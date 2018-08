​Hidroelectrica va ține la curent Catedrala Mântuirii Neamului. La propriu.

Catedrala Neamului, in constructie

Hidroelectrica a încheiat un contract de furnizare energie electrică cu Patriarhia Română - Administrația Patriarhală, ce urmează să se deruleze pe o perioadă de un an începând cu luna septembrie, incluzând mai multe locuri de consum, printre care și Catedrala Mântuirii Neamului, conform unui comunicat de presă al companiei.”Prin încheierea acestei colaborări, Hidroelectrica și-a manifestat încă o dată interesul față de susținerea cultului românesc, bucurându-se de faptul că, instituția ce deține cea mai mare încredere în rândul românilor - Biserica, a ales să lucreze împreună cu o companie românească,promovând astfel, împreună, valorile ce ne leagă: încredere, seriozitate și spiritul național. Această colaborare vorbește într-o perioadă simbol - anul centenar, despre capacitatea poporului nostru de a se mobiliza pentru unitate în toate formele acesteia: credință, cultură și, de ce nu, afaceri”, a declarat președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea.Hidroelectrica are în perspectivă încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu Arhiepiscopia Bucureștilor, dorind să se impună ca principalul furnizor de energie verde al Patriarhiei Române.În luna iunie a acestui an, compania a încheiat alte două contracte de furnizare a energiei electrice cu RATB și METROREX.în primul semestru al anului 2018, societatea a avut un profit brut de 1,161 miliarde lei, la o cifra de afaceri de 1,992 de miliarde lei, EBITDA pentru primul semestru al anului în curs fiind de 73%.