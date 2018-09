Financial review. Prima pagină a presei internaționale de luni: Alegerile din Suedia. Noua strategie spațială a Franței. Stiglitz: Nu sunt foarte încrezător în capacitatea europenilor de a face față unei noi crize

FINANCIAL TIMES: Alegerile parlamentare din Suedia par să confirme la guvernare blocul de centru-stânga ● LES ECHOS: Franța își va anunța noua strategie spațială ● 10 ani de la căderea Lehman. Ce s-a schimbat de atunci? ● HANDELSBLATT: Apel de urgență al administratorului sistemului feroviar ● LE MONDE: Noul imperiu naval al Chinei ● Stiglitz: Trump este președintele celor superbogați. Nu sunt foarte încrezător în capacitatea europenilor de a face față unei noi crize. Lectură plăcută.

FINANCIAL TIMES: Alegerile parlamentare din Suedia par să confirme la guvernare blocul de centru-stânga

Blocul de centru-stânga aflat la putere a câștigat 40,6% din voturi, ceea ce îi va aduce 144 de locuri în parlament, în timp ce coaliția de centru-dreapta, care a luat 40,3% din voturi, va avea 143 de scaune de parlamentar.



Brexitul, eternele întrebări.

După un week-end în care Boris Johnson, fost secretar de externe britanic, a calificat strategia dnei May ca fiind "o vestă suicididară în jurul constituției britanice, cu detonatorul în mâinile lui Barnier”, informațiile privind un summit informal de la Salzburg, în care europenii au stabilit noua strategie de negociere aduc o gură de oxigen pentru premierul britanic.







Michel Barnier, a reiterat că 80% din termenii divorțului au fost aprobați, avertizând totodată că întregul ar risca să se destrame dacă nu se va ajunge la un acord cu privire la granița dintre provincia britanică Irlanda de Nord și Irlanda, ţară membră a Uniunii Europene.





Înalți oficiali britanici s-au plâns de mult timp că dl Barnier și-ar interpretat instrucțiunile prea rigid, blocând mai degrabă negocierile. Dominic Raab, secretar de lstat, a acuzat "legalismul dogmatic" pentru limitarea progresului în discuții.

Bruxellesul va încerca să întărească competențele agențiilor UE în materie de spălare a banilor și finanțarea terorismului, ca urmare a scandalurilor de profil, care au scos în evidență deficiențele Europei în combaterea fluxurilor financiare transfrontaliere penale.



Comisia Europeană lucrează la propuneri care ar oferi Autorității Eancare Europene (reglementatorul bancar european) mai multe competențe și resurse pentru a investiga activitățile băncilor implicate în finanțările ilicite, potrivit unor oficiali citați de FT.



De asemenea, Comisia dorește să ofere Procuraturii Europene (EPPO), agenție paneuropeană recent creată, competențe de a lansa investigații privind finanțarea activității teroriste în toate statele membre, începând din 2025.



Ambele inițiative, care sunt încă finalizate, sunt susceptibile de a fi prezentate în discursul anual al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "Statutul Uniunii", care urmează să fie ținut oficial săptămâna următoare.



Bruxellesul recomandă intensificarea luptei împotriva spălării banilor după ce au apărut acuzații la adresa Danske Bank, cum că ar fi permis tranzitarea a circa 30 de miliarde de dolari din banii rușilor.



Banca olandeză ING a fost, de asemenea, obligată să plătească 775 de milioane de euro pentru sancțiuni privind nerespectarea normelor de combatere a spălării banilor la începutul acestei luni.



Cazurile sunt cele mai recente într-o serie lungă de scandaluri care arată cum infractorii au exploatat punctele slabe ale sistemului bancar din Europa pentru a spăla sume mari de numerar. Banca letonă ABLV a fost lichidată de autoritățile de reglementare anul acesta, după ce autoritățile americane au acuzat-o de "spălare instituționalizată a banilor", inclusiv prin finanțarea programului nuclear al Coreei de Nord.





