Pașii făcuți pentru a împlini "visul lui Kim Jong-un"

Familia care guvernează Coreea de Nord a visat multă vreme la un sistem feroviar de ultimă generație care să lege marile sale orașe de lumea întreagă, transmite The Straits Times , citând Reuters . Acum, liderul nord-coreean Kim Jong-Un încearcă să valorifice relaxarea tensiunilor internaționale cu regimul său izolat pentru a avansa planurile privind o rețea feroviară care să rivalizeze cu cea europeană și a Coreei de sud. Kim a instruit oficialii să caute parteneriate cu țări precum Coreea de sud și Franța, conform unui sud-coreean care are cunoștințe în domeniu și a unui diplomat nord-coreean.Consultanții și inginerii din Coreea de sud spun că se fac planurile pentru un posibil proiect feroviar cu Coreea de Nord. Ambele țări văd noua cale ferată drept cheia care ar putea debloca comerțul și turismul, conectând peninsula cu Rusia, China și restul lumii. Această perspectivă a crescut acțiunile Hyundai Rotem și a altor companii sud-coreene din transportul feroviar de la primul summit inter-coreean din ultima decadă, din aprilie.Totuși, planurile se confruntă cu numeroase obstacole, nu în ultimul rând cu sancțiunile ONU privind business-ul în Coreea de Nord și a infrastructurii de electricitate deficitară din țară.Un diplomant nord-coreean a spus senatului francez, în iunie, faptul că țara sa își dorește un parteneriat cu Franța pentru construcția căii ferate, făcâd referire la Alstom, compania care a făcut TGV, și societatea națională care operează calea ferată SNCF, ca potențiali parteneri.Coreea de sud a adoptat tehnologia Alstom pentru trenul său de mare viteză – KTX – în 2004. Sistemul este de șase ori mai rapid decât rețelele nord-coreene îmbătrânite. Nu se știe, momentan, cum va fi definită intrastructura sub sancțiunile ONU, iar operatorul de căi ferate franceze a spus Reuters că nu are planuri să facă echipă cu Coreea de Nord.„Având în vedere contextul internațional din jurul Coreei de Nord, o astfel de cooperare nu este posibilă, asta comunică SNCF”, a spus purtătorul de cuvânt.Alstom spune că nu menține contact sau discută cu reprezentanții țării.Cu o lună înainte de moartea sa, în 1994, bunicul lui Kim Jong-un, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il Sung, spunea că o cale ferată care să conecteze peninsula coreeană de China și Rusia ar putea general Coreei de Nord circa 1,5 miliarde dolari anual din transportul mărfurilor.La summitul din aprilie, Kim și-a exprimat public admirația cu privire la căile ferate sud-coreene, spunându-i președintelui din Sud, Moon Jae-in că sora sa și o delegație care a fost în sud au admirat trenurile rapide. În mai, unui jurnalist străin i-a luat 12 ore să călătorească 415 kilometri cu trenul pentru a vedea demolarea sitului nuclear nord-coreean din Punggye-ri, mergând cu 35 km/h. Aceeași distanță în Coreea de sud ar dura 2,5 ore cu KTX.Construcția unui sistem feroviar rapid ar dura cel puțin cinci ani în Coreea de Nord și ar costa 20 miliarde dolari, conform unor experți în domeniu.Seul și Pyongyang au discutat despre rețelele feroviare de la summit-ul inter-coreean din anul 2000.O broșură de investiții din decembrie 2015, văzută de Reuters, spune că Pyongyang țintește să construiască o cale ferată internațională de transport rapid pentru a promova zona sa economică specială în vestul orașului Sinuiju, la granița Chinei.Capitala Coreei de Sud a văzut, de asemenea, potențialul beneficiilor. În 2015, asociația națională a căilor ferate estimase că sectorul feroviar trans-coreean care va lega peninsula de China și Rusia ar putea reduce la jumătate timpul pentru transportul mărfurilor, generând venituri substanțiale Sudului.„În trecut, proiectul feroviar inter-coreean era să lege liniile deconectate, dar acum se lucrează la modalități practice de a moderniza căile ferate și de a le opera și a crește valoarea economică”, a declarat Ahn Byung-min, membru al comisiei prezidențiale pentru cooperare economică cu Nordul, pentru Reuters Totuși, o linie rapidă de căi ferate nu a fost discutată în discuțiile inițiale cu Pyongyang, a mai spus Ahn. „Realistic vorbind, acest lucru va apărea mai târziu pe agendă pentru că este vorba de mulți bani și logistică complicată”.Coreea de sud a bugetat 454,1 milioane dolari pentru anul viitor pentru proiecte transfrontaliere pentru modernizarea liniei de cale ferată a Nordului, fără să ofere o defalcare a sumei.Seol Young-man, director executiv al Korea Engineering & Construction, a spus Reuters că firma sa lucrează la o linie rapidă de cale ferată pentru Guvernul sud-coreean.„Trebuie să ne pregătim și să fim gata să luăm inițiativa în competiția împotriva Chinei și Rusiei de reconstrucție a rețelei de căi ferate și să lucrăm cu Kim Jong-un pe partea de cooperare economică”, a spus Seol.