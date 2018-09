România ocupă a patra poziție. Polonia găzduiește cei mai mulți giganți din Top 500. Coface a prezentat studiul anual cu cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est

Compania de asigurări de credite Coface a prezentat joi cel de-al zecelea studiu anual cu date despre cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est - Top 500 ECE. Acesta clasifică companiile după cifra de afaceri și analizează în plus mai multe date, cum ar fi numărul de angajați, cadrul general al companiilor, sectoarele și piețele, precum și noile evaluări Coface. Top 500 ECE reflectă dezvoltarea în regiune. Iată principalele concluzii.









Pe scurt:



• 2017 - un an profitabil pentru Europa Centrală și de Est: rata de creștere a PIB ajunge la 4,5%, cel mai mare nivel din ultimii opt ani• Rezultate mai bune pentru cele mai mari 500 de afaceri din regiune în toți cei trei piloni: venituri, profit net și recrutare• Sectoare: auto & transport își apără poziția fruntașă, petrolul și gazele au reintrat pe cursul normal după revenirea prețurilor petrolului în 2017• Polonia găzduiește cei mai mulți giganți din Top 500Per total, 2017 a fost un an excelent pentru țările din Europa Centrală și de Est și pentru cele mai mari companii din aceste țări. Creșterea a fost determinată în principal de consumul privat crescut, de o revenire a cererii externe pentru exporturi, grație recuperării Zonei Euro și îmbunătățirii cererii din partea Rusiei. 80% din exporturile regiunii merg către UE, în timp ce Rusia rămâne un important partener de comerț pentru țările din zona Baltică. Coface a îmbunătățit evaluările privind riscul mai multor țări din regiune, și anume Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Rusia și Serbia, doar Croația și Serbia având un risc relativ mare de neîndeplinire a obligațiilor.“Economia din Europa Centrală și de Est este în plină expansiune, companiile s-au bucurat de un mediu macroeconomic bun în 2017, rata medie de creștere a PIB-ului ajungând la cel mai mare nivel din ultimii opt ani, de 4,5%, după ce în 2016 a fost de 3,1%, iar în 2015 de 3,7%. Drept urmare, companiile din Top 500 au încheiat anul cu o creștere a cifrei de afaceri de 11,8%, ajungând la 652 MLD EUR și o creștere a ratei de angajare de 4,7%, ajungând la 2,4 milioane de persoane,” explică Declan Daly, CEO, Coface Europa Centrală și de Est.Top 500 jucători: creștere a cifrei de afaceri, profit net și recrutareStudiul arată o Europă Centrală și de Est (ECE) puternică și în expansiune, cu riscuri mai scăzute în 2017, fapt care s-a tradus în venituri mai mari (+11,8%), o profitabilitate cu o creștere a profitului net de 16,2% pentru cele mai puternice 500 de companii din regiune. Aceste companii au fost întotdeauna angajatori importanți ai regiunii. Chiar dacă piața muncii din Europa Centrală și de Est devine mai strânsă și chiar dacă a devenit mai dificil să angajezi personal calificat, giganții din top 500 au crescut numărul angajaților cu 4,7%. Dezvoltarea generală pozitivă a pieței muncii în ECE a dus la salarii mai mari și la îmbunătățirea încrederii consumatorilor.“Deși a rămas principalul factor de creștere, în România, consumul a început să încetinească în acest an, din cauza impactului scăzut al reducerii impozitelor și a revenirii inflației. Principalul motor al creșterii economiei continuă să fie cererea internă, consumul casnic, ce reprezintă 70% din PIB. Pierderea forței de muncă rămâne o preocupare pentru toate companiile și determină o creștere suplimentară a compensațiilor. Cu toate acestea, dezvoltarea economiei ar trebui să creeze impulsul necesar marilor firme românești pentru a evolua și pentru a ajunge în TOP 500 companii din Europa Centrală și de Est într-un număr cât mai mare”, declară Eugen Anicescu, Country Manager, Coface România.Sectoare: poziție de top pentru industria auto & transport; sectorul petrolului și a gazelor a revenit la cursul normalCele trei sectoare cheie reprezentate de cele mai mari companii din regiune (auto & transport, petrol & gaze, comerț nespecializat) continuă să reprezinte aproape 60% din veniturile generate. Cu toate acestea, creșterea în cifra de afaceri totală a fost determinată de toate industriile în 2017. Cei mai importanți contribuitori în cifre absolute au fost companiile din energie, auto și comerț, care sunt și cele mai numeroase în clasificarea pe sectoare. Profitul net s-a dezvoltat pozitiv pentru majoritate, cu creșteri între 5,0% (lemn & mobilier) și 51,4% (textile, pielărie & îmbrăcăminte). Cele mai mari câștiguri totale s-au înregistrat în sectoarele minerale, produse chimice, petrol, plastic și farmaceutic (9,5 MLD EUR). Sectorul construcții a întâmpinat din nou probleme și a fost singurul din industrie care a raportat o pierdere netă (-118,6%), deși veniturile au crescut cu 16%.Auto & Transport reprezintă cel mai mare sector și a beneficiat de o cerere în creștere în special în Europa de Vest, unde se exportă cea mai mare parte a producției din ECE. În Europa Centrală și de Est, există o creștere a numărului de companii din domeniul auto, în timp ce companiile deja existente și-au mărit capacitatea - exemple recente includ o nouă fabrică Jaguar Land Rover în Slovacia și BMW în Ungaria.Coloana vertebrală a Top 500 ECE, sectoarele minerale, produse chimice, petrol, plastic și farmaceutic, s-au redresat în urma revenirii prețurilor petrolului, în 2017. Sectoarele minerale și petrol au beneficiat de o revenire a prețurilor petrolului și de cererea în creștere. Produsele chimice și plastice au înregistrat o producție mai mare, datorită noilor investiții și cererii puternice, atât interne cât și externe. Sectorul farmaceutic a profitat de pe urma consumului casnic în creștere, îmbătrânirii populației, precum și a experienței impactului pozitiv al Investițiilor Străine Directe (ISD) și a cererii mai mari pe piețele externe.Cel de-al treilea sector în top este comerțul nespecializat. Motorul principal al creșterii ECE este consumul casnic, care a accelerat în mod special în 2017, ca urmare a ratei scăzute a șomajului și a salariilor în creștere. O creștere a cheltuielilor a fost înregistrată în categorii de comerț variate. Acest sector este din nou cel mai important angajator; aproape o treime din angajații Top 500 ECE (608.000 persoane) lucrează în acest sector, ceea ce reprezintă o creștere de +6,3% față de 2016.“Perspectivele pentru 2018 și pentru viitor sunt optimiste, deși ar trebui să ne așteptăm la o dezvoltară economică mai slabă. După atingerea vârfului de 4,5% în 2017, Coface preconizează o scădere la 4,1% în 2018 și la 3,4% în 2019 în regiunea ECE. O astfel de încetinire nu se va extinde, iar afacerile vor beneficia în continuare de o cerere solidă. Gospodăriile se vor baza în continuare pe rata scăzută a șomajului și pe creșterea salariilor. O altă contribuție pozitivă la creștere va fi reprezentată de revenirea investițiilor. Totuși, scăderea forței de muncă în regiune a ajuns la nivele înalte și a devenit un obstacol important, limitând expansiunea economică și de afaceri,” adaugă Grzegorz Sielewicz, Economist Regional Coface Europa Centrală și de Est.