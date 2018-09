​Gândirea asiatică în practică. Băncile sud-coreene vor recruta cu ajutorul inteligenței artificiale, indienii construiesc statui de un miliard de dolari, iar poliția japoneză va folosi AI în investigații

Microbuz autonom dezvoltat la cererea unei municipalități din Coreea de sud





Poliția din Japonia va testa Inteligența Artificială pentru investigații mai bune

India construiește cele mai mari statui cu un miliard de dolari





Chinezii au dezvoltat plasticul care se degradează în apă

Băncile sud-coreene vor folosi Inteligența Artificială în procesul de recrutare

Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Acesta are 11 locuri și va merge de la cea de-a doua intrare a celui de-al doilea complex industrial Pangyo Techno Valley, către stația de metrou Pangyo, fiind vorba de o distanță de 5,5 kilometri. Microbuzul va circula cu 25 kilometri pe oră.„Ceea ce mi-am imaginat când eram copil prin intermediul desenelor animate a devenit realitate. Este o zi importantă care arată direcția Provinciei Gyeonggi și lumea business-ului din Coreea de Sud, iar economia trebuie să privească înainte”, a declarat guvernatorul provinciei Lee Jae-myung.În septembrie și octombrie, profesioniștii și oficialii implicați în proiect vor călători cu vehiculul pentru a-l testa, iar publicul va putea folosi noul microbuz din noiembrie, conform oficialilor provinciei.20 de IMM-uri, două conglomerate, cinci agenți guvernamentale și cinci universități vor participa în prima rundă de teste.Vehiculul nu este dotat cu volan și pedale de frână și accelerație. Zero Shuttle primește informații GPS și de trafic printr-un centru de control integrat. The Advanced Institute of Convergence Technology a dezvoltat Zero Shuttle în trei ani, la cererea provinciei.Agenția Națională de Poliție (ANP) plănuiește să facă un experiement în 2019 prin folosirea inteligenței artificiale (AI) în creșterea eficienței investigațiilor, conform The Japan News , care citează Jiji Press.AI se va uita, de asemenea, în tranzacțiile financiare care ridică semne de întrebare și va descoperi persoane și obiecte care ridică suspiciuni la evenimente mari, precum competiții sportive sau conferințe internaționale, conform unor surse.Unele departamente de poliție au făcut experiemente deja, dar pentru Agenția Națională de Poliție va fi primul test.Conform planurilor Agenției, Inteligența Artificială va analiza datele pentru a putea determina tipurile de vehicule, chiar și din materialele neclare ale camerelor de supraveghere. ANP speră că AI va identifica vehicule specifice din informații fragmentate, cum ar fi părți dintr-un corp auto, și va ajuta la investigarea incidentelor cu fugă de la locul accidentului, au mai arătat sursele citate.Într-o explozie de entuziasm naționalist, în jur de un miliard de dolari sunt cheltuiți pentru aceste două monumente care sunt de două ori mai înalte decât Statuia Libertății din SUA.Statuia care îl înfățișează pe Sardar Vallabhbhai Patel din Gujarat va avea 182 metri înălțime, urmând a depăși cea mai mare statuie din China, care are 128 metri. Cealaltă statuie, a regelui Chhatrapati Shivaji, din Mumbai, va avea 212 metri.Conform The Straits Times, motivul pentru aceste proiecte în reprezintă campania pentru alegerile naționale de anul viitor.Cercetătorii chinezi au dezvoltat plasticul ce se degradează în apa mării și ar putea ajuta la scăderea poluării oceanelor cu deșeuri de plastic, informează agenția chinezească de presă Xinhua Noul material compozit din poliester se poate descompune într-o perioadă ce pornește de la câteva zile și poate ajunge la câteva sute de zile, lăsând în spate molecule care nu cauzează poluare, spune Wang Gexia, inginer la Institutul tehnic de Chimie și Fizică a Academiei Chineze de Știință.Între 4,8 – 12,7 milioane de tone deșeuri de plastic se duc în mări în fiecare an, reprezentând 60-80% din totalul poluanților solizi din oceane, conform oamenilor de știință.Cea mai mare cantitate de deșeuri se strâng în nordul și sudul Pacificului, în nodul și sudul Atlanticului și în centrul Oceanului Indian.World Economic Forum a atras atenția asupra faptului că greutatea totală a deșeurilor de plastic din oceane va depăși greutatea peștilor în 2050.Aproape toate tipurile de deșeuri de plastic găsite în mare nu se pot descompune în zeci de ani sau chiar secole, a mai spus Wang.KB Kookmin Bank va angaja 615 persoane în cea de-a doua parte a acestui an. În timpul recrutării, banca a spus că va folosi sistemul AI în interviurile sale online pentru a evalua aplicanții mai obiectiv, iar analiza va fi folosită ca un material de referință în interviurile face-to-face.Este pentru prima dată pentru o bancă comercială folosirea acestei tehnologie în procesul de recrutare.Prins într-un scandal privind recrutarea angajaților, fostul șef al Woori Bank a fost pus sub acuzare în februarie. De asemenea, președintele DGB Financial Group și Daegu Bank a fost arestat pentru acuzații similare mai mult de o lună, după care a demisionat din funcția sa în martie.