Financial review. Prima pagină a ziarelor străine: Anglia vrea să interzică tinerilor consumul de energizante. Războiul maritim franco-britanic, faza pe scoici. Băncile germane vor platforme digitale de servicii financiare. Franța copleșită de cererile de azil

Joi, principalele subiecte ale presei franceze sunt: proiectul care recomandă construirea a 6 reactoare nucleare, numărul mare de solicitări de azil (creștere de 17%), dar și crearea unui gigant financiar rezultat din alianța CDC (Casa de Economii și Consemnațiuni), Banque Postale și CNP Assurances. Germanii scriu despre ambiția băncilor de a construi platforme digitale pentru servicii financiare care să devină ceea ce sunt Amazon în comerț sau Facebook pentru social media (și se îndoiesc de reușita acestui proiect). Britanicii scriu despre intenția Cabinetului May de a interzice tinerilor consumul de energizante. Financial Times deschide cu războiul maritim franco-britanic, faza pe scoici, iar Wall Street Journal analizează oarecum surprinzătoarea plecare a șefului echipei de avocați ai Casei Albe. Lectură plăcută!



LES ECHOS: Raportul privind relansarea proiectului nuclear, unirea Casei de Economii și Consemnațiuni cu Poșta Franceză

Un raport trimis în această vară proaspăt demisionarului Hulot dar și ministrului Economiei, Bruno Le Maire, pledează pentru construirea a 6 reactoare începând din 2025. Nicolas Hulot lansase în primăvară, alături de Bruno Le Maire, un proiect referitor la ”menținerea capacităților industriale ale industriei nucleare în vederea unei posibile construcții de noi reactoare” Mingea se află acum în curtea guvernului, care ar trebui să decidă în următoarele săptămâni privind foaia de parcurs a proiectului.



CEC-ul francez ar putea prelua controlul asupra Poștei





Bruno Le Maire ar urma să anunțe joi alianța dintre CDC (Casa de Economii și Consemnațiuni), Banque Postale și CNP Assurances, o mișcare complexă care ar duce la nașterea unui nou gigant financiar. Potrivit informațiilor Les Echos, Statul va deveni acționar minoritar în cadrul Poștei. Ministrul Finanțelor îi va primi joi pe șefii Caisse des Dépôts și ai Poștei pentru a pune bazele acestei alianțe. Este o operațiune despre care se vorbește de câțiva ani și care ar putea dura câteva luni.





Aston Martin vrea la Bursă

Masina lui James Bond apasă pe pedala de accelerație și anunță intenția de a se lista la Londra. Tranzacția, care va fi prezentată în detaliu în jurul datei de 20 septembrie, ar putea ”prețui” valoarea constructorul mașini sport la aproximativ 5 miliarde de lire sterline (5,5 miliarde de euro). Înființată în 1913, Aston Martin vrea să urmeze exemplul lui Ferrari, a cărui valoare a explodat pe piața bursieră. Aston Martin intenționează să iasă pe bursă cu cel puțin un sfert din capital său, ceea ce ar reprezenta puțin peste 1 miliard de lire sterline (1,1 miliarde de euro).

LE FIGARO- Franța copleșită de cererile de azil





În primele șapte luni ale anului, numărul solicitanților de azil a crescut cu 17% în Franța. Procedura, destinată în principal refugiaților, este utilizată și abuziv. Lista țărilor care inundă Franța cu solicitări de azil cuprinde state cu probleme, ca Afganistan, Siria sau Sudan. Dar, de asemenea, include și regiuni din Balcani, cum ar fi Albania sau din Caucaz (Georgia). Autorităție țși pun problema utilizării abuzive a dreptului la azil și ar putea modifica prevederile care permit depunerea solicitărilor.







Nu mai puțin de 67.306 de dosare au fost depuse de la 1 ianuarie 2018 până în prezent la Biroul francez pentru protecția refugiaților (Ofpra) , față de 52.721 în anul precedent).





HANDELSBLATT: Băncile germane vor să lanseze platforme digitale

"Trebuie să lucrăm pur și simplu, rapid, relevant și competent", a declarat Sewing. În caz contrar, băncile ar putea avea soarta Nokia , fost lider de piață indiscutabil pe piața telefoanelor mobile dar care în câțiva ani a fost împins de Apple în pragul colapsului, mai spun aceștia.







Presiunea privind consolidarea bancară în Europa va crește semnificativ, spune Sewing. În prezent, 5,500 de instituții financiare din zona euro se luptă pentru cota de piață.

FINANCIAL TIMES : Războiul maritim franco-britanic, faza pe scoici

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat: "Am văzut rapoartele care implicau pescarii francezi și britanici de pe coasta Normandiei. Pescuitul de scoici este reglementat la nivel național, iar în ultimii ani au fost convenite măsuri comune între Franța, Regatul Unit și Irlanda. Prin urmare invităm autoritățile naționale să soluționeze orice diferend într-un mod amiabil, așa cum s-a întâmplat în trecut".





