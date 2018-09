Financial review. Prima pagină a ziarelor străine: Ministrul italian al finanțelor promite stabilitate fiscală. Industria feroviară europeană trage semnalul de alarmă. Alegerile din Suedia: pericol la orizont. America, cea care l-a ales pe Trump, încă îl mai iubeşte

LE MONDE: Ministrul italian al finanțelor promite stabilitatea fiscală ● Le FIGARO: Google, o superputere care provoacă îngrijorare ● HANDELSBLATT: Industria feroviară trage semnalul de alarmă: concurența neloială pune în pericol locurile de muncă din Europa ●THE TIMES: America, cea care l-a ales pe Trump, încă îl mai iubeşte ● THE GUARDIAN: Alegerile din Suedia: pericol la orizont ●THE FINANCIAL TIMES: E vremea ca statele UE să regândească schimbarea orei ● LES ECHOS: Buget 2019- ce schimbări va aduce asupra puterii de cumpărare? ● THE WASHINGTON POST: Vreți să revigorați centrul politic? Luptați cu corupția



LES ECHOS: Buget 2019- ce schimbări va aduce asupra puterii de cumpărare?

Subiectul puterii de cumpărare revine în coloanele ziarului francez, odată cu discuțiile legate de bugetul pe 2019. Marea schimbare din acest an este că, după trei ani cu inflație zero (o situație unică în toată perioada de după război), costul vieții a început să urce. Acum inflația e de 2,3%, iar companiile încă nu și-au ajustat politica salarială, salariile crescând cu 1,5% pe an. E drept, prețurile au urcat și din cauza scumpirii petrolului, al cărui preț a urcat cu 50% în ultimele 12 luni. Ce se va întâmpla anul viitor?





"În medie, gospodăriile nu vor fi așa afectate de măsurile bugetare gândite pentru 2019 ", spune Eric Heyer, economist la Observatorul Francez de Conjunctură economică (OFCE). Unele gospodăriile vor câștiga, altele vor pierde. "Cele mai mari eforturi le vor depune gospodăriile inactive, cum ar fi pensionarii, care își vor vedea puterea de cumpărare reculând. Cu o inflație estimată la 1,5% anul viitor, dacă pensiile vor fi actualizate cu doar 0,3%, pierderea puterii de cumpărare a pensionarii vor fi importantă. Desigur, alocațiile familiale și cele acordate la achiziția unei locuințe (Franța are 3 asemenea subvenții-n.red) vor crește mai lent decât inflația, ceea ce va presa puțin și asupra clasei de mijloc. De câștigat vor avea de câștigat cei al căror salariu este între 1.300 și 1.800 de euro lunar.







Per total, măsurile prevăzute în bugetul pe 2019 ar impacta neutru puterea generală de cumpărare a gospodăriilor deși există o serie întreagă de decizii care par nefavorabile. Mă refer la înghețarea punctului de bază (în funcție de care se calculează salariile) pentru funcționarii publici, de noua majorare a taxelor pe energie (care va adăuga +5 cenți pe litrul de combustibil) și pe tutun, acestea având efecte negative. Dar creșterea altor stipendii ar putea juca un rol opus, pozitiv.







THE FINANCIAL TIMES: E vremea ca statele UE să regândească schimbarea orei (editorial)

Cetățenii și-au exprimat opinia, acum e rândul liderilor naționali să acționeze.

Însă o consultare a Comisiei Europene - dintr-acele pe care Bruxelles-ul le face cu regularitate, dar de obicei fără să suscite prea mult interes - pe această temă a atras un remarcabil număr de 4,6 milioane de răspunsuri. Aproximativ 86% au declarat că vor să renunțe la schimbare - și să mențină ceasurile la fel pe tot parcursul anului.





Cea mai mare parte a restului Europei a adoptat practica în anii '70, din cauza șocului petrolier. O lege UE din 1996 cere ca toate cele 28 de state să-și dea ceasurile înainte cu o oră în ultima duminică din martie și apoi să le dea înapoi în ultima duminică din octombrie.





Cam 76% dintre respondenți au afirmat că au experimentat efecte „negative” din cauza acestor schimbări bianuale. Avansul tehnologiei face ca argumentul economisirii energiei să-și piardă din validitate. Cercetările Parlamentului European au constatat că schimbarea orei reduce consumul de energie cu numai 0,5-2,5%, în funcție de țară.





