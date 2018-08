​Gândirea asiatică în practică. Subiecte care ne-au atras atenția. VIDEO Concurență pe piața roboților umanozi pentru vârstnici în China, sud-coreenii sunt obligați să-și bea cafelele în pahare de sticlă, iar în Japonia personele cu dizabilități vor controla roboți de la distanță

O carte considerată obscenă și rasistă la adresa filipinezilor, eliminată din librării în Coreea de sud

Sud-coreenii trebuie să bea cafea în pahare de sticlă, din cauza Chinei



Han este una dintre mulții coreeni afectați de noua lege introdusă care interzice folosirea paharelor de plastic la comercianți, aici fiind incluse cafenelele Starbucks, Ediya Coffee, Angel-in-us Coffee și A Twosome Place.







Companiile de robotică din China se bat pe piața serviciilor pentru vârstnici









Japonia: Roboți controlați de persoane cu dizabilități vor servi clienții unei cafenele

Senzorii smart, printre tehnologiile singaporeze care au fost prezentate publicului

Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Marii retaileri sud-coreeni au stopat vânzarea cărții online „Cum să tratezi hostessele din baruri în Filipine”, scrie The Korea Times. S-a ajuns la această situație după ce un tweet despre carte a fost răspândit în această lună. Mulți sud-coreeni au avut o prolemă în privința conținutului care prezintă filipinezii din perspectivă masculină.„Odată ce ajungi în Filipine, imediat vei fi atras de viața de noapte și vei cunoaște tot felul de femei. Limba nu reprezintă o problemă. Câteva cuvinte vor fi de ajuns pentru a comunica cu ele”, scrie autorul, identificat cu pseudonimul Kevin Cho.El mai spune: ‘Chiar dacă nu ești atrăgător pentru fetele din Coreea, cu siguranță vei fi în Filipine. Acesta nu este numai cazul coreenilor, ci și al japonezilor sau americanilor. În timp ce studiezi engleza acolo, femeile pot fi medicină sau otravă”.Într-o altă carte publicată în urmă cu trei ani, „Scenă în lumina lunii”, Cho recomandă cititorilor să profite de filipineze pentru că le vor oferi amintiri pe care nu le vor uita.Mulți coreeni s-au plâns online librăriilor, motiv pentru care acestea au decis stoparea vânzării.Han Ji-young, o angajată de 30 de ani ai, aproape a întârziat la muncă. Așa cum face în fiecare dimineață, trece pe la o cafenea, își ia licoarea și își continuă drumul spre muncă, în sudul capitalei Seul. De data aceasta a întârziat, parțial și din cauza temperaturilor ridicate. Când și-a luat cafeaua, după câteva minute de așteptare, a realizat că băutura este într-un pahar de sticlă, nu într-unul de plastic pe care îl ia de obicei pe drum, scrie The Korea Herald. „Am crezut că unul dintre angajați a făcut o greșeală”, a spus ea publicației.„Să fiu sinceră, m-am enervat pentru că le-a luat 10 minute să-mi facă cafeaua, încă cinci minute să-mi toarne băutura din paharul de sticlă în cel de plastic, pentru că am stat la coadă, fiind destul de multă lume, iar 15 minute înseamnă mult pentru o dimineață ocupată”, a mai arătat ea.O nouă lege prevede ca persoanele care consumă băutura în cafenea să fie servite în pahare de sticlă, excepție făcând cei care vor doar să o ia la pachet.De fapt, legea afectează milioane de sud-coreeni, în Seul fiind 18.000 de cafenele. Numărul este mai mare decât toate astfel de magazine din Seattle și New York la un loc.Interzicerea folosiri paharelor din plastic a venit ca urmare a crizei deșeurilor de plastic din Coreea de Sud, creeată de China când a oprit importul de astfel de deșeuri în ianuarie. De mulți ani, China a importat jumătate din deșeurile din lume.Un student de 23 de ani care lucrează la o cafenea spune că nu este complicat de „fentat” legea. Clienții pot spune că vor cafeaua la pachet și o pot bea înăuntru.Îmbrăcați în costume colorate, umanoizii iPal au cântat o melodie clasică chinezească, distrând mulțimea cu vocile dulci și gesturile exagerate, scrie Chinadaily.com.cn. Robotul care poate fi controlat vocal, proiectat pentru a-i servi pe bătrâni, iPal a vrăjit vizitatorii la o conferință de profil în Beijing.