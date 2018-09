Financial review. Prima pagină a presei de vineri: India dezincriminează homosexualitatea. Pe frontul războiului uitat. Vânătoare de vrăjitoare la Casa Albă. Furtul de date a 380.000 de clienți British Airway

FINANCIAL TIMES: India dezincriminează homosexualitatea● Magistrații italieni investighează 20 de persoane în cazul podului prăbușit la Genova ● Pe frontul războiului uitat ● LES ECHOS: Datoria Franței se apropie de 100% din PIB ● Vânătoare de vrăjitoare la Casa Albă ● DAILY MAIL: Ar putea Novichok arunca lumea într-un nou conflict? ● Furtul de date a 380.000 de clienți ai British Airways ● RZECZPOSPOLITA: Polonia-Germania: Reparațiile de război nu mai sunt un tabu. Lectură plăcută!



Handelsblatt: Noul rege al Kaufhaus

După alte două tentative eșuate de preluare, austriacul René Benko va prelua se pare să preia rețeaua Kaufhof, care va fuziona cu Karstadt. Ultimele două mari rețele de magazine germane au eliminat cel mai important obstacol care stătea în calea fuziunii.











Pornit ca cel mai scump proiect informatic din istoria Lidl (nume de cod: eLWIS), cooperarea cu SAP a discounterului german s-a transformat în coșmar. Softul livrat de SAP poate fi aruncat la gunoi, "Practic, începem de la zero", a spus un insider al companiei pentru Handelsblatt. Toate acestea după ce am cheltuit aproximativ 500 de milioane de euro pe eLWIS. Detalii. Un amplu text e legat de eșecul afacerii SAP-Lidl.





FINANCIAL TIMES: India dezincriminează homosexualitatea

Susținătorii drepturilor homosexualilor au așteptat verdictul în fața Curții de Justiție. În cursul ultimilor ani, aceștia au susținut faptul că legea este o discriminare baată pe orientarea sexuală.





Alte titluri din FT de vineri:

Magistrații italieni investighează 20 de persoane pe care le-ar putea acuza de omor ca urmare a prăbușirii podului din Genova, care a dus la moartea a 43 de persoane. Lista acuzaților ar putea crește. Detalii (poate necesita abonament). Furia lui Trump după apariția articolului anonim din NY Times.

Ucraina: pe frontul războiului uitat. Un articol foarte bine scris despre ce se mai petrece în Ucraina."În fiecare zi te gândești la moarte", spune Anton Akastyolov, un soldat de 23 de ani, aflat într-un bloc spulberat de la marginea orașului Avdiivka. Aici se duce războiul de care Europa a uitat, un conflict care a dus în ultimii 4 ani la pierderea a peste 10.000 de vieți, aproape o treime din numărul civililor. Puterile occidentale dau vina pe președintele rus Vladimir Putin pentru declanșarea conflictului prin anexarea ilegală a Crimeei în 2014. Domnul Putin spune că Crimeea a fost întotdeauna parte a Rusiei. Potrivit acordului de încetare a focului de la Minsk din 2015, ambelor părți le sunt interzise utilizarea de lovituri aeriene, tancuri și arme grele. Acest lucru a creat condițiile pentru un război de gherilă, dus cu ajutorul grenadelor și a lunetiștilor. În consecință, numărul morților continuă să crească. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care monitorizează conflictul, a declarat în august că 30 de civili au fost uciși în acest an.





LES ECHOS: Datoria Franței se apropie de 100% din PIB











Un miliardar columbian cumpără 20% din reputatul Chateau Petrus, unul din cele mai scumpe vinuri din lume. Cumpărătorul este Alejandro Santo Domingo, acționar al producătorului de bere AB InBev (care a absorbit recent SABMiller). Domingo e și prieten de familie cu proprietarul Chateau Petrus, iar ziariștii francezi spun că vânzarea ar fi fost făcută acum un an, nefiind însă dezvăluită. , unul din cele mai scumpe vinuri din lume. Cumpărătorul este Alejandro Santo Domingo, acționar al producătorului de bere AB InBev (care a absorbit recent SABMiller). Domingo e și prieten de familie cu proprietarul Chateau Petrus, iar ziariștii francezi spun că vânzarea ar fi fost făcută acum un an, nefiind însă dezvăluită.