Adoptarea actualei ore de vară pentru întreg anul nu ar fi bună pentru toți, după cum a constatat Regatul atunci când a experimentat această idee în 1968-1971, dar a renunțat la ea când a văzut că iarna răsăritul are loc la ore inacceptabil de târzii în nordul țării.





Unele țări s-ar putea folosi de acestă modificare și pentru a-și ajusta fusul orar. Spania, de exemplu, unde mulți consideră că țara e în fusul orar „greșit” de când dictatorul Francisco Franco a mutat-o cu o oră înainte în 1942, din solidaritate cu Germania lui Hitler, ar putea opta să revină în linie cu Portugalia vecină și cu Regatul Unit. Va fi important totuși să se asigure că nici o schimbarea nu va face ca Irlanda de Nord post-Brexit să fie într-un fus orar diferit de Republica Irlanda.





Însă puterea sentimentului insuflat de sondaj arată că liderii naționali ar trebui să sprijine ideea. Pentru o UE care este uneori criticată ca fiind prea detașată de realitatea cetățenilor ei, aceasta este o oportunitate de a arăta că, de data asta, acționează fix la timp. (RADOR)





THE GUARDIAN: Alegerile din Suedia: pericol la orizont (editorial). Sondajele indică și mai mult succes pentru partidul anti-imigrație din Suedia. Dar nu există vreun motiv de a dispera.





Sondajele indică și mai mult succes pentru partidul anti-imigrație din Suedia. Dar nu există vreun motiv de a dispera.

Alegerile generale din Suedia par că vor produce, cel mai probabil, un rezultat aproape la fel de neclar și de încărcat emoțional ca și referendumul pentru Brexit din Regatul Unit. Blocurile tradiționale de stânga și dreapta, care se luptă între ele pentru putere de aproape un secol, au fost deopotrivă împinse deoparte de partidul populist anti-imigranți Democrații Suediei (SD), care pare sigur că își va păstra capacitatea de a înclina balanța puterii în parlament, cum o face și în prezent. Nici un guvern nu va putea fi format fără cooperarea lor, cu excepția cazului în care alte partide vor coopera ieșind din blocurile lor tradiționale pentru a constitui unul nou bazat pe opoziția față de SD.





Ar fi o problemă simplu de rezolvat dacă SD nu ar fi considerați niște paria de toate celelalte partide. Asta în parte și pentru că SD are rădăcini evidente în neo-nazism. Pe de altă parte și pentru că mesajul simplu al partidului, cel de nostalgie etno-naționalistă, s-a dovedit a fi greu de contracarat de către celelalte partide. Ele încearcă să înfrunte un viitor dificil și incert. SD pur și simplu invocă un trecut în care Suedia era în mod evident (cel puțin pentru suedezi) cea mai bună și mai bogată țară din lume. Acei ani au coincis însă și cu dominația partidului social-democrat, iar ascensiunea SD a coincis cu colapsul social-democraților, care în ultimele sondaje au obținut sub 25%, cel mai mic scor al lor din toate timpurile. Totodată, SD face campanie, atât în spațiul fizic cât și în cel virtual, cu o energie pe care altor partide le vine greu s-o egaleze.





Suedezii nu sunt mai rasiști decât majoritatea europenilor și nici măcar mai rasiști decât vecinii lor scandinavi: partidele similare cu SD din Danemarca și Norvegia au devenit de multă vreme puternice. Însă în ultimele două-trei decenii toate partidele tradiționale s-au prefăcut că Suedia este o țară absolut deloc rasistă. Aceasta a fost eroarea care a paralizat politica suedeză. În țară există sentimente anti-imigranți diverse, dar substanțiale, de la o neliniște larg răspândită în privința violenței bandelor din unele suburbii de imigranți și până la mici insule de neo-naziști organizați existente în mediul rural. Deși Suedia are acum una dintre cele mai restrictive politici de imigrație din Europa, după ce a avut-o pe una dintre cele mai generoase până în 2015, nu prea există senzația că vreunul dintre partide - și cu atât mai puțin SD - are vreo politică realistă și coerentă pentru gestionarea și finanțarea integrării refugiaților.





De asemenea, partidele tradiționale împărtășesc o încredere în eficiența statului suedez pe care mulți alegători par să o considere nefondată. Sistemul de căi ferate și poșta au ajuns acum să fie sinonime cu ineficiența. Scandalurile din jurul unui parteneriat public-privat pentru construcția unui nou spital-model în Stockholm au discreditat și mai mult ideologia anterior atrăgătoare a privatizării.













