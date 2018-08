Teodorovici, despre amnistia fiscală: Poate o numim restructurare financiară. Va fi gata curând

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri că în următoarele zile sau săptămâni Guvernul va veni cu o procedură privind amnistia fiscală, dar că aceasta n-ar mai trebui denumită amnistie fiscală, ci altfel, cel mai apropiat sens fiind cel de restructurare financiară, potrivit Mediafax.







„Hai să schimbăm denumirea, pentru că se face o confuzie aici. Poate o numim restructurare financiară, la nivel de companii, pentru că au fost foarte multe păreri - pro, contra, discuţii, dezbateri şi aşa mai departe. În următoarele, zile, săptămâni, nu foarte multe, se va definitiva un astfel de proiect. Dar acest proiect are în vedere ce anume? Respectarea cadrului legal european. (...) Doi la mână, este important să dăm o şansă unor companii să reintre în economie ca actori activi şi nu doar să-şi ducă viaţa de la o zi la alta. Mediul privat, în special IMM-urile, trebuie să înţeleagă că, odată ce un astfel de lucru se produce, vor avea mult mai multe posibilităţi de a veni împreună cu acest mari companii, în zona de proiecte, şi publice, şi private, şi vom ataca întreaga companie, nu doar un segment sau altul. Vor fi şi companiile de stat sau private cu datorii la stat”, a precizat Teodorovici, la Antena 3.

În cazul persoanelor fizice, se va aplica diferit. „La persoanele fizice este o chestiune clară. Cele care au declarat veniturile pe 2018, au de plătit, până în 30 martie 2019, obligaţiile fiscale – CAS, CASS şi impozit pe venit. Dacă plătesc până în decembrie 2018, au o reducere de 5% la aceste obligaţii”, a precizat Teodorovici.





În schimb, în condiţiile în care în ultimii cinci ani ANAF nu a trimis decizii de impunere, ministrul susţine că i-a cerut acestei instituţii ca împreună cu Centrul Naţional de Informaţii Financiare de la Finanţe să facă o centralizare pentru fiecare contribuabil, care să arate obligaţiile restante din fiecare an.



„Vom şti exact cât are fiecare de datorat statului, ca să ajungem la un moment T0, ca să nu mai stăm cu această istorie destul de lungă cu obligaţiile faţă de stat neachitate. Atunci, va fi aceeaşi obligaţie de plată până în martie 2018, dar statul, pentru că nu a avut un rol activ, în a informa contribuabilul vizavi de ceea ce are de plătit, vor putea acorda un mecanism de stimulare a acestor plăţi până în decembrie, adică se vor putea acorda nişte reduceri substanţiale, pentru ca aceste persoane să plătească până la final de an curent”, a explicat Teodorovici.



În schimb, pentru cele care nu au datorii la stat, „trebuie să găsim, anul viitor, o facilitate”, a subliniat ministrul Finanţelor, dar fără să descrie mecanismul. „Vom ieşi, în săptămânile următoare, cu o discuţie întâi în Guvern, în Coaliţie, şi după aceea vom prezenta public un astfel de mecanism”, a completat Teodorovici.