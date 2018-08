​Financial review. Prima pagină a ziarelor străine. Macron e tot mai singur. Arhiepiscopul care cere demisia Papei. Poluarea reduce inteligența. În Marea Britanie, violențele împotriva bătrânilor bat recordurile. Premierul May vrea să-și apropie Africa după Brexit

Francezii scriu despre turneul lui Macron prin Europa, subliniind că e tot mai singur printre liderii europeni. Mai scriu despre buget far și despre arhiepiscopul care îi cere demisia Papei în scandalul pedofiliei. Germanii se întreabă dacă șeful Lufthansa va trece testul grevelor anunțate dar și despre schimbările din acționariatul Metro. Mai toată presa europeană își arată preocuparea despre noul acord dintre SUA și Mexic, dar Guardian vine și cu studii care arată că poluarea reduce inteligența. Premierul Theresa May își începe vizita în Africa, din care vrea să facă proncipalul partener comercial după ce Brexitul va avea loc. Lectură plăcută!







LE MONDE: Oficial, turneul pe care îl continuă Macron în Europa nu este unul electoral. Dar de fapt, e!





Dar, de fapt, turneul european pe care Emmanuel Macron îl reia marți, 28 august (el a vizitat deja 14 dintre cele 28 de țări ale Uniunii de la începutul mandatului) – este un test prin care Macron se pregătește pentru alegerile europene din 26 mai 2019. Acesta va fi primul test electoral real de la alegerea sa cu puțin peste un an în urmă. În ultimul an, lumea s-a schimbat foarte mult. Asistăm la o creștere a naționalismului și la o criză a multilateralismului, ceea ce ar trebui să ne facă mai active și mai reactivi. După o vizită de stat de două zile în Danemarca - prima în ultimii treizeci și șase de ani - președintele francez va călători în Finlanda pe 30 august, apoi în 6 septembrie se va întâlni la Luxemburg cu Xavier Bettel, prim-ministrul Marelui Ducat, și cu premierul belgian Charles Michel. El o va primi pe Angela Merkel la Paris a doua zi, apoi va călători în Salzburg (Austria) pe 20 septembrie, pentru o întâlnire informală a șefilor de stat europeni. Obiectivul acestui turneu: convingerea partenerilor Franței că a venit momentul unor acțiuni serioase. Cu toate că în momentul alegerii lui Macron, filo-europenii păreau să fi câștigat, de atunci lucrurile s-au schimbat mult în Europa. În Austria, Italia sau Republica Cehă, partidele eurosceptice au făcut progrese și au câștigat puterea. În special, la Roma, coaliția dintre Ligă și Mișcarea de 5 stele au făcut un standard din atacurile la adresa UE. În Ungaria, Viktor Orban a fost reales pe scară largă, iar extrema dreaptă ar putea obține un scor istoric la alegerile parlamentare suedeze care vor avea loc în 9 septembrie. Drept urmare, președintele francez este din ce în ce mai singur, iar "reforma" UE pe care o cere este departe de a fi o prioritate pentru celelalte capital europene. Chiar și Germania pare să se retragăși-ar dori președinția Comisiei Europene, potrivit presei germane, o poziție crucială pentru proiectele europene ale președintelui Macron. "Macron ar dori să facă Europa mai mică, astfel încât să pară că Franța este mai mare. Dar germanii mizează pe o Uniune cu 27 de state. Nici cu 19, nici cu 12 state!”, spune Yves Bertoncini, președintele filialei franceze a Mișcării Europene. În acest context, reacțiile șefilor de guverne danezi și finlandezi, destul de prudenți în ceea ce privește o re-constrcție europeană vor fi interesante de observat. Dar, de fapt, turneul european pe care Emmanuel Macron îl reia marți, 28 august (el a vizitat deja 14 dintre cele 28 de țări ale Uniunii de la începutul mandatului) – este un test prin care Macron se pregătește pentru alegerile europene din 26 mai 2019. Acesta va fi primul test electoral real de la alegerea sa cu puțin peste un an în urmă. În ultimul an, lumea s-a schimbat foarte mult. Asistăm la o creștere a naționalismului și la o criză a multilateralismului, ceea ce ar trebui să ne facă mai active și mai reactivi. După o vizită de stat de două zile în Danemarca - prima în ultimii treizeci și șase de ani - președintele francez va călători în Finlanda pe 30 august, apoi în 6 septembrie se va întâlni la Luxemburg cu Xavier Bettel, prim-ministrul Marelui Ducat, și cu premierul belgian Charles Michel. El o va primi pe Angela Merkel la Paris a doua zi, apoi va călători în Salzburg (Austria) pe 20 septembrie, pentru o întâlnire informală a șefilor de stat europeni. Obiectivul acestui turneu: convingerea partenerilor Franței că a venit momentul unor acțiuni serioase. Cu toate că în momentul alegerii lui Macron, filo-europenii păreau să fi câștigat, de atunci lucrurile s-au schimbat mult în Europa. În Austria, Italia sau Republica Cehă, partidele eurosceptice au făcut progrese și au câștigat puterea. În special, la Roma, coaliția dintre Ligă și Mișcarea de 5 stele au făcut un standard din atacurile la adresa UE. În Ungaria, Viktor Orban a fost reales pe scară largă, iar extrema dreaptă ar putea obține un scor istoric la alegerile parlamentare suedeze care vor avea loc în 9 septembrie. Drept urmare, președintele francez este din ce în ce mai singur, iar "reforma" UE pe care o cere este departe de a fi o prioritate pentru celelalte capital europene. Chiar și Germania pare să se retragăși-ar dori președinția Comisiei Europene, potrivit presei germane, o poziție crucială pentru proiectele europene ale președintelui Macron. "Macron ar dori să facă Europa mai mică, astfel încât să pară că Franța este mai mare. Dar germanii mizează pe o Uniune cu 27 de state. Nici cu 19, nici cu 12 state!”, spune Yves Bertoncini, președintele filialei franceze a Mișcării Europene. În acest context, reacțiile șefilor de guverne danezi și finlandezi, destul de prudenți în ceea ce privește o re-constrcție europeană vor fi interesante de observat.