THE TIMES: America, cea care l-a ales pe Trump, încă îl mai iubeşte Liberalii înstăriţi trebuie să înţeleagă că preşedintele nu a câştigat pentru că e bun şi onest Liberalii înstăriţi trebuie să înţeleagă că preşedintele nu a câştigat pentru că e bun şi onest





Nici o instanţă nu s-a pronunţat împotriva ei. El pare să fi inventat toate astea. El le-a mai spus credincioşilor adunaţi că "a scăpat" de statutul care împiedică amestecul politicului în organizaţiile umanitare religioase. Nu a scăpat.





Pagina web Fivethirtyeight.com prezintă un fel de sondaj al sondajelor pe tema popularităţii preşedintelui. În cursul acestui an - anul cocktailului având printre "ingrediente" întâlnirea cu Putin şi recunoaşterea vinovăţiei lui Michael Cohen - popularitatea preşedintelui a crescut uşor. În prezent, aproximativ 40% dintre americani îi aprobă demersurile, iar alţi aproximativ 55% le dezaprobă. Nu sunt nişte cifre grozave, dar ele nu sunt nici groaznice.





Şi aşa ajungem şi la funeraliile lui John McCain de săptămâna trecută şi la adâncirea prăpastiei dintre adevăr şi ficţiune. Adevărul e că emblematicul senator republican, totodată fost candidat la preşedinţie, a fost mult respectat şi admirat. Ficţiunea constă în faptul că decesul său - şi modul deplorabil în care fost marcat de Trump - a însemnat un fel de cotitură. Şi anume, aceea că McCain a torpilat preşedinţia lui Trump, reuşind ca prin moarte să facă ceva ce niciun alt politician american în viaţă nu a fost capabil să facă.





După cum afirma fostul congresman republican Joe Scarborough, ajuns acum iubita gazdă a emisiunii TV "Morning Joe": "Funeraliile lui John McCain ne-au arătat ce eram odată şi ce vom redeveni în curând". Scarborough a fost indignat de refuzul Casei Albe ca, la câteva ore după anunţul decesului lui McCain, să marcheze evenimentul aşa cum se cuvenea. "McCain ne-a oferit o nouă zi în care cu toţii să avem ocazia de a face diferenţa între măreţia staturii sale în comparaţie cu acest clovn care nici măcar nu a lăsat steagul în bernă", a spus el.





De fapt, Trump a odonat lăsarea steagului în bernă, după care l-a ridicat din nou, provocând o furtună mediatică atât pe unde, cât şi în articolele din ziare. Când incidentul a fost comentat şi de asociaţiile veteranilor şi de proprii săi foşti purtători de cuvânt (unul l-a calificat drept "cumplit"), preşedintele a dat un declaraţie oficială îndoielnică, dar bine ticluită, în care îşi exprima o admiraţie reţinută faţă de eroul căzut, înainte de a da o nouă lovitură de crosă.





Dar oare nu ne-am mai aflat în această situaţie? Când va învăţa manierata mulţime că Trump nu a fost ales "ca să ştie când să pună punct". Şi asta, ca să fim politicoşi. El a fost ales ca să blocheze şi să prevină reformele sociale şi economice pe care zeci de milioane de americani nu le vor. Şi încă ceva: să dea glas unui alt gen de strigăt, un strigăt care a fost înăbuşit de McCain şi de oamenii ca el, un strigăt de indignare împotriva schimbărilor despre care milioane de americani cred că i-au făcut mai săraci, îmbogăţindu-i pe americanii spilcuiţi care au defilat la funeraliile lui McCain.





O întoarcere la America lui McCain, ascunzând totodată sub covor gunoiul făcut de Trump, nu este o soluţie. Trump trebuie să afle care este diferenţa între adevăr şi ficţiune. La fel şi adversarii săi.(RADOR)





HANDELSBLATT: Industria feroviară trage semnalul de alarmă: concurența neloială pune în pericol locurile de muncă din Europa Alstom, Bombardier și Siemens se plâng de concurența incorectă a Chinei, SUA și Japoniei, solicitând UE să acționeze. Alstom, Bombardier și Siemens se plâng de concurența incorectă a Chinei, SUA și Japoniei, solicitând UE să acționeze.

