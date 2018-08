​Financial review. Titlurile ziarelor străine de azi: Englezii publică primele avertismente despre ce va însemna un Brexit fără acord, francezii vor înghețarea unor ajutoare sociale, germanii fac scenarii despre cine va conduce BCE și CE, iar Campo de Gibraltar ar putea deveni noul Medellin

Wall Street Journal se ocupă pe prima pagină în continuare de scandalurile în care e implicat Președintele. În Europa, îngrijorările sunt legate de problema migranților (italienii, în principal), de problema riscurilor pe care și le-a asumat Bayer atunci când a preluat Monsanto și de problemele industriei aviatice (germanii) sau de discursul bătrânicios în căutare de noi idei al partidelor politice (francezii). Un bun reportaj despre ”noul Medellin”, cum e supranumit regiunea Campo de Gibraltar putem citi în Le Monde. Iar în Il Giornale, despre cum Liga Nordului studiază un plan menit să-i scutească de impozite pe toţi pensionarii care se vor muta în satele depopulate din Sardinia, Sicilia şi Calabria.

BREXIT Guvernul britanic a pregătit 80 de fișe sectoriale despre ce va urma în cazul neîncheierii unui acord privind Brexit-ul

În teorie sunt circa 80 asemenea fișe, din care joi, Guvernul a publicat primele 24, pentru a informa firmele despre implicațiile unui posibil Brexit fără acord. Obiectivul: de a le ajuta pe acestea să se pregătească pentru consecințele unui asemenea scenariu. După ce s-a vorbit despre un ”hard Brexit” și apoi despre un ”soft Brexit”, acum se discută despre posibilitatea ne-închererii vreunui acord. Secretarul de stat britanic Dominic Raab rămâne un optimist și e încrezător în posibilitatea unui acord, însă a menționat că e responsabilitatea guvernului său să se pregătească pentru ieșirea din Uniunea Europeană și că Londra ar lua în considerare menținerea unei alinieri temporare cu normele europene în mai multe domenii importante. Plățile transfrontaliere cu cardurile de credit ar fi mai lente și mai scumpe, avertizează el.



Cu un discurs bătrânicios și în prag de alegeri europene, partidele politice franceze sunt în căutarea inspirației. Pentru a se impune, apelează la invitarea la universitățile de vară a intelectualilor francezi și străini. O analiză a situației partidelor politice din Franța în pragul noului an electoral.



Campo de Gibraltar- noul Medellin

​În orașele sărace din sudul Spaniei, traficanții trăiesc cu un sentiment de impunitate și sunt tot mai violenți Înfășurat în ceață dimineții, douăzeci de traficanți de droguri descarcă pe nisip o încărcătură de câțiva saci de hașiș pe plaja Tonelero. Tocmai au sosit din Maroc la bordul unei bărci ultra-rapide. Cară apoi sacii spre cele trei jeepuri 4 × 4 parcate câteva la câțiva metri distanță, sub ochi încă mijiți de somn ai celor câțiva turiști plimbăreți. E ora 7 dimineața. Aceasta este o scenă obișnuită în La Linea de la Concepción, teritoriu controlat de ”narcoșii” spanioli . "Spaniolii au făcut acest lucru oraș, situat la granița cu Gibraltar, teritoriul lor. De câteva luni, Spania se confruntă cu sentimentul de impunitate al traficanților de droguri și cu radicalizarea acestora. Au dispărut zilele când membriii clanurilor familiale, moștenitorii contrabandiști de tutun între Spania și Gibraltar, așteptau căderea nopții ca să acționeze. Acum totul se face ziua și pe față. "Această regiune va deveni nou Medellin", spun localnicii. E vorba de Campo de Gibraltar, regiunea din care anul trecut au plecat spre Europa 111 tone de hașiș.

Vizitele la cancelar nu sunt nimic neobișnuit pentru Jens Weidmann. Angela Merkel și Weidmann se știu bine- el a consiliat-o în trecut pe probleme de politică economică. Iar după ce a devenit președinte al Bundesbank, e un oaspete obișnuit al Cancelariei. Dar conversația pe care au avut-o recent au fost una specială. Nu a fost vorba doar de chestiuni economice, ci de un subiect foarte particular: viitorul profesional al lui Weidmann.



