AHK România: Ne arătăm speranța că aceste derapaje nu reprezintă poziția oficială a Guvernului român

Camera de Comerț Româno-Germană (AHK România) va lua poziție față de derapajele unora dintre oficialități, din ultimele săptămâni, în ceea ce privește abordarea față de comunitatea germană, a anunțat Dragoș Anastasiu, președintele AHK România, marți seara, citat fiind de Mediafax. „Nu vom refuza niciodată dialogul cu Guvernul României, cu toate că vrem să credem că lucrurile care s-au întâmplat alaltăieri, de exemplu, în ceea ce privește mesajele unui consilier de stat nu reprezintă poziția oficială a Guvernului României în legătură cu Forumul German”, a spus Anastasiu, în cadrul întâlnirii lunare a membrilor Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK România).







Este o chestiune care pe noi ne preocupă, AHK va reacționa, printr-o scrisoare adresată Guvernului, prin care ne arătăm speranța că aceste derapaje nu reprezintă poziția oficială a Guvernului român. Suntem încrezători că putem să facem lucruri împreună, a mai spus



Dragoș Anastasiu.



Reprezentantul comunității germane s-a referit la faptul că Darius Vâlcov, consilierul pe economie al premierului Viorica Dăncilă și considerat unul dintre creatorii Programului de guvernare al PSD, a publicat, duminică, pe Facebook, fișa medicală a lui Sandu Matei, protestatar #rezist. Ulterior, postarea a dispărut, Vâlcov scriind: „Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsă”. Dar Vâlcov a făcut o nouă postare în care prezenta articolele care i-au prezentat postarea și a asociat simboluri naziste cu președintele Klaus Iohannis și Forumul German. Sandu Matei a depus, marți, o plângere împotriva lui Darius Vâlcov, pentru că a publicat pe Facebook fișa lui medicală. Matei s-a constituit parte civilă și a cerut daune un milion de euro, pentru a construi un azil de bătrâni.În plus, în ceea ce privește prezența AHK România în Coaliția pentru Dezvoltarea României, atunci când CDR ia poziție față de propunerile Guvernului României, este o oarece pauză, potrivit reprezentantului organizației. „Avem o dilemă în ceea ce privește modul de abordare, pentru că nu mai vrem să insistăm foarte mult, neavând nici prea marea succes în relațiile directe pe care le-am tot încercat, în prima jumătate de an, atunci când AHK a condus Coaliția pentru Dezvoltarea României”, a subliniat Anastasiu.Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania) reprezintă oficial economia germană în România. În plus, în calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, ea reprezintă interesele firmelor româneşti şi germane, cât şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice. Înfiinţată oficial în septembrie 2002, AHK Romania numără, în prezent, peste 580 de membri. Consiliul Director este compus din 12 membri, pe lânga directorul general al Camerei. Preşedintele AHK Romania este dr. Dragoș Anastasiu (Nova Travel SRL), iar directorul general este Sebastian Metz. Camera are 20 de angajaţi, iar susţinerea financiară a Ministerului Federal al Economiei din Germania suplimentează veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor şi din surse proprii.