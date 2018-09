Investiile au avut o contribuție mai mică la formarea PIB, mărind ponderea consumului în scădere, în primele șase luni

Industria (+1,0%), cu o pondere de 23,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 4,3%;



Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,8%), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,8%.



Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 9,9% la formarea PIB, au contribuit cu +0,9% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 9,3%.



Prima variantă provizorie a produsului intern brut pentru primul semestru din acest an, după datele semnal publicate de Institutul Național de Statistică în 14 august, arată o temperare a consumului pe total economie. Făcând o comparație cu cea de-a doua variantă provizorie a anului 2017, observăm că există o scădere a contribuției consumului la creșterea PIB, de la 5,2% în primul semestru al anului trecut, la 3,1% în aceeași perioadă din acest an. Cu alte cuvinte, creșterea economică de 4% din primul semestru din acest an a fost alimentată de consum. Ca să ne facem o idee mai amplă a ceea ce înseamnă această creștere, contribuția consumului la formarea PIB a reprezentat 80,6%, în prima jumătate din acest an. Anul trecut era mai mică, de 79,8%. Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei reprezintă 71,6%.Locul al doilea din punct de vedere al contribuției la formarea PIB este deținut de investiții cu 19,4%, în scădere de la 22,4%. Variația stocurilor a urcat de la -0,1%, la un plus de 2,5%. De asemenea, se observă o scădere mai mare a exportului net de bunuri și servicii, de la -2,1%, anul trecut în S1, la -2,5%, în acest an.Potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică, Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2018 a fost de peste 399,28 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,0% faţă de semestrul I 2017.La creşterea PIB, în semestrul I 2018 faţă de semestrul I 2017, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:“Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal, cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,5%, contribuind cu 3,4% la creşterea PIB. O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-1,6%), consecinţă a creşterii cu 6,5% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 9,6%”, conform INS.Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.