Anul viitor, Mario Draghi va părăsi funcția de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE). De câteva luni, numele Weidmann se vehiculează ca un posibil candidat. Membrii guvernului înșiși au dat în mod repetat impresia că doresc să trimită președintele Bundesbank în cursa pentru șefia BCE. Postul de șef al BCE nu mai este principala prioritate pentru Merkel



Căci, potrivit Handelsblatt, Merkel are în minte altceva: Germania ar avea mai multe avantaje cu un președinte al Comisiei Europene decât cu un om la conducerea BCE.



Cancelaria nu vrea să comenteze. "Guvernul federal nu dorește să participe la speculații cu privire la posibila succesiune", a spus cancelarul. Bundesbank tace și ea. Cu toate acestea, există numeroase indicii că strategia cancelarului va fi: Bruxelles în loc de Frankfurt, Comisia în locul BCE.



Următoarele luni vor fi interesante pentru UE . La anul se eliberează 3 posturi foarte importante: cele ale președintelui BCE, al președintelui Comisiei Europene și cel al președintelui Consiliului European.



Singurul președinte german al Comisiei a fost Walter Hallstein, care a condus-o până în 1967. Deși BCE are sediul la Frankfurt, de la fondarea sa în 1998, în frunte s-au aflat un olandez, un francez și un italian. Doar că mai nou, șansele lui Weidmann de a prelua funcția de președinte al BCE par să se evapore.



Speranța că, dacă ar ajunge Weidmann președinte al BCE, s-ar urmări o politică monetară care să servească mai degrabă interesele germane decât o face Draghi nu este prea realistă. Un șef al BCE trebuie să aibă intotdeauna în vedere întreaga zonă euro. Majoritatea membrilor Consiliului guvernatorilor din BCE consideră că politica monetară liberă a lui Draghi este corectă, iar cea a lui Weidmann este greșită.



În schimb, cu un președinte al Comisiei Europene, Germania ar avea mult mai multe câștiguri, legate de reforma UE și a uniunii monetare, de tranziția germană în domeniul energiei sau de conflictul comercial cu SUA.



Matteo Salvini vorbeşte tot mai clar de un “model Portugalia" aplicabil în Italia, care va trebui să fie din ce în ce mai capabilă să atragă pensionari chiar şi din străinătate: "În acelaşi timp mă gândesc şi la o idee pe care am discutat-o personal cu un grup de studiu: şi anume o scutire fiscală pentru pensionari după modelul celei din Portugalia unde doar anul trecut s-au mutat din Italia peste 4.000 de pensionari care reuşesc să economisească 30% la plata taxelor". Apoi, ministrul a adăugat: "Cred că anumite zone ale ţării noastre sunt cu siguranţă mai frumoase şi mai primitoare decât Portugalia. Cu o scutire fiscală similară vom putea atrage capitaluri, investiţii, vom putea redeschide multe magazine".

Şi de fapt, chiar în această direcţie merge şi propunerea făcută de profesorul Alberto Barmbilla, expert pe probleme de securitate socială şi unul dintre consilierii economici ai primului-ministru: "Municipalităţile care doresc să aplice scutirea de impozite pot prezenta un plan sanitar pe termen scurt”, a declarat Barmbilla pentru cotidianul La Repubblica. Pe scurt, prin acest plan al Ligii Nordului, pensionarii italieni vor putea prefera marea din sudul Italiei celei din Insulele Canare sau din Portugalia. (RADOR)

PANORAMA: Cum funcţionează modelul Australia propus de Salvini?





LA STAMPA: În Ungaria este interzis să se ofere alimente migranţilor aflaţi în centrele de primire