LES ECHOS: Franța își va anunța noua strategie spațială, după ce un satelit militar rus ar fi încercat să spioneze unul francez





Razboiul stelelor nu este doar un SF, a spus ministrul francez al Armatei, Florence Parly, într-un doscurs ținut la Centrul Național pentru Studii Spațiale (CNES), în Toulouse, unde a dezvăluit o parte din strategia spațială de apărare pe care o va prezenta la sfârșit a anului Președintelui Republicii. Ministrul a mai spus că Moscova încercase să spioneze satelitul francez Athena-Fidus acum un an. Nava spațială rusă Loutch- Olimpia se apropiase foarte aproape, iar noi am realizat că astăzi, amenințările împotriva sateliților pot veni de la sol (lasere, rachete, atacuri cibernetice), dar și din spațiu. Potrivit ministrului, circa 3.000 de sateliți de peste 50 de kilograme vor fi lansați în următorii zece ani și cea mai importantă provocare va fi managementul traficului acestora.







10 ani de la căderea Lehman. Ce s-a schimbat de atunci?





În 10 întrebări și răspunsuri, paginile 28 și 29 sunt dedicate celor 10 ani de la prăbușirea Lehman. Les Echos va relua în această săptămână subiectul ”crizei secolului”, cum o numește, încercând să explice de unde a pornit totul, cum s-a propagat, ce s-a schimbat de atunci, dar și ce a mai rămas de schimbat.





Jack Ma (Alibaba) își pregătește succesiunea

Jack Ma, co-fondatorul companiei de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd. şi totodată cel mai bogat om din China, se pregăteşte să renunţe la rolul său de preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei. El a spus că dedică tot mai mult timp şi tot mai mulţi bani fundaţiei filantropice cu scop educativ, Jack Ma Foundation, înfiinţată în anul 2014. „Sunt multe lucruri pe care le pot învăţa de la Bill Gates. Nu voi putea fi niciodată la fel de bogat, dar un lucru pot să îl fac mai bine, anume să mă retrag mai devreme”, a precizat Jack Ma în cadrul interviului.



„Cred că într-o zi, şi curând, mă voi întoarce la predat. Asta ar fi ceva ce cred că aş putea face mult mai bine decât să fiu CEO la Alibaba”, a adăugat miliardarul chinez.



Înaintea înfiinţării Alibaba Group Holding Ltd., Jack Ma a fost profesor de limba engleză la Institutul de Inginerie Electrică Hangzhou.









HANDELSBLATT: Apel de urgență al administratorului sistemului feroviar Scăderea profiturilor, costurile ridicate și creșterea datoriilor: CEO-ul Lutz își manifestă într-o scrisoare îngrijorarea față de "stabilitatea economică" a companiei

Valoarea companiei este estimată la aproximativ 4,5 miliarde de euro.







LE MONDE: Noul imperiu naval al Chinei









Stiglitz: Trump este președintele celor superbogați. Nu sunt foarte încrezător în capacitatea europenilor de a face față unei noi crize

Într-un interviu acordat Le Monde, Stiglitz mai spune ca țările care au trecut la euro au pierdut pârghiile de ajustare, atât de necesare în caz de criză. Mă refer în primul rând la politica monetară independentă, care să le permită să-și aleagă propriile rate ale dobânzii sau să devalorizeze exporturile prea competitive. În momentul trecerii la euro, lipseau o serie de instituții necesare bunei funcționări a monedei unice: nu aveai mecanisme de garantare a depozitelor bancare, nu aveai uniune bancară... Nu sunt foarte încrezător în capacitatea europenilor de a face față unei noi crize, deoarece în cadrul Uniunii, procesele de luare a deciziilor sunt complicate și necesită uneori obținerea unanimității statelor membre, lucru foarte dificil câtă vreme interesele țărilor sunt pe alocuri divergente.





Alte ziare, alte titluri:





Presa americană acordă spaţii largi aniversării celor 70 de ani de existență ai Coreei de Nord. Aceasta a sărbătorit printr-o paradă militară, cu zeci de mii de soldaţi în pas de defilare şi cu coloane de tancuri şi artilerie grea, fără a expune, de data aceasta, şi rachetele balistice intercontinentale – semnalează Washington Post, remarcând că parada de duminică de la Phenian a fost mai puţin grandioasă decât cele din anii trecuţi. Rachetele balistice intercontinentale ale Republicii Populare, inclusiv Hwasong-14 şi Hwasong-15, au fost vedetele paradelor anterioare – subliniază la rândul său New York Times, inclusiv la parada din luna februarie a.c., cea care l-a provocat pe preşedintele Trump să declare că va răspunde la ameninţări cu un atac direct. Absenţa rachetelor la parada de duminică reprezintă un semnal încurajator pentru Washington, care exercită presiuni asupra liderului nord-coreean, Kim Jong-un, să renunţe la escalada militară şi să se concentreze pe diplomaţie, apreciază NY Times. Fapt reflectat şi de tematica şi lozincile afişate cu ocazia paradei – accentul s-a mutat de pe strategia naţională de înarmare pe cea de relasare a economiei.