​Pedofilia: presiunea crește asupra papalității. Un arhiepiscop conservator cere demisia papei Francisc





îl acuză pe Suveranul Pontif de faptul că a anulat sancţiunile împotriva cardinalului McCarrick şi a că trecut sub tăcere comunicatele interne privind comportamentul de prădător homosexual al acestuia în rândul tinerilor seminarişti şi preoţi.



"Am citit dimineaţă textul", le-a spus papa jurnaliştilor, care îl însoţeau în avion, referitor la scrisoare. "Citiţi cu atenţie şi emiteţi propria voastră judecată", a subliniat el. "Aveţi suficientă capacitate pentru a trage concluziile. Este un act de credinţă. După ce va trece puţin timp şi veţi trage concluziile, poate că voi vorbi. Dar am încredere în maturitatea voastră profesională. Judecaţi voi înşivă", i-a sfătuit papa pe ziariştii, care au acordat duminică un amplu spaţiu mediatic acestei scrisori.



Scrisoarea a fost dată publicităţii sâmbătă, în prima zi a vizitei apostolice a papei în Irlanda, unde chestiunea abuzurilor sexuale ale Bisericii a ocupat un loc important. Monseniorul Vigano, 77 de ani, care a fost nunţiu la Washington între 2011 şi 2016, afirmă că Benedict al XVI-lea a impus sancţiuni canonice împotriva cardinalului McCarrick la sfârşitul anului 2000.



LES ECHOS: Trei noi iPhone-uri vor fi lansate în septembrie, spun mai multe surse media. Apple nu a confirmat informația

Pe site-ul său, grupul de radio Lagardère a publicat informația că pe 12 septembrie, de la ora 10:00 ora locală, trei noi iPhone-uri ar urma să fie prezentate la sediul californian din Cupertino. Informațiile au fost confirmate de Bloomberg, care citează sursele apropiate companiei, și care vine și cu detalii: E vorba de noi 3 modele, poreclite intern "D32", "D33" și "N84".

Washington și Mexic s-au înțeles cu privire la un nou acord





Prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, şi preşedintele american, Donald Trump, au avut o discuţie "constructivă" luni, după anunţul unei înţelegeri între SUA şi Mexic privind renegocierea Acordului Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA), a anunţat cabinetul liderului de la Ottawa.



"Prim-ministrul a avut astăzi o discuţie constructivă cu preşedintele Trump pe tema Acordului Nord-American de Comerţ Liber", a indicat biroul lui Trudeau, într-un comunicat.



Cei doi au primit "favorabil progresele realizate în cadrul discuţiilor cu Mexicul şi aşteaptă cu interes ca echipele lor să continue negocierile în această săptămână pentru a le finaliza cu succes", arată sursa citată.



Donald Trump a anunţat luni din Biroul Oval încheierea unui "foarte bun acord" comercial cu Mexicul în cadrul revizuirii NAFTA, tratat ce leagă Mexico, Ottawa şi Washington din 1994.



Canada trebuie acum să revină la masa negocierilor, iar imediat după acest anunţ, şefa diplomaţiei canadiene, Chrystia Freeland, a precizat că se va întoarce marţi la Washington "pentru a continua negocierile", în derulare de un an, întrerupându-şi un turneu diplomatic abia început în Europa.







