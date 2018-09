​Financial review. Prima pagină a presei străine: Trump şi Putin vorbesc limbi diferite. Firmele germane se pregătesc pentru un Brexit dur. Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel de după alegerea sa

THE GUARDIAN: Cei doi suspecți care au intrat în Marea Britanie pentru a-i ucide pe Serghei și Yulia Skripal în luna martie erau ofițeri în serviciul militar rus

Procurorii britanici au spus că există suficiente dovezi împotriva celor doi care au venit să-l ucidă pe Serghei Skripal, el însuși un fost ofițer al GRU care a vândut secrete rusești în Marea Britanie înainte de a se stabili în Salisbury, Wiltshire.





Poliţia britanică a a emis două mandate de arestare împotriva a doi cetăţeni ruşi, identificaţi ca Alexandr Petrov și Ruslan Boşirov. Aceste două nume sunt totuşi considerate ca fiind pseudonime, a declarat şeful antiterorismului, Neil Basu, într-o conferinţă de presă, făcând apel la public să-i identifice.





"Este foarte probabil ca ei să călătorească sub nume de împrumut şi să nu fie numele lor adevărate", a spus el. "Ei aveau paşapoarte ruseşti pe aceste nume", a adăugat el.

Arătând fotografiile celor doi bărbaţi, el a lansat un apel "publicului din întreaga lume: îi recunoaşteţi?".





Într-un comunicat, parchetul britanic a precizat că a reţinut contra celor doi bărbaţi trei capete de acuzare: conspiraţie în vederea comiterii unei crime, tentativă de crimă contra familiei Skripal şi a unui poliţist britanic ce fusese contaminat după ce le-a acordat ajutor în martie, la Salisbury, în sud-vestul Angliei, şi utilizare şi posesie de Noviciok, un puternic agent neurotoxic.





Cei doi suspecţi "au sosit la Londra vineri, 2 martie, la aeroportul Gatwick cu zborul SU2588", a precizat dl Basu. Ei au stat la un hotel înainte de a se duce, pe 3 martie, la Salisbury într-o "călătorie de recunoaştere", suspectează poliţia. Pe 4 martie, "credem că au contaminat uşa de intrare (a lui Serghei Skripal) cu Noviciok", înainte de a părăsi ţara de pe aeroportul Heathrow, în aceeaşi zi, a adăugat dl Basu.





Fostul agent dublu Serghei Skripal, stabilit la Salisbury, şi fiica lui Iulia, care era în vizită la el, au fost otrăviţi la începutul lui martie la Salisbury cu Noviciok, un puternic agent neurotoxic provenit dintr-un program chimic sovietic. Otrăvirea a fost atribuită de Londra Moscovei, care neagă orice implicare. Cazul a generat o gravă criză diplomatică între Kremlin şi occidentali.

Miercuri, dl Basu a spus că el crede că paşapoartele lui Alexandr Petrov şi Ruslan Boşirov au fost emise de Rusia.







LES ECHOS: Taxarea giganților Internetului- de ce s-a blocat Europa

Berlinul rămâne reticent să introducă așa-numitul "impozit Gafa "în Europa, în ciuda promisiunilor sale din ultimele luni. Într-un document apărut miercuri, Ministerul Finanțelor, condus de social-democrat Olaf Scholz, consideră că ar fi "neproductivă", o "demonizare a giganților digitali. "Afirmația încă auzită frecvent [...] potrivit căreia companii precum Google, Apple, Facebook [...] nu nu ar plăti niciun impozit pe profiturile lor nu se susține", arată documentul. Guvernul german a negat oficial orice intenție de a renunța la "taxa Gafa" și a asigurat că sperî să se ajungă la un rezultat pozitiv până la sfârșitul anului pe acest subiect, în scopul de a realiza o "impozitare echitabilă a giganților rețelei". Berlinul nu vrea să strice relațiile și așa tensionate cu Statele Unite în domeniul comerțului, mai scriu francezii.