LA LIBRE BELGIQUE (Belgia)



În Europa, planul premierului britanic Theresa May de a crea o nouă „zonă de liber schimb” cu UE, bazat pe un set de norme comune privind bunurile și sectorul agroalimentar, este departe de a mulţumi Bruxelles-ul, foarte atașat de indivizibilitatea celor patru libertăți de circulație (bunuri, capital, servicii, persoane). Nici vorbă ca libera circulație să continue să se aplice pentru bunuri, dar nici pentru servicii sau persoane, subliniază publicaţia belgiană Le Vif. Negociatorul-şef pentru Brexit, Michel Barnier, a reiterat recent faptul că 80% din termenii divorțului au fost aprobați, avertizând totodată că întregul ar risca să se destrame dacă nu se va ajunge la un acord cu privire la granița dintre provincia britanică Irlanda de Nord și Irlanda, ţară membră a Uniunii Europene, notează cotidianul bruxellez LA LIBRE BELGIQUE, care avertizează că mai sunt doar câteva luni până la ieşirea Regatului Unit din Uniune.



The Mail on Sunday (Marea Britanie)



Într-un interviu extrem de controversat pentru The Mail on Sunday, fostul ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, afirmă că prin măsurile propuse, premierul May a înfăşurat în explozibil Constituţia britanică şi a pus detonatorul în mâna Bruxelles-ului, deschizând calea unui perpetuu şantaj. Planul este „slab” şi „jalnic”, a conchis Johnson pentru Mail on Sunday. Afirmaţiile sale au fost taxate imediat de Partidul Conservator, citim în The Guardian, care precizează că mai mulţi oficiali britanici, printre care şi actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, au făcut un apel pentru strângerea rândurilor în jurul doamnei May în faţa „presiunilor intense la care este supusă în acest moment din exteriorul şi din interiorul Marii Britanii”.



Svenska Dagbladet (Suedia)



Rămânem în Europa – Suedia organizează alegeri legislative sub semnul unui incident ce ar putea influenţa rezultatele la urnă, după cum notează Le Point. Jimmie Akesson, tânărul lider al partidului anti-migrație SD, s-a declarat “amenințat cu moartea” de către ISIS, posibil o ultimă manevră de campanie a unui partid care poate deveni, duminică seară, a doua forță politică a țării. Akesson s-ar putea alătura clubului populiștilor europeni care contează în Europa, alături de Viktor Orban și Matteo Salvini; ca și la omologii săi ungar și italian, profesiunea lui de credință se bazează pe respingerea unei imigrații legate de tema insecurității, subliniază publicaţia franceză. În ochii ziarului conservator „Svenska Dagbladet”, este logic că dreapta radicală câștigă tot mai multă influență: SD este singurul partid care nu doar că vrea să reducă numărul de solicitanți de azil, ci să stopeze complet imigrația. Atâta vreme cât celelalte partide nu vor propune, de asemenea, sfârșitul imigrației, „partidul pare să aibă potențial de creștere”, estimează publicaţia „Svenska Dagbladet”.