HANDELSBLATT: Vânzare la Metro

THE FINANCIAL TIMES: Națiunile Unite condamnă genocidul din Myanmar

Potrivit datelor prezentate de ONU, peste 400.000 de musulmani Rohingya au fost forțați să fugă din Myanmar în Bangladesh, iar alte zeci de mii de persoane au fost strămutate din cauza violențelor. O represiune împotriva minorității Rohingya este în desfășurare încă de anul trecut și a inclus violuri în masă, crime, agresiuni și răpiri. Exodul refugiaților musulmani a fost cauzat de măsurile dure luate de autoritățile din Myanmar în urma mai multor atacuri ale militanților islamiști împotriva forțelor de securitate din această țară.





Statele Unite ale Americii şi Mexicul au ajuns luni la o înţelegere pentru a revizui Acordul Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA)





Discuţiile cu Canada urmează să înceapă imediat, a anunţat luni preşedintele american Donald Trump. ''Au numit acordul NAFTA. Noi o să-l numim Acordul comercial dintre Statele Unite şi Mexic. Vom scăpa de numele NAFTA ", a declarat Trump jurnaliştilor. Numele a avut o "conotaţie proastă", a adăugat Trump.



Acordul a revigorat pieţele financiare şi deschide calea pentru revenirea Canadei la negocieri şi pentru a reface Acordul comercial SUA-Canada-Mexic din 1994. Un înalt oficial american din domeniul comerţului a declarat că s-ar putea ajunge la un acord final până vineri.



Negocierile dintre cei trei parteneri comerciali au durat mai mult de un an şi ameninţările repetate ale preşedintelui Trump că ar putea renunţa la acord au perturbat pieţele financiare, punând presiune pe moneda mexicană peso şi pe dolarul canadian.



Trump a spus că va vorbi în curând cu premierul canadian Justin Trudeau, deşi a ameninţat că va fi mai uşor să impună taxe pe importul de maşini canadiene în loc să includă Canada în acord cu Mexicul.



Discuţiile SUA-Mexic s-au axat pe elaborarea de noi reguli pentru industria de automobile, pe care Trump a pus-o în centrul acţiunilor sale de a reface acordul pe care el l-a descris în mod repetat ca fiind un "dezastru" pentru lucrătorii americani.



Premierul canadian Justin Trudeau a discutat duminică cu preşedintele mexican Enrique Pena Nieto şi au convenit asupra naturii trilaterale a acordului NAFTA.



"Cei doi au vorbit despre negocierea în desfăşurarea a Acordului de liber schimb nord-american şi au împărtăşit angajamentul lor faţă de o finalizare cu succes a acestui acord pentru toate cele trei părţi'' , se arată într-un comunicat difuzat luni de biroul premierului canadian.





THE GUARDIAN: Poluarea reduce masiv inteligența

THE I: Theresa May va vizita Africa încercând să facă din continentul african o piață comercială majoră, după Brexit













Continentul african este în prezent la coada intereselor comerciale britanice, dar se speră ca vizita premierului să schimbe această stare de lucruri. Theresa May va vizita Africa de Sud, Nigeria și Kenya, fiind prima ei vizită oficială în Africa. May va fi însoțită de o delegație de afaceri formată din 29 de membri, scopul vizitei fiind "aprofundarea și consolidarea" lrelației bilaterale. Doamna May va zbura marți în Cape Town, unde se va întâlni cu tinerii, după care va susține un discurs despre comerț și despre modul în care investițiile din Regatul Unit pot fi aduse în Africa. După o întâlnire bilaterală cu președintele Africii de Sud Cyril Ramaphosa, programul premierului va continua cu vizita insulei Robben. "Africa este pe punctul de a juca un rol important în economia globală, iar această călătorie reprezintă o ocazie unică pentru Marea Britanie de a colabora mai intens”, a spus premierul. "Pe măsură ce ne pregătim să părăsim Uniunea Europeană, a sosit momentul ca Regatul Unit să-și consolideze parteneriatele globale. În această săptămână aștept cu nerăbdare să discutăm despre cum putem face acest lucru alături de Africa, pentru a contribui la realizarea unor investiții și la crearea de locuri de muncă”, a mai adăugat May.





