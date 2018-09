Sezonul estival a crescut numărul persoanelor cu restanțe la plata creditelor

Numărul restanțierilor din iulie este cel mai mare din ultimii aproape doi ani



Valoarea restanțelor cu întârziere de 31-60 de zile a urcat de aproape 15 ori, în iulie

Rata creditelor neperformante a crescut la 5,77%

Numărul total al restanțelor a urcat de la 967.854, în iunie, la 982.603, în iulie. Valoarea totală a restanțelor în moneda națională însumează 3,38 miliarde lei, fiind urmată de euro cu 2,74 miliarde lei, alte valute - 768,7 milioane lei, dolari - 25 milioane lei.





Dumitru muncește mult și așteaptă cu nerăbdare vara, perioada sa preferată. În fiecare an își ia soția și copiii, cele două fetițe, acum în vârstă de 8 și 9 ani, pe câteva dintre insulele grecești. Pe lângă această vacanță de circa o săptămână, mai cheltuiește banii economisiți în timpul anului pe weekend-uri prelungite pe litoralul românesc și la munte, pentru că fetele îi cer să urce „la cotă”. Rata apartamentului de trei camere o amână vara. Chiar a cerut băncii, anul trecut, să îi facă un plan diferit de plată a ratelor. „Le-am zis să plătesc în plus în celelalte luni, dar să nu mai am rate în lunile de vară. Știți ce mi-au zis? Că nu permite sistemul. Avem IT-ști buni în țară. Chiar nu este în stare banca să-și upgradeze sistemul?”. În situația de amânare a plății ratelor în sezonul estival se află multe alte persoane, conform datelor oficiale.Numărul persoanelor fizice cu restanțe la bănci și IFN-uri a ajuns la un maxim al ultimelor 23 de luni, în iulie, la 698.951 persoane, conform datelor Biroului de credit. Comparativ cu iunie, sunt peste 8.600 de persoane în plus în această situație.De obicei, în perioada verii există o creștere a numărului restanțierilor în Biroul de credit. Specialiștii bancari sunt de părere că este o evoluție ciclică, precizând că multe persoane preferă să amâne plata ratelor pentru a se bucura de vacanțe.Comparativ cu luna anterioară, au crescut restanțele care au avut întârziere între 31-60 de zile, cu 1470%, adică de aproape 15 ori, de la 41 milioane lei, la 643,7 milioane lei. La celelalte categorii de întârziere au fost remarcate ușoare scăderi, respectiv de 2,95%, între 61-90 zile, la 52,5 milioane lei, și de 15,7%, pentru cele peste 90 de zile, la 3,18 miliarde lei.Băncile mai aveau în iulie 1,497 miliarde lei credite scoase în afara bilanțului și 1,543 miliarde lei la colectare.Rata creditelor neperformante a urcat în iulie, după 20 de luni de scădere. Astfel, comparativ cu luna iunie, în iulie a urcat cu 0,06%, la 5,77%.