Vânătoare de vrăjitoare la Casa Albă. E vorba de reacțiile oficialilor după apariția textului anonim în NY Times. . E vorba de reacțiile oficialilor după apariția textului anonim în NY Times.





DAILY MAIL: Ar putea Novichok arunca lumea într-un nou conflict?

Liderii statelor semnatare ale comunicatului au mai afirmat că legătura între serviciului militar rus de informații și atacul neurotoxic întărește intenția lor de a conlucra împotriva rețelelor de spionaj, folosirii armelor chimice și pentru "a ne apăra de toate formele de activități statele maligne direcționate împotriva noastră și societăților noastre".





Alte subiecte:

Furtul de date a 380.000 de clienți ai British Airways.

Clienții companiei British Airways și-ar putea vedea datele financiare compromise după ce un furt masiv de date ar fi avut loc în perioada 21 august-5 septembrie. Hackerii au atacat site-ul ba.com și aplicația pentru telefonul mobil, în cele două săptămâni fiind furate datele de pe cardurile a circa 380.000 de clienți. ”Site-ul nostru funcționează în mod normal acum”, spun reprezentanții BA. "British Airways comunică cu clienții afectați și îi sfătuiește , dacă consideră că au fost afectați de acest incident să contacteze băncile sau și să urmeze recomandările recomandate. Am notificat poliția și autoritățile relevante. Despăgubirile vor fi acordate de la caz la caz”, mai spun oficialii BA.

RZECZPOSPOLITA: Polonia-Germania: Reparațiile de război nu mai sunt un tabu

Întâlnirea este organizată la Varșovia din inițiativa Institutului Occidental(sau de Vest) din Poznan și are loc la o jumătate de an după ce miniștrii afacerilor externe, Jacek Czaputowicz și Sigmar Gabriel, au stabilit la Berlin că de problema delicată a reparațiilor trebuie să se ocupe oamenii de știință din cele două țări. Institutul Occidental a încercat în martie să organizeze în această problemă o conferință în clădirea Parlamentului European din Bruxelles, dar oaspeții din Germania au refuzat în ultima clipă să participe.







Până acum, autoritățile germane au subliniat că problema este “juridic și financiar închisă, deși nu este închisă moral”. Conferința de joi intenționează să o audieze pe șefa secției politice a Ambasadei RFG la Varșovia, Frederika Steglich. La Berlin se poate auzi că, dacă MAE polonez a venit cu inițiativa organizării conferinței juriștilor în problema reparațiilor, înseamnă că germanii vor participa.





“Conferința înseamnă deschiderea ușii spre o dezbatere serioasă cu germanii pe tema reparațiilor de război. Dar nu va fi un proces ușor. Germania și-a construit în cele din urmă identitatea pe mitul deplinei clarificări a trecutului” – spune pentru “Rz” eurodeputatul PiS, prof. Zdzislaw Krasnodebski.







O altă temă centrală a ziarului este legată de corupție. Companiile aflate în proprietatea statului sunt puternic expuse corupției. Sectoarele combustibililor, mineritului și serviciilor poștale sunt cele mai expuse riscului de corupție. Acesta este rezultatul ultimului raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Detalii.



EL PAIS Pedro Sánchez și Pablo Iglesias s-au pus de acord cu privire la planul de măsuri viitoare

Cei doi s-au înțeles cu privire la câteva subiecte majore (bugetul pe 2019, dar și alte 20 de măsuri care depășesc cu mult domeniul bugetar și includ agenda socială și internațională, politicile privind locuințele și educația. "Există o bună înțelegere între noi. E un început bun", a spus Iglesias la sfârșitul întâlnirii care a durat două ore și jumătate. Primele măsuri vor fi anunțate vineri.









Alte subiecte din El Pais: Scandalul de la Casa Albă, dezincriminarea homosexualismului în India, moartea lui Burt Reynolds.