Alte titluri:



Editorialul economic e scris de Joseph Stiglitz și se numește ”Ca să terminăm odată cu mitul privind stagnarea seculară”





​Lecțiile cazului Benalla au fost trase: ceva a mers prost în zona comunicării de la Elysee, iar Emmanuel Macron a decis să remedieze disfuncționalitățile. Potrivit informațiilor noastre, șeful statului a decis o restructurare majoră a echipei sale de comunicare. Sylvain Fort, cea care se ocupa de discursurile președintelui și de agenda sa zilnică va coordona departamentul de comunicare. Soarta lui Bruno Roger-Petit, fostul editorialist numit acolo exact ca purtător de cuvânt în urmă, pare incertă. Intervențiile sale în cazul Benalla au fost criticate de președinte ca fiind ineficiente, dacă nu chiar contraproductive. Mai mult, relațiile dintre "BRP" cu cei din apropierea lui Emmanuel Macron sunt reci.







HÜRRIYET: La Idlib, aveţi în vedere experiența Turciei!. Trump şi Putin vorbesc altă limbă





Turcia este în afara acestei ecuaţii. Prioritatea noastră este ca civilii să nu fie afectaţi. Trebuie să fie o cale. După ce vor fi murit mii de oameni la Idlib, după ce sute de mii de persoane vor fi nevoite să se refugieze, va fi deschis un coridor prin care teroriştii să părăsească oraşul. Dar nu s-ar putea face acest lucru fără să se ajungă la o dramă umanitară?





Turcia, care a zădărnicit planurile ISIS la Jarablus şi Al Bab prin operaţiunea Scutul Eufratului şi planurile PKK-YPG la Afrin prin operaţiunea Ramură de Măslin, a repurtat succese militare timp de luni de zile fără să îi sângereze nasul măcar unui civil. Dacă se doreşte, şi la Idlib se poate derula o operaţiune similară, profitându-se de experienţa Turciei.





În momentul în care traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere economic, un val de sute de mii de refugiaţi la graniţele noastre este văzut drept cel mai sumbru scenariu. De data aceasta, în loc să aplice din nou politica porţilor deschise pentru refugiaţi, Turcia urmăreşte să îi menţină pe teritoriul sirian. În măsură în care se poate.





HANDELSBLATT: Economia se pregătește cu planuri de urgență pentru o ieșire dură a britanicilor din UE. Chiar și la Berlin, credința într-un acord de ieșire a dispărut

Au mai rămas 204 zile până când Divorțul dintre Marea Britanie și UE se va produce. Încă se mai speră la un acord (de ieșire ordonată a britanicilor-n.n.), dar scenariul mai probabil este acela că nu va exista niciunul. Diplomații se așteaptă la un vag acord politic privind relația dintre UE și Regatul Unit, dar pentru investitori, multe lucruri rămân incerte.

Agenția Bloomberg arată că Germania este pregătită să accepte un acord mai puțin detaliat privind relațiile economice viitoare ale partenerilor comerciali, bazându-se pe declarații făcute de persoane familiarizate cu negocierile.



Eventualele litigii, cum ar fi cele legate de viitoarele reglementări vamale, ar putea fi lăsate deoparte în cadrul discuțiilor, ceea ce ar duce la prelungirea incertitudinii economice. Economia britanică, dar și cea europeană ar suferi în mod considerabil. De aceea, diplomații germani continuă să privească cu mare preocupare negocierile privind Brexit.



Cancelarul Angela Merkel a declarat la un eveniment petrecut marți seara, că UE și Marea Britanie vor depune toate eforturile pentru a conveni asupra unei separări amiabile.

Negocieri până la jumătatea lunii noiembrie



Bafin, autoritatea de reglementare financiară germană, a anunțat că va putea elibera scutiri temporare în cazul unui brexit dezordonat pentru a atenua eventualele efecte negative.

Discuțiile dintre Bruxelles și Londra sunt programate să fie finalizate până la jumătatea lunii noiembrie, urmând ca UE să convoace un summit special. Frica de un Brexit haotic este mai mare ca niciodată, așa încât multe companii se pregătesc în consecință. BMW are în vedere să-și mute producția de Mini din Marea Britanie în Olanda. La fel se gândesc și companiile farma, dar și cei de la Airbus.







THE FINANCIAL TIMES: Șefi ai Facebook și Twitter față în față cu senatorii





Reprezentanții companiilor Facebook și Twitter au afirmat miercuri, în cadrul unei audieri în Senatul Statelor Unite, că giganții internetului au reacționat prea târziu pentru a împiedica ingerințele străine în alegerile electorale.