Tranzacția a fost estimată la circa 2,5 milioane de euro/locomotivă. Ca dimensiune, este o afacere incomparabil mai mică decât cele de miliarde de dolari ale lui Alstom, Bombardier sau Siemens . Dar mesajul dat în seara aceea la Adlon a fost clar: asistăm la începutul unei noi ere în businessul feroviar european, iar industria e deja alarmată.







Industria feroviară europeană este încă lider mondial. Aproape jumătate din tot ce înseamnă industria feroviară mondială se produce în Europa de către Alstom, Bombardier și Siemens.





Le FIGARO: Google, o superputere care provoacă îngrijorare

Bruxelles, Donald Trump și chiar unii dintre angajați ... la douăzeci de ani de la crearea sa, tot mai multe voci se ridică împotriva ambițiilor și a puterii financiare a firmei californiene.





În două decenii, start-up-ul creat în California de doi marii antreprenori au devenit un mastodont care deranjează. Devenind o necesitate pentru miliarde de utilizatori de Internet, tot mai dependenți această companie care ăși inovează mereu produsele, Google a dobândit o poziție dominantă în multe domenii. Europa a condamnat de mai multe ori Google cu amenzi uriașe. Donald Trump este de asemenea, foarte critic la adresa lor. Chiar și unii dintre angajați se plâng de practicile companiei. Pe scurt, tot mai multe voci cheamă la o mai bună reglementare a domeniului, care să limiteze hegemonia Google.







Sundar Pichai nu are destule la mâini , așa cum nici Larry Page și nici Serghei Brin nu au, ca să enumere oamenii care se ridică împotriva Google. Vara aceasta a fost una deloc bună pentru Google. În iulie, Comisia Europeană a condamnatcompania la plata unei amenzi de 4.34 miliarde de euro pentru practici anticoncurențiale. Preşedintele american Donald Trump a acuzat că motorul de căutare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa şi a spus că va ”corecta” situaţia. Diferite ONG-uri dar și angajați ai Google sunt indignați din cauza unui proiect al unui motor de căutare adaptat cenzurii din China. Compania a mai fost acuzată că și-ar fi urmărit utilizatorii, prin geolocalizarea smartphone-urilor fără consimțământul lor.







Nici toamna care se arată nu pare mai ușoară pentru Google. Unul legat de tentativele rușilor de a manipula campania prezidențială 2016. Iar altul e legat de o complicată reformă a drepturilor de autor. Parlamentul European a respins în iulie o reformă controversată privind drepturile de autor în Uniunea Europeană, un text susţinut puternic de creatori, artişti, editori de presă, dar căruia i se opuneau giganţi ai internetului şi militanţi pentru libertatea internetului. Discuțiile se vor relua în 12 septembrie. Din cei 627 de eurodeputaţi prezenţi în hemiciclul de la Strasbourg, 318 au votat împotriva textului, 278 au fost pentru, iar 31 s-au abţinut de la vot.



”Votul de astăzi reprezintă o victorie pentru democraţie”, a salutat EDiMA, grupul de presiune care reuneşte aşa-numitul GAFA (Google, Apple, Facebook şi Amazon) şi alte nume mari din IT.







LE MONDE: Ministrul italian al finanțelor promite stabilitatea fiscală

"Guvernul a anunțat deja de mai multe ori că stabilitatea fiscală va fi respectată, iar în următoarele săptămâni, cu legea financiară, aceste intenții se vor transpune în acțiuni. Apoi, "spread" va cădea ", spune ministrul într-un interviu acordat ziarului "La Repubblica".





Agențiile de rating rămân, totuși, îngrijorate. Una dintre ele, Fitch, a menținut, vineri seara, ratingul datoriei italiene la BBB, arătându-se în același timp pesimistă cu privire la evoluția sa, deoarece și-a redus perspectiva de la "stabil" la "negativ" . "După formarea unui guvern de coaliție, Fitch anticipează o oarecare relaxare fiscală care ar expune în continuare nivelul foarte ridicat al datoriei italiene la șocurile potențiale", a afirmat ea pentru a justifica această decizie.





Vineri, comisarul european pentru Afaceri economice, Pierre Moscovici, i-a cerut Romei să facă un "efort important" pentru bugetul său 2019, aşteptat în următoarele săptămâni, subliniind că este "în interesul Italiei să controleze datoria publică" ce se ridică la 132% din PIB – cea mai ridicată din zona euro după Grecia. (RADOR)





THE WASHINGTON POST: Vreți să revigorați centrul politic? Luptați cu corupția









