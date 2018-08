Tradeville: Amazon continuă să se extindă, în timp ce Facebook întâmpină dificultăți

În cazul Facebook, deși compania a înregistrat venituri în valoare de 13,23 miliarde dolari, în creștere cu 42% fata de trimestrul II 2017, evoluția a fost sub așteptările pieței. Ea a fost cauzată de scăderea ratei de creștere a veniturilor din publicitate, în urma implementării noilor reglementări cu privire la datele personale și a scandalului Cambridge Analytica privind colectarea datelor pentru 87 de milioane de utilizatori, informatii ce au fost folosite pentru influențarea intențiilor de vot. Profitul net trimestrial a fost de 5,1 miliarde dolari, cu 31% peste cel din T2 2017.







Brokerul spune că în condițiile în care circa 53% dintre cei 4,2 miliarde de utilizatori de internet ai planetei utilizează și Facebook, compania are un cvasi-monopol în anumite regiuni pe glob, iar potențialul său de creștere rămâne foarte ridicat.





În T2 2018, compania a înregistrat 30,275 de angajați, în creștere cu 47% față de T2 2017. Potrivit sursei citate, cheltuielile cu personalul pot pune presiune asupra marjei operaționale. Noile angajări au fost efectuate dupa scandalul Cambridge Analytica, compania creând noi departamente de protecție a datelor persoanele.







"Unul dintre principalele motoare ale companiei, de care depinde procesul de generare a veniturilor este numărul de utilizatori și intensitatea utilizării platformelor din grupul Facebook. Daca în trecut FB inregistra rate de crestere generoase la nivelul utilizatorilor, in prezent compania a ajuns la un stadiu de maturitate în care procesul de atragere de noi utilizatori devine tot mai complicat", menționează sursa citată.

Amazon raportează creșteri impresionante și continuă să se extindă, în timp ce Facebook întâmpină greutăți în urma implementării noilor reglementari cu privire la datele personale, dar și a scandalului Cambridge Analytica, se arata intr-o analiză a Tradeville."Amazon a raportat pentru trimestrul al II-lea din 2018 un profit net în creștere cu 92,2% față de aceeași perioadă a anului precedent, depășind așteptările pieței cu peste 100%. Vânzările companiei s-au majorat atât în America de Nord (30,46%), cât și pe plan internațional (21,40%), la cresterea pe plan regional contribuind și vânzarile Whole Foods, lanț de magazine dedicate produselor alimentare organice, achiziționat de Amazon în urmă cu un an", se arată în document.Pentru trimestrul în curs, Amazon estimează vanzari mai mari cu 54-57,5 miliarde dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere cu 23-31% de la un an la altul. Pentru a-și menține ritmul de creștere, spune Trandeville, compania va trebui să continue extinderea și pe piețe din afara SUA.