DAILY EXPRESS: Violențele împotriva persoanelor în vârstă, la nivele record în Marea Britanie

Acţiunile grupului german de distribuţie Metro au înregistrat creşteri la bursa de la Frankfurt după ce unul din acţionarii Metro, distribuitorul german de produse electronice Ceconomy, a anunţat că ar putea urma exemplul altui acţionar important, grupul german de investiţii Haniel, şi să îşi vândă participaţia pe care o deţine la Metro către miliardarul ceh Daniel Kretinsky.Acest anunţ a provocat o creştere de 17% a cotaţiei acţiunilor Metro, în timp ce acţiunile distribuitorului de produse electronice Ceconomy au crescut cu 4,7%.Ceconomy controlează un pachet de aproximativ 10% din acţiunile Metro. Cel mai mare investitor la Metro este grupul german de investiţii Haniel cu o participaţie de 22,5%.Ceconomy a informat luni că poartă discuţii cu grupul de investiţii ceho-slovac EPGC pentru a-i vinde cea mai mare parte a participaţiei sale de 10% din acţiunile Metro. EP Global Commerce (EPGC) este un vehicul de investiţii deţinut în proporţie de 53% de miliardarul ceh Daniel Kretinsky şi 47% de investitorul slovac Patrik Tkac, co-fondatorul grupului de companii J&T."O decizie cu privire la o posibil vânzare precum şi cu privire la termenii şi condiţiile unui acord de vânzare nu a fost încă luată", a precizat Ceconomy într-un comunicat de presă.Vineri, primul acţionar de la Metro, grupul german de investiţii Haniel, a informat la rândul său că a ajuns la un acord pentru a-şi vinde o participaţie de 7,3% din capitalul Metro către vehiculul de investiţii EP Investment, care dispune de o opţiune de a prelua şi restul acţiunilor deţinute de Haniel la Metro, la o dată ulterioară.Grupul Metro, care are aproximativ 300 de magazine în Europa de Est, a anunţat recent că restructurarea operaţiunilor sale din Rusia s-a încheiat. Cu toate acestea, acţionarii companiei şi-au exprimat nemulţumirea faţă de directorul general Olaf Koch şi potrivit presei germane au început să caute un înlocuitor.Forțele armate din Myanmar au comis cime împotriva umanității, inclusiv ucideri, abuzuri sexuale, tortură, violență împotriva copiilor și pagube materiale prin distrugerea mai multor sate, se arată într-un raport publicat luni de Națiunile Unite și citat de FT.În regiunea Rakhine, unde sute de mii de persoane de etnie rohingya au fost forțați să își părăsească propriile case, au fost găsite dovezi clare de genocid, a informat misiunea ONU în Myanmnar.Raportul, care s-a concentrat asupra unor evenimente care au început încă din anul 2011, sugerează că acestea "fac cu siguranță parte din cele mai grave crime comise"."Necesitatea militară nu ar putea niciodată să justifice crimele împotriva unei etnii, asaltarea sexuală a femeilor și arderea unor sate întregi", se mai arată în raport.Potrivit documentului, liderul militar Min Aung Hlaing, împreună cu alți cinci comandați, trebuie judecați în fața unui tribunal internațional.Statele Unite a anunțat recent că va impune sancțiuni împotriva a patru comandați militari din Myanmnar, pe fondul crizei declanșate în 2017.Impactul unui nivel ridicat al toxicității aerului echivalează cu pierderea unui an de studii, arată voile cercetări efectuate în China, dar care sunt relevante pentru întreaga lume. Circa 95% din populația globului respiră aer nesigur. Studiile arată că nivelurile ridicate de poluare duc la scăderi semnificative ale scorurilor obținute la teste, echivalent cu pierderea unui an de studii."Aerul poluat poate determina tscăderea nivelului de educatie cu un an, ceea ce este uriaș, explică Xi Chen de la Yale School of Health Public din SUA, membru al echipei de cercetare. Efectul este și mai intens în cazul persoanelor în varsta, in special cele de peste 64 de ani".Studiile anterioare au confirmat faptul că poluarea dăunează performanțelor școlare, dar noile studii sunt primele care analizează efectul asupra persoanelor din toate grupele de vârstă.Daunele sunt mai mari în cazul bătrânilor, ceea ce este grav, întrucât cele mai importante decizii financiare le luăm la atunci când suntem la o vârstă înaintată, spune și Rebecca Daniels, de la Medact.Poluarea aerului provoacă anual șapte milioane de decese, dar impactul asupra abilităților mentale era mult mai puțin cunoscut.Noua lucrare, publicata in revista Proceedings of the National Academy of Sciences , a analizat rezultatele testelor a 20.000 de persoane intre 2010 si 2014. Potrivit OMS, 20 dintre cele mai poluate orașe ale lumii sunt în țările în curs de dezvoltare. China, care are asemenea câteva orașe, s-a angajat într-un război împotriva poluării în ultimii cinci ani.