Blic (Serbia)



În Balcani, o vizită considerată istorică – cea a preşedintelui Serbiei în Kosovo – este sabotată pe alocuri de către albanezi, aflăm din cotidianul sârb Blic, care anunţă că locuitorii şi autorităţile unei aşezări kosovare au blocat accesul coloanei oficiale a preşedintelui Vucic. Acesta vizitează Kosovo în semn de bunăvoinţă faţă de autorităţile de la Pristina, cu care doreşte să încheie un acord pentru a deschide Serbiei drumul spre UE, explică la rândul său publicaţia Danas, citând surse care vorbesc despre intenţia acestuia de a propune un schimb de teritorii pentru o mai partajare etnica. Oficiosul Politika, în schimb, nu vorbeşte despre vreun plan, şi îl citează pe preşedintele sârb care declară că nu se grăbeşte şi că vede soluţionarea problemei Kosovo în următorii 10-20 de ani. Cu doar o zi înainte, preşedintele sârb refuzase, la Bruxelles, să se întâlnească cu omologul său kosovar, Hashim Thaci, care explică aceste tensiuni prin baletul în faţa propriului electorat. „Uniunea Europeană are tot interesul ca regiunea Balcanilor de Vest să fie una stabilă”, a declarat cancelarul german Angela Merkel la Skopje, citată de publicaţia locală Nova Makedonia. Merkel se află în vizită oficială în capitala balcanică pentru a susţine referendumul privind noua denumire a fostei republici iugoslave, negociată cu Grecia şi contestată de ambele părţi ale graniţei. Referendumul la care cetăţenii vor trebui să se pronunţe în legătură cu schimbarea numelui ţării în Macedonia de Nord va fi organizat pe data de 30 septembrie a.c., iar dacă rezultatul va fi pozitiv, ţara va avea deschisă calea spre aderarea la UE şi NATO, conchide publicaţia de la Skopje. (Grupaj realizat cu sprijinul RADOR)



Alegerile parlamentare din Suedia par să confirme la guvernare blocul de centru-stânga, în timp ce democrații naționaliști anti-imigrație au obținut un scor sub așteptări, scrie FT.Social-democrații de centru-stânga au obținut, după numărarea a 99% dintre voturi, primul loc, cu 28,4% din voturi - cel mai scăzut scor din ultima sută de ani. Rezultatele finale vor fi anunțate însă abia miercuri, după numărarea buletinelor de vot din străinătate.Democrații au înregistrat 17,6% din voturi, o creștere anemică față de rezultatele din 2014 şi cu mult sub proiecţiile de cel puţin 20% din sondajele de dinaintea alegerilor."Aceasta este o tendință europeană: partidele centrale mari pierd, iar extremele cresc. Este îngrijorător ", a declarat pentru Financial Times Carl Bildt, fostul prim-ministru de centru-dreapta.Deutsche Bahn se află într-o criză serioasă: într-o scrisoare de patru pagini, directorul executiv Richard Lutz au descris imaginea sumbră a situației companiei, scrie Handelsblatt.Sunt necesare "măsuri drastice", avertizează Lutz, care adaugă că își face griji în legătură cu "stabilitatea economică" a grupului.Profitul firmei este de 160 de milioane de euro, sub ceea ce previzionase în buget, iar indicatorii actuali nu par să indice o îmbunătățire a situației. Chiar și ținta de venituri- deja redusă la 2,1 miliarde de euro, pare a fi în pericol.Deutsche Bahn a admis că în august doar 69,8% din trenurile de lungă distanță au ajuns la timp. Obiectivul de 82%, pare un obiectiv îndepărtat. Nici la filiala DB Cargo situația nu e mai bună. Pierderile transportatorului feroviar de marfă ar putea crește până la 150-200 de milioane de euro în acest an. Și asta în ciuda boom-ului logistic din Germania. DB Cargo-ul trebuia să revină pe profit cu mulți ani în urmă. Datoriile companiei sunt și ele în continuă creștere, cu trei miliarde doar în ultimii ani. În prima jumătate a anului 2018, datoria netă era deja de 19,7 miliarde de euro.Marina chineză s-a modernizat considerabil începând cu anul 2010. În Pacific și în Oceanul Indian, aceasta își multiplică tot mai sofisticatele manevre militare, alarmând autoritățile de la Washington.Zeci de distrugătoare și fregate care înconjoară un portavion navighează în largul insulei, din Marea Chinei de Sud. În urma lor submarinele, cu stegulețele roșii care flutură deasupra turelelor. Aflat lângă un distrugător de rachete Changsha, președintele chinez, Xi Jinping, salută. "Bună ziua, tovarăși!”. Soldații iau poziția de drepți. Forța marină a Chinei a crescut cu mult peste necesarul apărării teritoriului țării ori a controlul mărilor Chinei.