Acesta a avertizat că rețelele de socializare online ar putea fi afectate de noi reglementări.





TASS: Iuri Uşakov şi-a exprimat nedumerirea față de informaţiile anunţate de Londra despre cazul Skripal







Informaţiile anunţate de Londra în legătură cu incidentul din Salisbury sunt neclare, iar numele persoanelor suspecte nu spun nimic părţii ruse, a declarat consilierul preşedintelui rus Iuri Uşakov. "Am auzit şi am văzut prezentate numele suspecţilor, însă acestea nu ne spun nimic şi cred că nici vouă" - a declarat reprezentantul Kremlinului.

Potrivit afirmaţiilor sale, "inclusiv Scotland Yard a declarat, într-un comentariu al său, că aceste nume ar putea să fie false". "Nu înţeleg motivul pentru care se face acest lucru şi ce fel de semnal încearcă să transmită partea britanică, de fapt totul este greu de înţeles" - a subliniat Uşakov.

Menţionăm că, miercuri, Procuratura Regală a Marii Britanii a anunţat că este gata să aducă acuzaţii de tentativă de ucidere a lui Serghei Skripal şi a Iuliei Skripal cetăţenilor ruşi Aleksandr Petrov şi Ruslan Boşirov. De asemenea, s-a anunţat că poliţia britanică va continua să investigheze incidentele din Salisbury şi Amesbury în care au folosite substanţe otrăvitoare.

Purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova a declarat, la rândul său, că numele suspecţilor "nu spun nimic" Rusiei. (RADOR)

LE SOIR: Popularitatea lui Macron scade cu 10 puncte, ajungând la cel mai scăzut nivel de după alegerea sa









Emmanuel Macron a înregistrat o scădere a popularității cu mult sub 40% în mai multe sondaje de opinie efectuate în ultimele, ajungând la cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului prezidenţial, în mai 2017.

Președintele francez Emmanuel Macron a înregistrat o scădere spectaculoasă cu 10 puncte într-o lună într-un sondaj publicat marți, cu doar 31% dintre francezi care îi aprobă acțiunea în calitate de președinte, față de 41% în iulie. În acest sondaj realizat de Ifop pentru săptămânalul "Paris Match" și Radio Sud Radio, premierul Edouard Philippe a pierdut trei puncte, ajungând la 35% din cei satisfăcuți de activitatea sa, față de 38%.

Emmanuel Macron și-a văzut popularitatea scăzută cu mult sub 40% în câteva sondaje de opinie realizate în ultimele zile pentru a atinge nivelul cel mai scăzut de la preluarea mandatului în mai 2017. Marţi, în sondajul Ifop, dl Macron stătea doar puțin mai bine decât predecesorul său socialist François Hollande (32%) în aceeași perioadă a mandatului său, în septembrie 2013.

Doar 32% dintre francezi consideră că Macron "duce o bună politică economică", în timp ce 68% cred contrariul. 22% sunt de părere că președintele "este apropiat de preocupările francezilor". Afectat chiar înainte de vacanţă de scandalul legat de unul dintre foștii gardieni de corp, Alexandre Benalla, aflat sub focul constant al opoziției, Emmanuel Macron trebuie să remanieze un guvern slăbit de plecarea foarte popularului său ministru al Mediului, Nicolas Hulot.

Și pentru a adăuga o complicație, guvernul său este blocat de câteva zile în realizarea unei revoluții fiscale franceze: impozitul pe venit la sursă.(RADOR)

LA LIBRE BELGIQUE: Angela Merkel se va duce în Chemnitzdupă violențele extremei drepte







Cancelarul german Angela Merkel se va duce la Chemnitz, orașul din fosta Republică Democrată Germană (RDG) afectat de zece zile de violențele extremei drepte după o crimă atribuită refugiaților, a anunțat orașul, marți. Cancelarul, contactat, nu a reacționat imediat.

Nu a fost stabilită încă o dată pentru această vizită, potrivit orașului, în timp ce cancelarul este criticat de cei care denunță o lipsă de reacție din partea sa în fața suprasolicitării și violențelor care au avut loc în Chemnitz.