PANORAMA (Italia) - Comentând cazul navei Diciotti, ministrul de interne Matteo Salvini a propus o soluţie pentru gestionarea fluxului de refugiaţi care sosesc în Italia. "Obiectivul meu este 'No way-ul' australian. La bordul navei 'Diciotti se află numai imigranţi ilegali. Italia nu mai este tabăra de refugiaţi a Europei. Fără autorizaţia mea nu debarcă nimeni".Începând din anul 2013, guvernul conservatorului Tony Abbott a început operațiunea "No Way", o strategie politico-militară a cărei scop este cel de a respinge toţi migranţii care ajung ilegal pe mare în Australia. Planul a fost lansat cu sloganul "No way" şi cu ajutorul unui video în care generalul Angus Campbell explică noile reguli.Cum funcţioneazăPlanul "no way," este împărţit pe priorităţi şi prevede: o desfăşurare masivă de unităţi navale pentru a supraveghea coastele.Persoanele care sosesc cu vaporul nu vor avea garantat dreptul de a se stabili legal în ţară. Ambarcaţiunile care sosesc sunt gestionate în două maniere: a) sunt conduse spre porturile de plecare b) Ocupanţii sunt trimişi în centrele de identificare de pe Insulele Christmas şi Horn și în orașul Darwin unde sunt evaluate cererile de azil. Cei care nu au caracteristicile cerute de lege sunt trimişi înapoi în ţara de origine, în timp ce ceilalţi obţin permise de şedere care nu se aplică însă în Australia, ci doar în Papua Noua Guinee și în insula Nauru, state apropiate de Guvernul Australian.RezultatelePotrivit guvernului de la Canberra, înainte de începerea planului "No Way", în 2013 în Australia au sosit doar într-un an peste 20.000 de migranţi. 365 de zile mai târziu, numărul sosirilor a fost de 1350.CriticiPlanul Australian a ajuns în vizorul Naţiunilor Unite care acuză guvernul că nu face controale suficiente pentru a examina cererile de azil şi se limitează la nişte practici rigide care o "fac aproape imposibilă obţinerea unui permis de ședere". Planul "No way" a fost condamnat în mod repetat de Indonezia, ţara de unde provine majoritatea emigranţilor care sosesc în Australia. Potrivit guvernului Australian de la Jakarta, unitățile militare australiene au încălcat în mod repetat apele teritoriale indoneziene abandonând ambarcaţiuni. Canberra a răspuns prin a spune că "niciun migrant şi-a pierdut viaţa în operaţiunile de respingere”.Planul poate fi aplicat în Italia?Prima perplexitate privind ideea de a propune modelul australian în Italia este de ordin economic. Potrivit unei comisii a parlamentului australian, cheltuielile planului "No Way" se ridică la peste 400 de milioane de euro pe an, de patru ori mai mult decât planul Mare Nostrum. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că Italia are un flux de imigranţi de zece ori mai mare decât Australia. Un alt obstacol deloc indiferent constă în faptul că Italia nu are acorduri diplomatice precum cele pe care pe care Australia le-a semnat cu vecinii săi din Papua Noua Guinee şi Insula Nauru, unde se află centrele de identificare. Pentru un model australian ar servi o ţara "prietenă" care poate să "recupereze" navele. Ar putea fi Libia? Greu, în special având în vedere marea instabilitate politică din ţara din Africa de Nord, împărţită între două guverne rivale şi aflată la mila unor grupări teroriste şi miliţii greu de gestionat. (RADOR)LA STAMPA (Italia)- Niciun fel de mâncare pentru migranţi. Nici măcar pâine. În Ungaria este interzis să se ofere mâncare solicitanţilor de azil cazaţi în “zonele de tranziţie”, centrele construite speciale la graniţa de Sud. Ivàny Gábor, pastor metodist şi liderul comunităţii evanghelice maghiare a încercat să aducă puţină alinare celor care aveau nevoie. Numai că i-a fost interzis să facă acest lucru. Iar pâinea, merele şi alte alimente ambalate aduse străinilor opriţi la frontieră, nu au fost livrate niciodată deoarece aşa au decis responsabilii centrelor, în conformitate cu regimul care interzice acordarea oricărui tip de asistenţa până în momentul în care refugiatul nu are drept legal la ea. Sau, mai simplu: nu s-a găsit nimeni care să-i dea undă verde lui Gábor.Pastorul povesteşte că a cerut permisiunea să aducă alimente solicitanţilor de azil din centrul oraşului Röszke, dar a fost oprit pentru că nu avea niciun fel de autorizaţii. A încercat să le obţină din Mórahalom şi Szeged, bătând la uşile biroului de imigrări. Total inutil, pentru că în ciuda orelor de aşteptare, nu a sosit niciun fel de autorizaţie. Nimeni nu a fost în măsură să-i indice o persoană competentă şi responsabilă capabilă să rezolve într-un fel sau altul această problemă.