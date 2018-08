Reportaj FT. Mărirea și decăderea lui Jamie Oliver: Pur și simplu am rămas fără cash! A fost furtuna perfectă: chirii și rate în creștere, Brexitul…Am avut două ore să pun banii și să salvez afacerea sau totul se ducea dracului

​S-a dovedit a fi un apel telefonic incomod și, pentru prima dată, celebrul bucătar s-a dovedit lipsit de acea bonomie băiețească pe care o afișa încă de la lansarea carierei sale de vedetă tv, la The Chef Naked, în 1999, scrie Financial Times (necesită abonament). Oliver a interzis echipei Tv să filmeze. Mesajul lui a fost chiar brutal. Lanțul de restaurante a lui Oliver, Jamie’s Italian, care se extinsese agresiv la 43 de restaurante la sfârșitul anului 2016, se afla în dificultate serioasă. Ajunsese în pragul falimentului. "Pur și simplu am rămas fără numerar", își amintește el, în timp ce povesteam amândoi pe o canapea de epocă la sediul firmei lui Oliver, în nordul Londrei, nouă luni mai târziu.





"Și nu ne-am așteptat. Acest lucru nu e normal într-o afacere. Ai întâlniri trimestriale, ai întâlniri cu membrii boardului, oamenii care trebuiau să gestioneze chestiile astea. Care ar fi trebuit de fapt să gestioneze chestiile astea", zice el cu un ton surprinzător de ascuțit care sugerează că cineva anume l-adoborât, chestier de care nu se arăta deloc încântat.







Oliver nu a mai avut de ales decât să le spună bancherilor să injecteze 7,5 milioane de lire sterline din propriile sale economii, în businessul cu restaurante. Mai mult, alte 5.2 milioane de lire ar urma să fie vărsate lunile următoare. Anul trecut, Oliver ”valora” 150 de milioane de lire.







Pentru Oliver, acumde 43 de ani, anul trecut a fost unul extrem de dureros. El a fost forțat să închidă 12 restaurante și să concedieze sute de oameni. Firma lui trecea prin criză iar presa îl critica dur pentru decizia de a-și pune cumnatul ca CEO al grupului.







"Sincer, nu știu [ce s-a întâmplat]", recunoaște el. "Încă încercăm să dregem situația, dar cred că managementul a avut de înfruntat ceea ce am numi furtuna perfectă - chiriile, ratele, scăderea numărului clienților, costurile cu materiile prime, Brexitul…. Au fost multe lucruri.





Astăzi, Oliver rămâne cel mai de succes bucătar de presă al Marii Britanii din toate timpurile. Cu vânzări de peste 40 de milioane de cărți, el este cel mai bine vândut autor de cărți non-ficțiune din Marea Britanie. Cu toate acestea, pe măsură ce celebritatea sa creștea, se înmulțeau și atacurile împotriva lui. A fost acuzat că gătește mai mult pentru bogați sau de ”apropiere cultural nepotrivită”, atunci când și-a lansat linia ”jerk rice”.





Diminețile, pleacă din casa lui care valorează 9 milioane de lire sterline, situată în Highgate, în nordul Londrei, până la sediul său din Holloway, cu scuterul albastru pe care l-a folosit în prima sa serie TV. Ajunge în birou la ora 5.30 și nu pleacă decât după ora 21:00. Mai mult de 100 de persoane lucrează acolo, testând rețete, pregătind programe pentru televiziune și internet sau publicând rețete și făcând campanii pe probleme de politică alimentară.





De îndată ce intri acolo, realizezi că te afli într-o bucătărie la scară industrială pe care Oliver și-a proiectat-o și de care se folosește pentru a testa rețete; totul e gratuit pentru personal. Masajele sunt de asemenea disponibilepentru angajați, dar acelea costă 10 lire pentru o jumătate de oră. La fiecare nivel al clădirii, amprenta lui Oliver e vizibilă. Într-un colț stă o sculptură din cupru provenind din pubul tatălui său. Pe un alt perete, o frescă masivă cu fraza "Big Love" te copleșește (Oliver semnează toate scrisorile, inclusiv cele adresate primului ministru despre campaniile sale cu acea expresie).