Potrivit unui purtător de cuvânt al orașului Chemnitz, cancelarul a propus într-o convorbire telefonică cu primarul, Barbara Ludwig, să vină în acest oraș de aproximativ 250.000 de locuitori, teatrul unor demonstrații ale extremei drepte, ultima dintre acestea, cea de sâmbătă, 1 septembrie, soldându-se cu 20 de răniți.



Primarul social-democrat "a acceptat cu bucurie propunerea", potrivit purtătorului de cuvânt.

Chemnitz, nu departe de granița cu Cehia, s-a confruntat cu demonstrații ale extremei drepte din 26 august, a doua zi după uciderea unui bărbat în vârstă de 35 de ani care a fost înjunghiat în plină stradă.

Doi solicitanți de azil, un irakian și un sirian, în vârsta de douăzeci de ani, au fost arestați pentru suspiciunea că au comis această omucidere, în cazul unui, și că a participat la omor, în cazul celuilalt.



Poliția caută și un al treilea bărbat, un alt solicitant de azi, un irakian în vârstă de 22 de ani, al cărui portret l-a difuzat marți.

Ea a avertizat că acesta ar putea fi periculos și înarmat.

În această regiune, unde partidul de extremă dreaptă Alternativă pentru Germania (AfD) a înregistrat unul dintre cele mai bune scoruri naționale, această crimă a provocat agitație și violențe împotriva străinilor care au șocat întreaga țară.



Societatea germană este în criză de la sosirea a peste un milion de migranți în 2015 și 2016 și îşi pune întrebări cu privire la integrarea acestor oameni, cei mai mulţi fiind musulmani.

Extrema dreaptă, cu vântul la pupă împotriva dnei Merkel, asigură că această politică de primire a dus la o recrudescență a criminalităţii, chiar dacă statisticile arată o realitate mai nuanțată.

Cancelarul, huiduită cu regularitate când călătorește în Saxonia și în alte părți ale fostei Germanii de Est, nu a vorbit direct despre acest subiect, denunțând vehement "ura din stradă" care "nu-şi are locul într-un stat de drept". (RADOR)





