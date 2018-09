Gândirea asiatică în practică. Subiecte care ne-au atras atenția. Noi reguli pentru membrii partidului comunist chinez, japonezii trec la taxiuri autonome din lipsă de personal, iar tinerii sud-coreeni vor să devină gameri profesioniști

Giganții internetului trebuie să reinvetească profitul în India pentru a crea locuri de muncă









Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Internetul nu trebuie să fie „monopolul creat de câteva companii” spune Guvernul indian, care a cerut giganților din social-media și IT să-și reinvestească profiturile și să genereze locuri de muncă și infrastrutură digitală în țară, scrie The Times of India Guvernul a mai spus că orice efort de a influența procesul electoral din India prin social-media și companiile de internet va fi pedepsit și amendat.Ravi Shankar Prasad, ministru pentru IT și legislație a spus, la întâlnirea G20 Digital Economy Ministerial Meeting din Argentina, că piețele cele mai dinamice pentru servicii digitale sunt în Asia, America Latină și Africa, India punându-și "amprenta" pe câteva platforme de digitale și de social-media.Ministrul a spus că în timp ce India crede în accesul la internet a tuturor persoanelor, acesta nu poate fi un monopol al câtorva companii. „În timp ce spațiul cibernetic este global, acesta trebuie legat de ideile locale, cultura locală și perspectiva locală”, a spus Ravi Shankar Prasad.Partidul Comunist Chinez a emis un set de reglementări care guvernează comportamentul membrilor, amenințând cu pedepsirea răspândirea de zvonuri politice și recomandă celor care se agață de credințele religioase să părăsească partidul, scrie The Straits Times , care citează Reuters.Președintele Xi Jinping a început represiunea împotriva corupției înrădăcinate în urmă cu șase ani și a „scuturat” partidul, avertizând, la fel ca alți lideri înaintea sa, că supraviețuirea partidului este în joc.El a acumulat mai multă putere decât predecesorii săi și a intensificat eforturile pentru a se asigura că are personal loial, disciplinat, corect și cinstit.Noile reguli, lansate de Comisia Națională pentru Strategie și Inspecție, pe 18 august, au pus în scris multe ordine care deja erau în vigoare.În cele mai grave cazuri în care legea e încălcată, membrii partidului pot fi urmăriți penal, dar în multe alte cazuri, cea mai severă pedeapsă este expulzarea din partid.Numele lui Xi se află, de asemenea, scris în noile reguli, după ce era deja în Constituție, fiind centrul partidului.Membrii de partid nu au voie să vorbească împotriva deciziilor sau politicilor centrale și nici nu pot să răspândească zvonuri sau să deterioreze unitatea partidului, conform regulilor.O altă clauză țintește membrii care sunt religioși. În timp ce Constituția garantează libertatea de religie, partidul este oficial ateu la fel cum ar trebui să fie și membrii săi.„Membrii de partid care au credințe religioase ar trebui să-și se întărească mintea prin educație. Dacă tot nu se schimbă după ajutorul dat de organizația de partid, ar trebui încurajați să părăsească partidul”, spune o regulă.Opt din zece restaurante și spații de cazare se închid în Coreea de sud în primii cinci ani de la deschidere, pentru că nu reușesc să depășească provocările din stadiile incipiente de funcționare, conform unui think-tank guvernamental, citat de The Korea Herald De exemplu, rata de supraviețuire a business-urilor ce țin de ospitalitate era de 17,9% în 2015, mult mai scăzută decât cea din manufactură, informează Institutul Industrial de Economie și Comerț din Coreea de sud.Rata de supraviețuire ale restaurantelor pentru o perioadă de un an era de 59,5%, iar în business-urile ce țin de manufactură, de 70,1%. Diferența dintre cele două sectoare s-a mărit în următorii ani.Unul din zece business-uri din zona de cazare era mic, cu puțini angajați, și 27,5% erau localizate în Seul.Aplicațiile tehnologiei care permit mașinilor să circule fără șoferi câștigă tracțiune în zona comercială, scrie The Japan News În Tokio, taxiurile care se conduc singure sunt luate în calcul. Motivul din spatele acestei mișcări îl reprezintă scăderea numărului de șoferi, iar dezvoltarea legilor și regulamentelor în ceea ce privește accidentele și alte probleme lipsește. Problema este că șoferii de taxi îmbătrânesc.Marele operator de taxiuri, Hinomaru Kotsu Co. a început un proces de operare cu mașini fără șofer împreună cu un start-up de vehicule autonome ZMP Inc.„Dorim să introducem mașini care se conduc singure pentru a suplini lipsa de personal”, a spus președintele companiei, Kazutaka Tomita.Conform Ministerului Transporturilor și Turismului, deși numărul călătoriilor cu taxiul se află pe un trend descendent, lipsa șoferilor devine din ce în ce mai vizibilă din cauza vârstei.Cele două companii vor începe testele într-o zonă în care sunt mulți străini și oameni de business care folosesc taxiuri.Eforturi pentru folosirea mașinilor fără șoferi se fac în multe părți ale Japoniei.Un bărbat în vârstă de 68 de ani, neangajat, și foarte beat, a sunat la poliție spunând că a furat un pistol, în speranța că agenții îl vor duce acasă, având în vedere că taximetriștii l-au refuzat toată noaptea.Povestea s-a întâmplat în Fukuoka. Poliția a trimis nouă ofițeri care l-au arestat imediat. Conform publicației SoraNews24 , omul ar fi rezolvat mai repede problema dacă ar fi spus la telefon că s-a pierdut, iar atunci Poliția l-ar fi dus la o stație de taxi din apropiere.A deveni jucător profesionist de jocuri video a devenit job-ul de vis pentru mulți tineri coreeni, după ce domeniul esport a crescut odată cu popularitatea jocului online de strategie StarCraft, scrie The Korea Times. Conform celui mai recent chestionar al Ministerului Educației și al unui institutut de cercetare, meseria de gamer profesionist a fost pe locul opt în cele mai dorite job-uri ale elevilor din școlile elementare.În timp ce esportul este în creștere, multe academii de calculatoare oferă clase care te învață cum să devii un jucător profesionist.Game Coach Academy din Seul oferă astfel de clase de anul trecut. Marea parte a celor înscriși au între 12 – 16 ani, iar academia îi învață trei jocuri populare: Overwatch, League of Legends și PlayerUnknown's Battlegrounds.„Numărul total al celor care învață este de 100. Îi învățăm cum să înțeleagă caracteristicile fiecărui joc, variind de la crearea strategiei, la analizarea punctelor slabe ale acestora”, a declarat un oficial al academiei.Lecțiile durează cinci ore pe săptămână, dar pot învăța singuri cât vor. Fiecare cheltuie 360 dolari pe lună.Salariul anual al unui gamer profesionist este de 88.000 dolari, potrivit Korea Creative Content Agency (KOCCA).