„Se mișcă într-un mod drăguț și cântă operă. Mi-ar plăcea să cumpăr unul pentru părinții mei”, a spus Fang Fang, un vizitator al conferinței.Robotul reacționează la atingere și voce putând avea conversații simple cu cei în vârstă. În afară de a cânta, el poate să anunțe cum este vremea sau să reamintească utilizatorilor când să ia medicamente. Prin recunoașterea facială și detectoarele de mișcare, acesta poate trimite alerte dacă utilizatorii sunt răniți sau cineva încearcă să spargă casa în care locuiesc.„Populația Chinei îmbătrânește rapid. Cei bătrâni au nevoie de îngrijire, iar copiii lor sunt ocupați cu munca. Vedem un potențial mare al pieței”, a spus Wang Wenping, director de marketing a producătorului de roboți AvatarMind, o companie din Nanjing.China avea în 2017 circa 241 milioane persoane cu vârsta de peste 60 de ani, reprezentând 17,3% din totalul populației. Numărul este de așteptat să crească la 487 milioane în 2050, la 34,9% din total.Compania se pregătește să facă o producție în masă a acestui robot. Aceasta are totuși concurență pe piața serviciilor pentru bătrâni. O altă companie, Zhongrui Funing Robotics Co Ltd, din Shenyang, capitala provinciei Liaoning a dezvăluit, de asemenea, un model.Acesta are un metru și jumătate înălțime, se numește P-Care, se plimbă prin casă și știe unde se află utilizatorul în orice moment. El arată ca Regele Maimuță, un cunoscut personaj din benzile desenate. Și acesta poate vorbi, cânta, dansa și să reamintească celor bătrâni să-și facă exercițiile. Cu brațe puternice și dexteritate surprinzătoare a mâinilor poate servi mâncare și băuturi sau să îi ajute pe utilizatori să se ridice și să meargă.Acesta va putea monitoriza condițiile de sănătate, să măsoare tensiunea, temperatura corpului și bătăile inimii.Chen Liang, manager de proiect, spune că se lucrează la promovarea robotului în spitale.Fundația Niponă, un grup care face acte de caritate, vrea să ruleze un experiment într-o cafenea în care persoanele cu dizabilități fizice vor servi, prin intermediul roboților, clienții localului, scrie The Japan News, care citează Jiji Press.Cafeneaua, Dawn ver. Beta, va fi deschisă la primul etaj al sediului fundației din Tokio, în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie.Roboții, echipați cu o cameră video și un difuzor, numiți OriHime-D, sunt controlați prin internet pentru operațiuni ce țin de servire. Chiar și persoanele care își pot mișca doar ochii vor putea controla roboții printr-un sistem care urmărește mișcarea ochilor.OriHime-D este de așteptat să deschidă oportunități de job-uri pentru oamenii care trebuie să stea acasă din diferite motive.De la rețelele de senzori smart, la platforme logistice care „ating” blockchain, tehnologia singaporeză a fost promovată, săptămâna aceasta, la Smart China Expo în orașul Chongqing din vestul Chinei, scrie The Straits Times. Singapore este cel mai mare expozant străin de la târgul unde participă și alți giganți din sector, precum Google, Microsoft și Intel. Unul dintre cei mai mari expozanți este ST Electronics care a afișat soluții de iluminare smart pentru străzi. Acestea au senzori care controlează intensitatea iluminării și stinge și aprinde lumina în funcție de condițiile externe.„Odată ce instalezi aceste sisteme, ai o rețea de senzori care pot fi conectați cu alți senzori care pot monitoriza alte lucruri”, spune Yao Shih Jih, vicepreședinte al ST Electronics.Acești senzori oferă și alte informații, de la temperatură și vreme, la apă și date legate de inundații, ajutând autoritățile municipale să monitorizeze condițiile din orașele pe care le conduc. Acești senzori au fost deja instalați în mai multe țări, precum SUA, Canada și Noua Zeelandă.O altă companie singaporeză, Veritag, are un sistem de verificare ce ajută consumatorii să verifice dacă produsele alimentare sunt autentice. Produsele sunt etichetate cu un cod QR și un token blockchain.„Produsele alimentare false și sănătatea alimentară reprezintă cea mai mare problemă în China, unde consumatorii sunt îngrijorați cu privire la proveniența produselor pe care le cumpără, după diferite scandaluri anterioare”, a spus Jason Lim, președintele companiei.