Lectură plăcută!Marea Britanie își va intensifica presiunile diplomatice asupra lui Vladimir Putin după ce, într-o declarație specială adresată Camerei Comunelor, prim-ministrul Theresa May a dezvăluit că cei doi suspecți care au intrat în Marea Britanie pentru a-i ucide pe Serghei și Yulia Skripal în luna martie erau ofițeri în serviciul militar rus."GRU este o organizație foarte disciplinată, cu un lanț de comandă bine stabilit. Aproape cu siguranță că operațiunea a fost aprobată și în afara GRU, de la un nivel înalt al statului rus ", a spus ea, sugerând că ordinul a venit de la Putin.Regatul Unit va apărea joi, în fața Consiliului de Securitate al ONU, pentru a prezenta dovezile, după ce timp de șase luni de la incidentul de la Salisbury, guvernul s-a confruntat cu critici în legătură cu aparenta lipsă de probe care să lege cazul de Rusia.Însă miercuri, cel mai înalt ofițer britanic cu atribuții în combaterea terorismului, comisarul adjunct Neil Basu, a stabilit arătat cum suspecții au călătorit de la Moscova la Londra și apoi la Salisbury, prezentând numeroase imagini CCTV și alte multe detalii.La ora 01.20, Trump a scris pe Twitter, referitor la Idlib, că "Sute de mii de persoane ar putea muri". În pofida acestui mesaj, Putin a atacat Idlibul la orele prânzului. Astfel, cei doi lideri şi-au transmis un mesaj unul celuilalt.Era aşteptată o operaţiune a regimului sirian şi a Rusiei la Idlib. Chiar pe 30 august, se spunea că operaţiunea ar urma să înceapă în 72 de ore. Dacă nu a început nicio operaţiune duminică, aşteptările au fost amânate după reuniunea Putin-Erdoğan-Rohani care va avea loc pe 7 septembrie în Iran.Dar Putin a arătat dreapta şi a lovit cu stânga. Pe de o parte a răspuns tweet-urilor lui Trump cu bombe, pe de altă parte a ridicat mâna înainte să se aşeze la masa negocierilor în Iran.Fiecare are alte socoteli la Idlib.În operaţiunea de la Idlib, China acţionează în mod interesant alături de Rusia. Rusia vrea ca cecenii care s-au rupt de Al-Qaida, iar China vrea ca uigurii să fie nimiciţi la Idlib, pentru a nu se mai întoarce în ţară şi a nu mai crea probleme.Iar regimul sirian vrea să dea o lovitură Turciei, cucerind Idlibul - pe care îl consideră o ultimă redută - şi înghesuind sute de mii de civili la frontiera noastră.Statele Unite vor să protejeze regiunea PKK-PYD din estul Eufratului, la a cărei siguranţă aeriană veghează cu radare, să atace Damascul pe motiv că a folosit arme chimice şi să limiteze teritoriul controlat de Rusia şi de regim.Iar Rusia, care îşi consolidează prezenţa terestră în Siria, încearcă să îşi întărească şi prezenţa în Marea Mediterană.În toate aceste calcule nu există civilii din Idlib. Nimeni nu se gândeşte la moartea civililor şi la dimensiunea fluxului de refugiaţi.Îngrijorarea Turciei legată de IdlibLa Ankara sunt urmărite cu atenţie două lucruri: 1-Creşterea dolarului și 2-Operaţiunea de la IdlibExistă temeri că valul de refugiaţi pe care îl va declanşa operaţiunea de la Idlib, abordată din perspectiva rezultatelor militare, va afecta Turcia la fel ca terorismul şi creşterea dolarului.Preşedintele Erdoğan se va aşeza la masa negocierilor pe 7 septembrie în Iran, alături de Putin şi Rohani, pentru a preveni o operaţiune la Idlib care să genereze efecte periculoase din perspectiva Turciei şi a zonei noastre.Mesajele transmise lui JeffreyAu fost foarte importante contactele avute de emisarul special al SUA pentru Siria, James Jeffrey, care a aterizat la Ankara în timp ce era bombardat Idlibul.La Ankara, unde a avut contacte la nivel înalt, Jeffrey a discutat situaţia de la Idlib însă prioritatea Ankarei a fost regiunea controlată de PKK-PYD, în estul Eufratului. Este monitorizată fiecare acţiune a SUA din zonă. Au fost prelungite pistele aeroporturilor, au fost construite hangare. Iar radarele montate imediat lângă frontiera turcă semnalizează faptul că SUA intenţionează să îşi menţină prezenţa în regiune.Pentru că am început cu tweet-ul lui Trump, să şi închei cu el.Jeffrey le-a transmis interlocutorilor de la Ankara: "Trump a postat un tweet legat de Idlib. Noi dorim ca situaţia să se rezolve fără să moară oameni". Iar Turcia nu i-a transmis lui Jeffrey doar îngrijorările sale ci şi recomandări pentru soluţionare.James Jeffrey este emisar special pentru Siria însă se crede că a adus şi va transmite înapoi şi mesaje privind situaţia lui Brunson, pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări. (RADOR)Directorul pentru operațiuni al companiei Facebook, Sheryl Sandberg, a declarat că firma care administrează platforma de socializare online a reacționat "prea încet" la ingerințele în alegeri.Jack Dorsey, directorul executiv al companiei Twitter a declarat că platforma sa a fost "nepregătită și slab echipată" pentru astfel de incidente.Reprezentanții gigantului Google nu au fost prezenți la audierea în Comisia pentru serviciile de Informații din cadrul Senatului SUA. Senatorul Mark Warner și-a exprimat regretul pentru absența reprezentanților Google.Senatul SUA a cerut această audiere pentru a fi informat cu privire la măsrile pe care marile companii de internet le vor adopta pentru a preveni ingerințe în viitoarele alegeri."Cu ajutorul retrospectivei, este clar că atât Facebook, cât și Twitter au făcut greșeli mari. Voi, ca și Guvernul SUA, ați fost prinși pe nepregătite de atacurile asupra alegerilor nostre. Chiar și în urma alegerilor, ați ezitat să admiteți că a existat o problemă", a declarat senatorul Mark Warner.