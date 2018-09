Autoritățile spun că platforma Ghiseul.ro va fi interconectată cu cele de internet banking ale băncilor. Deocamdată, Piraeus Bank este cea care a dezvoltat proiectul pilot

Agenţia de Plăti Electronice va încheia parteneriate cu toate băncile din România, astfel încât toţi cei patru milioane de utilizatori de internet banking din ţară să poată plăti taxe şi impozite locale online, prin intermediul platformei ghişeul.ro, a declarat, marţi, George Anghel, director executiv Asociaţia de Plăţi Electronice din România, în cadrul unei conferinţe de presă, citat de Agerpres. "Ghişeul.ro are în prezent circa 350.000 de utilizatori activi. În egală măsură, avem în România 12 platforme de internet banking, al căror număr de utilizatori este semnificativ mai mare. Astfel, avem în România cetăţeni cu apetit către zona digitală, către zona de online", a spus Anghel.În total, în România, peste patru milioane de utilizatori folosesc internet banking-ul."Expunerea informaţiilor din ghişeul.ro în aceste platforme va face ca informaţiile care există în ghişeul.ro să ajungă mai uşor şi în siguranţă la aceşti oameni. În plus, această integrare deschide o altă modalitate de plată. Până acum, la ghişeul.ro se putea plăti doar cu cardul, dar de acum încolo trecem la plata cu ordin de plată, cu zero comision atât pentru cetăţeni, cât şi pentru instituţii", a mai spus reprezentantul Agenţiei de Plăţi Online.Potrivit acestuia, toate dovezile de plată vor fi stocate în sistemul platformei ghişeul.ro, astfel încât oamenii pot schimba oricând banca fără a pierde aceste informaţii.Autorităţile au finalizat deja un proiect-pilot în acest sens cu Piraeus Bank şi urmează să încheie parteneriate similare cu restul băncilor."Sunt începute proiecte individuale cu toate băncile, probabil va dura câteva săptămâni sau luni, dar ne dorim să facem cât mai repede această integrare, astfel încât românii, indiferent de ce bancă folosesc, să poată utiliza această aplicaţie", a mai spus Anghel.La rândul său, Mădălina Teodorescu, vicepreşedinte Piraeus Bank, a precizat că, din 10 septembrie, clienţii acestei bănci vor putea plăti taxele prin internet banking."Câteva beneficii: plata taxelor şi impozitelor este simplificată chiar şi pentru cei care nu au cont pe ghişeul.ro, printr-un simplu click pot deschide un cont pe ghişeul.ro fără a fi necesară ieşirea din aplicaţia de internet banking. Nu există comisioane, venim cu comision zero pentru plata taxelor şi impozitelor. Plăţile sunt 100% sigure. Cu trei click-uri, plata a fost realizată", a precizat Teodorescu.Prezent la conferinţa de presă, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Petru Bogdan Cojocaru, a arătat că, în momentul de faţă, pe platformă ghişeul.ro sunt înrolate 351 de instituţii, din care 185 sunt oraşe şi municipii, 159 sunt comune, iar diferenţa reprezintă alte tipuri de instituţii înrolate, precum prefecturi sau consilii judeţene."Sunt 7 milioane de persoane care pot beneficia, dar sunt doar 351.000 de conturi active. Diferenţa este mare şi vrem să atragem cât mai mulţi utilizatori, să îi asigurăm că această platformă este una sigură şi că plăţile sunt 100% în siguranţă", a spus ministrul.La rândul său, Liviu Stoica, director al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, a încercat să demonstreze jurnaliştilor prezenţi la conferinţă cât de simplu se face o astfel de plată, însă conexiunea a eşuat de două ori, fără a putea fi restabilită."De şapte ani funcţionează fără niciun fel de problemă. Am folosit o conexiune la Internet prin telefon. În afară vă asigur că aplicaţia funcţionează foarte bine", a afirmat ministrul.Reprezentanta Piraeus Bank a glumit amintind că şi la lansarea iPhoneX tehnologia le-a jucat feste celor care trebuiau să facă demonstraţia„Comisioanele bancare atât pentru clienţii Piraeus Bank România, cât şi pentru instituţiile publice din Ghiseul.ro care vor utiliza acest serviciu, vor fi zero”, a mai spus Mădălina Teodorescu, vicepreşedintele Piraeus Bank România.