THE DAILY TELEGRAPH : Băuturile energizante, interzise sub 18 ani

Magazinele care refuză interdicția propusă ar urma să fie amendate cu până la 2.500 de lire sterline, aceeași amendă fiind în vigoare pentru vânzarea de țigări copiilor. Miniștrii britanici se gândesc, de asemenea, să interzică vânzarea de băuturi din automatele de distribuție, îngrijorați de faptul că asemenea băuturi alimentează hiperactivitatea copiilor.







Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor ar putea aplica fiecare o variantă proprie a interdicției. Tinerii din Marea Britanie sunt printre cei mai mari consumatori de băuturi energizante din Europa, potrivit cercetărilor care stau la baza propunerii.

Consumul excesiv a fost pus în legătură cu o serie de probleme de sănătate ale copiilor, de la obezitate, carii dentare, dureri de cap, probleme de somn, dureri de stomac și hiperactivitate.



Sondajele făcute printre profesori sugerează că aceste energizante provoacă și un comportament neadecvat în sășile de clasă.



Interdicția se va aplica băuturilor care conțin cel puțin 150 mg/litru de cafeină. Chiar dacă și în prezent există magazine care nu vând energizante celor sub 16 ani, aceștia și le pot procura de la alți comercianți sau de prin automatele stradale.