Referindu-se la o imagine de pe un alt perete, unde Jamie apare alături de Brad Pitt si Jennifer Aniston, Oliver povestește cum, în 2003, Aniston l-a contactat pentru a-l întreba dacă ar fi dispus să gătească pentru cina festivă cu ocazia aniversării a 40 de ani a lui Brad Pitt. "În mod normal, nu fac așa ceva, dar atunci mi s-a părut interesant. Mai ales că au făcut o donație mare fundației mele. Așa că m-am urcat în avion cu doi dintre ucenicii mei …”





Banii pe care Oliver i-au transferat din buzunarul propriu pentru a salva lanțul său de restaurant au fost suplimentați cu alțte 37 milioane lire sterline, provenind din credite luate de la HSBC dar și de la alte companii din cadrul grupului Jamie Oliver - dintre care Jamie Oliver Holdings, divizia media a grupului. Datoriile declarate de grupul de restaurante anul trecut au totalizat 71,5 milioane lire sterline. Oliver a fost forțat să semneze un accord care a implicat închiderea restaurantelor și pierderea a 600 de locuri de muncă. Oliver susține că nu a avut de ales și că a trebuit să se restructureze pentru a păstra cele 1.600 de locuri de muncă rămase.







"Am avut două orela dispoziție ca să pun banii și să salvez afacerea sau totul se ducea dracului chiar în acea zi sau în ziua următoare", continuă el.După ce a părăsit școala doar cu două GCSE (General Certificate of Secondary Education), a început să lucreze ca ospălător de vase în pub-ul părinților săi din nord-vestul orașului Essex. Apoi a lucrat pentru bucătarul italian Antonio Carluccio înainte de a se deplasa la The River Café din Hammersmith unde, în 1997, a fost descoperit de un echipaj de televiziune. În decurs de doi ani, a venit și primul serial TV, "The Naked Chef",cu ajutorul căruia Oliver , cu stilul lui propriu de gătit a devenit un star. În curând, au venit și banii.Oliver este încă amuzat de succesul pe care-l are. "Am crescut într-un pub, iar prietenii mei erau țigani și cocoșani", îmi amintește el.Probleme a avut nu doar Oliver, ci întregul sector alimetar. În urmă cu 10 ani nu era concurența de acum. "Acum, piața este pur și simplu prea aglomerată. Există prea multă concurență și prea multe cheltuieli. Lira s-a devalorizat, făcând importurile mai scumpe. Ne-am extins prea rapid și multe dintre noile locații alese au fost suboptimale ", spune Jon Knight, care a preluat în 2017 funcția de CEO al Jamie Oliver Restaurant Group"Deschideam prea multe restaurante, prea repede, în locuri greșite. Deschidem în locuri care nu erau orașe universitare și nu aveau suficienți turiști""Clientul ar merge să cumpere cea mai recentă carte a lui Jamie, sau ar sta acasă să-l privească pe Jamie pe canalul 4, dar de ce s-ar duce după aceea să mănânce în restaurantele sale? Asta a fost problema noastră. Nu am putut să înțelegem de ce îi iubeau cărțile, programele TV, dar nu intrau în restaurante.Sarah Humphreys, analist la Deloitte, spune că lanțurile de restaurante celebre se confruntă uneori cu dificultăți particulare, altele decât cele ale întregului sector. ”Când un brand are probleme, efectul se multiplică iar problemele se agravează”, spune acesta.În cazul lui Oliver, cele mai serioase întrebări erau legate de conducerea propriului grup. În articolele de presă, toți se luau de Oliver pentru că l-a pus pe Paul Hunt, CEO al grupului. Aceiași critici mai susțineau că atmosfera din interiorul firmelor lui Jamie era una toxică și că de asta le pleacă executivii.Ca urmare a restructurării, afacerile lui Oliver se bazează în prezent patru piloni cheie - mass-media și publicitate; acordarea de licențe; restaurante; și activitatea filantropică.Oliver rămâne optimist: ” Începem să vedem puțină lumină după un an de întuneric”