de faptul că i-a ordonat unuia dintre subordonaţii săi să comită o infracţiune federală. Efectul presupusei lor conspiraţii împotriva legislaţiei privind finanţare campaniei electorale a fost înşelarea alegătorilor americani, care au fost împiedicaţi să afle informaţii potenţial relevante, înaintea zilei alegerilor din 2016. Această admitere vine din partea avocatului de multă vreme al preşedintelui, Michael Cohen, care a pledat vinovat la opt capete de acuzare pentru crimă federală. Domnul Trump nu poate pretinde că aceste crime nu au avut loc sau că nu are nimic de-a face cu ele.Domnul Cohen şi domnul Manafort se îndreaptă către închisoare. Domnul Flynn încă nu a fost condamnat. Însă este neclar dacă omul pentru care au lucrat, preşedintele, se va confrunta cu vreo cercetare formală sau consecinţe. În mare parte, Constituţia acordă această sarcină Congresului, iar parlamentari republicani puternici par mai interesaţi de protejarea domnului Trump, decât de anchetarea lui.Președintele Trump a negat că a participat în vreun fel la cele două plăți ilegale din campania electorală, în urma cărora două starlete s-au ales cu bani în schimbul tăcerii privind aventurile șefului SUA. Dl. Trump și oficialii administrației au încercat să-l discrediteze pe Michael Cohen, care a declarat că președintele însuși l-a îndrumat să cumpere tăcerea femeilor, astfel încât acuzațiile lor să nu-afecteze campania electorală.Pe Twitter, Trump l-a acuzat pe Cohen că a mințit și a luat în derâdere talentul de avocat al lui Cohen. Pe Fox News, domnul Trump a declarat că a luat cunoștință de cele două plăți "mai târziu", reluând declarația sa din aprilie în care afirma că nu știa de plata către Stephanie Clifford, starleta din filmele pentru adulți cunoscută ca Stormy Daniels..În conversaţia respectivă, Trump a discutat plățile către un fost model Playboy, care a susţinut public că are o aventură cu Donald Trump, precizează The New York Times.F.B.I. a confiscat înregistrarea, în timpul unei percheziţii în biroul lui Cohen, iar Departamentul de Justiție american investighează implicarea lui Cohen în plata femeilor pentru a împiedica ca poveştile jenante despre Trump să apară înainte de alegerile din 2016.Existența înregistrării subliniază potențialul pericol juridic și politic pe care Cohen l-ar putea avea asupra lui Trump, acesta fiind practic deținătorul multora dintre secretele preşedintelui american.Rudolph W. Giuliani, avocatul personal al domnului Trump, a confirmat într-o convorbire telefonică faptul că Trump a discutat plățile cu Cohen pe casetă, dar a spus că plata nu a fost făcută în cele din urmă.El a spus că înregistrarea are mai puţin de două minute și că președintele nu a făcut nimic rău.Fostul model Playboy, Karen McDougal, a declarat de la început că a avut o relație de aproape un an cu Trump, în 2006, la puțin timp după ce soția lui Donald Trump, Melania, a dat naștere fiului lor, Barron.Tânăra a vândut povestea către The National Enquirer pentru 150.000 de dolari, exact în ultimele luni ale campaniei prezidențiale, însă tabloidul a îngropat povestea. Astfel, s-a asigurat efectiv tăcerea femeii pentru restul campaniei.