THE WALL STREET JOURNAL



Commerzbank și Deutsche Bank doresc să construiască platforme digitale pentru servicii financiare care să devină ceea ce sunt Amazon în comerț sau Facebook pentru social media. CEO-ul Deutsche Bank Christian Sewing și colegul său Martin Zielke de la Commerzbank au înțeles că acesta este viitorul.Cu toate acestea, Stuart Graham, partener al firmei de consultanță Autonomous Research care lucrează pentru multi investitori mari situația băncilor germane nu este atât de optimistă. "Aproape toti clientii mei considera ca investiția în băncile germane nu ar fi cea mai bună alegere”, spune acesta.Graham consideră că cele mai mari două bănci germane, Deutsche Bank și Commerzbank - ale căror acțiuni au slăbit în ultima perioadă, comportă riscuri. Problema este că investitorii nu cred că aceste două bănci pot obține vreodată o rentabilitate adecvată a capitalului propriu, spune expertul în industrie, care a lucrat mult timp pentru banca americană Merrill Lynch . Stuart Graham,"Trebuie să vedem o creștere a profitabilității, pentru a putea face cu adevărat pași importanți", spune Hans-Walter Peters, președintele Asociației de Private Banking.Reprezentanții instituțiilor financiare sunt de acord cu un singur lucru: viitorul se află în domeniul bancar digital. 54% dintre bancheri se așteaptă ca în viitor, bankingul să fie dominat de câteva platforme mari, iar timpul rămas este scurt. Acest lucru este demonstrat de ceea ce se întâmplă în alte domenii; de exemplu, pe piața turistică: dacă doriți să rezervați un zbor, nu căutați agenții turistice care să vă facă rezervarea ci intrați pe platforme în genul Opodo sau Kayak.O evoluție similară a avut loc în industria financiară de mult timp, spune firma de consultanță Roland Berger. În special pentru produsele cu amănuntul, platformele au deja cote importante de piață, care reprezintă împreună aproape o treime din noile afaceri - cu o tendință de creștere rapidă."Vom fi unul dintre mulții furnizori dintr-un supermarket digital mare ", spune Sewing. "Vrem să fim noi cei care proiectează rafturile din acel supermarket pentru că știm ce doresc clienții", mai precizează acesta.Deutsche Bank a creat deja o platformă pentru depozitele la termen cu așa-numita piață de dobânzi, unde investitorii pot găsi și oferte de la alte bănci. În plus, ei au lansat un portal pentru clienți corporate numit Blueport, unde aceștia se pot conecta și cu fintechurile.Portalul imobiliar Interhyp , care aparține băncii olandeze ING, este și el un exemplu de urmat și este aproape imposibil să ne imaginăm piața imobiliară germană fără el. Șeful ING, Ralph Hamers, susține că băncile trebuie să devină platforme deschise clienților, serviciilor complementare și chiar deschise concurenților.Hamers subliniază că ING a încheiat deja parteneriate cu mai multe companii fintech din Germania. El are un scop ambițios: Oamenii ar trebui să se gândească la ING atunci când se gândesc la finanțare și la sectorul bancar - așa cum vă gândiți mai întâi la Amazon atunci când vine vorba de cumpărăturile online sau la Google când căutați ceva pe net.Deși ING fusese în mare dificultate în timpul crizei financiare și a fost nevoie să fie salvată cu zece miliarde de euro bani publici, acum se pare că a revenit la forma bună de odinioară. Anul trecut, ea a câștigat aproape cinci miliarde de euro. Prin comparație, Deutsche Bank a suferit o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro, în timp ce Commerzbank a obținut un profit de aproape 160 de milioane de euro.În primele ore ale zilei de marți au izbucnit lupte între pescarii francezi și britanici care se aflau la aproximativ 12 mile marine de pe coasta franceză. Marinarii ar fi aruncat unii în alții cu pietre, fumigene și alte diverse proiectile. Potrivit relatărilor, băncile franceze ar fi fost de 7 ori mai numeroase decât cele britanice.De la ce a început lupta? Violențele vin ca urmare a disputei legate de drepturile pescarilor din ambele țări de recoltare a scoicilor, zona respectivă fiind cunoscută pentru celebrele scoici ”coquille Saint Jacques”, o delicatesă scumpă și foarte apreciată în Franța. Pentru evitarea comerțului cu scoici false, cele originale se vând cu o etichetă roșie lipită pe ele, care să certifice că e vorba de ”Adevărate Saint Jacques”, culese din apele Normandiei, Scoției sau Irlandei. Neînțelegerile pescărești franco-britanice durează de ani buni și are la bază regulile diferite de recoltare.Pescarii francezi au permisiunea de a recolta moluștele numai între 1 octombrie și 15 mai, în timp ce pescarii britanici nu operează sub aceleași restricții. Pescarii francezi le cer colegilor lor englezi să se alăture calendarului lor, iar aceștia nu sunt de acord. Dimitri Rogoff, directorul general al Federaţiei Organizaţiilor Britanice de Pescari a făcut apel la calm şi a cerut părţilor să negocieze. Chiar şi Comisia Europeană a reacţionat, inivitând „autorităţile naţionale să rezolve pe cale amiabilă acest conflict“."Au fost aruncate rpietre, dar nimeni nu a fost rănit", a adăugat Dimitri Rogoff, care nu a dorit să facă alte comentarii.În 2012, bărcile britanice de pescuit au mai fost încercuite de pescarii francezi, care se plângeau că englezii se apropie prea mult de țărmul francez. Pescarii britanici au spus atunci că au fost insultați și că s-ar fi aruncat cu pietre în ei, iar mai târziu chiar au solicitat protecția Marinei Regale. Mass-media franceză a numit incidentul "la guerre de la coquille Saint-Jacques".În cei patru ani care au urmat, reprezentanții pescarilor francezi și britanici auîncheiat acorduri informale cu privire la accesul britanicilor la celebrele scoici în afara perioadei octombrie-mai.Reprezentanții britanicilor spun că pescarii britanici au nevoie de protecție guvernamentală pentru a-și continua activitatea. "Vreau ca bărcile noastre să se întoarcă acolo în 24 de ore", spun aceștia. "Au dreptul să fie acolo și nu trebuie să fie hărțuiți în vreun fel sau puși în pericol. E nevoie să fie protejați!”Copiilor li se va interzice să cumpere băuturi energizante, potrivit intențiilor anunțate de Cabinetul Theresei May, care a lansat o consultare publică pe acest subiect. Vânzarea unor branduri bogate în cafeină, cum ar fi Red Bull sau Monster, va fi interzisă până la împlinirea vârstei de 18 ani (există și o variantă în care interdicția ar opera cu limita de vârstă de 16 ani).Don McGahn, avocatul principal al Casei Albe, va părăsi postul în următoarele luni după votul Senatului cu privire la cel de-al doilea candidat al președintelui Curții Supreme, Brett Kavanaugh, a anunțat Donald Trump printr-un tweet. Dl. McGahn, care a fost și consilier șef al campaniei dlui. Trump, discutase despre plecarea sa cu președintele încă de la începutul acestui an, dar a fost surprins de tweet-ul prezidențial, așa cum au fost și alți consilieri din interiorul Casei Albe, inclusiv consilierul șef pe probleme de comunicații Bill Shine, potrivit unor persoane familiare cu problema.Domnul Shine a refuzat dealtfel să comenteze în vreun fel plecarea dlui McGahn, care coincide cu votul privind nominalizarea lui Brett Kavanaugh la Curtea Supremă, proces pe care dl McGahn l-a supervizat."Don McGahn este un tip foarte ok, a fost alături de mine de multă vreme", a mai spus domnul Trump, adăugând că ”a făcut o treabă excelentă”.Succesorul domnului McGahn nu a fost încă decis, dar multă lume se așteaptă ca în locul lui să fie numit Emmet Flood, un avocat veteran din Washington care s-a alăturat administrației în luna mai.Unii aliați ai lui Trump l-ar vrea și pe Makan Delrahim, adjunctul procurorului general al SUA. Dl. Delrahim, care a împiedicat achiziționarea de către Time & War Inc. a companiei AT & T Inc., este văzut ca având un sprijin politic mai puternic decât Flood, a declarat o persoană familiarizată cu problema.Dl. Delrahim a fost directorul de personal și consilierul șef al Comitetului Judiciar al Senatului, sub Senatorul Orrin Hatch (R., Utah), și a publicat un editorial în New York Post în 2016, îndemnând republicanii să se unească în spatele lui Trump pentru a împiedica democrații să ocupe locurile vacante de la Curtea Supremă.La Casa Albă Trump, domnul Flood s-a concentrat pe investigarea specială a consilierului Robert Mueller privind interferențele rusești în alegerile din 2016 din S.U.A. și despre orice posibilă înțelegere între membrii echipei de campanie ai dlui Trump cu Moscova. Șeful majorității Senatului, Mitch McConnell (R., Ky), a declarat că "plecarea din Casa Albă a domnului McGahn ar fi o mare pierdere pentru administrația Trump și pentru țară".