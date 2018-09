DOCUMENT Nou proiect privind rectificarea bugetară. Veniturile bugetului de stat revin pe plus. Ministerul Dezvoltării câștigă peste 900 milioane lei

Articol actualizat

Ministerul Finanțelor Publice a publicat un nou proiect al rectificării, cu modificări substanțiale. Dacă în vechiul proiect veniturile bugetului de stat se diminuau cu 1,77 miliarde lei, acum există o majorare de 948,4 milioane lei. La bugetul asigurărilor sociale de stat s-a păstrat aceeași creștere de 897,1 milioane lei, la fel ca și la cel pentru șomaj cu plusul de 245,9 milioane lei. În schimb, apar diminuări la bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii – 330,9 milioane lei.





Cheltuielile de personal se majorează cu 206,6 milioane lei;

Cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 7,9 milioane lei;

Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 291,2 milioane lei;

Transferurile între unități ale administrației publice se diminuează cu 1.618,3 milioane lei;

Alte transferuri se majorează cu 1.125,7 milioane lei;

Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 856,4 milioane lei în principal pentru pensiile militare de stat, indemnizații creștere copil și alocații de stat pentru copii;

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 178,0 milioane lei;

Alte cheltuieli se majorează cu 604,4 milioane lei;

Fondurile de rezervă se majorează cu 1.209,2 milioane lei;

Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă cresc cu 222,7 milioane lei;

Cheltuielile de capital se majorează cu 225,2 milioane lei.

MFP – Acțiuni generale - anterior avea un plus de 1,27 miliarde lei, iar acum este de 2,29 miliarde lei.

Ministerul Dezvoltării – anterior avea un minus de 44,2 milioane lei, iar acum un plus de 955,9 milioane lei.

ANSVSA – de la un plus de 99,5 milioane lei, a ajuns la 149,5 milioane lei

Acum se mai găsesc diminuări semificative la Ministerul Afacerilor Externe, de 43,4 milioane lei, Ministerul Energiei de 45,7 milioane lei, Ministerul Economiei – 15 milioane lei, ca data trecută, Ministerul Muncii – 2,54 miliade lei (idem), Serviciul Român de Informații – 113 milioane lei.



Administrația prezidențială va avea, în continuare, bugetul redus cu 11,1 milioane lei. Serviciul de Informații Externe pierde 2,8 milioane lei, Serviciul de Protecție și Pază – 15 milioane lei, Serviciul de Telecomunicații Speciale – 14,2 milioane lei, Ministerul Culturii – 56,1 milioane lei.





Creșteri semnificative se regăsesc, la fel ca în vechiul proiect, la Ministerul Finantelor Publice, de 580,7 milioane lei, Minsiterul Afacerilor Interne, de 366,3 milioane lei, Ministerul Sănătății, de 333,6 milioane lei, Ministerul Comunicațiilor, de 206,9 milioane lei, Ministerul Educației , de178,1 milioane lei, Ministerul Transporturilor, de 170,5 milioane lei, Secretariatul General al Guvernului, de 147,8 milioane lei.

Pe total buget general consolidat, veniturile au fost estimate în sus, comparativ cu versiunea precedentă, de la un plus de 5,99 miliarde lei, la 8,819 miliarde lei în cea actuală. De asemenea, în ceea ce privește cheltuielile, acestea au fost majorate la 9,92 miliarde lei (de la un plus de 7,09 miliarde în versiunea anterioară).Anterior, veniturile bugetului de stat pe anul 2018, se diminuau, pe sold, cu suma de 1,778 miliarde lei. Acum reprezintă un plus de 948,4 milioane lei, aici având o influență mare veniturile din TVA, care inițial prevedeau o scădere de peste 3 miliarde lei, iar acum fost estimată o diminuare de 1,72 miliarde lei. La venituri nefiscale s-a majorat plusul, de la 2,53 miliarde lei, la 2,8 miliarde lei.Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2018, se majorau, pe sold, în proiectul anterior, cu suma de 589,1 milioane lei, iar acum cu 2,81 miliarde lei.Potrivit noului document, influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:În ceea ce privește instituțiile care primesc bani, modificări au fost la: