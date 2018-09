Schimbare surpriză la conducerea Erste Group. Pleacă Treichl, vine Spalt

Bernhard Spalt în prezent șeful riscului în cadrul Erste Bank, va prelua conducerea executivă a Erste Group Bank AG din ianuarie 2020, au anunțat joi oficialii Erste, grup bancar care operează în România prin intermediul BCR. Actualul CEO, Andreas Treichl va demisiona, în ianuarie, deși mandatul lui urma să expire în iunie 2020. Andreas Treichl a fost CEO al Erste Group Bank AG din iulie 1997 și membru al Consiliului de administrație din octombrie 1994.





Președintele Consiliului de Supraveghere al Erste Group, Friedrich Roedler, care a condus procesul de selecție pentru găsirea succesorului lui Treichl, a declarat: "În cei 27 de ani de la Erste, Bernhard Spalt a dobândit o vastă experiență în rândul companiilor bancare din Europa Centrală și de Est. El este profund legat de această bancă și e pasionat de a găsi calea pentru a duce banca spre generația următoare” .





Andreas Treichl va deveni președinte al Consiliului de Supraveghere al Fundației ERSTE, cel mai mare acționar al Erste Group.





În primele şase luni ale acestui an, grupul financiar austriac Erste Group - proprietarul Băncii Comerciale Române - a avut un profit net de 774 de milioane de euro, cu 24% mai mare decât în anul precedent.



"Poziția Erste, care a evoluat de la o simplă bancă locală la cel mai mare furnizor de servicii financiare din estul Uniunii Europene, a reprezentat munca mea de-o viață. A fost foarte provocatoare și satisfăcătoare - și sunt extrem de mândru că împreună cu cei aproape 48.000 de angajați ai noștri am extins banca, am trecut împreună prin criza financiară și am consolidat bazele trecerii spre era digitală. Pentru mine e un lucru important faptul că suntem recunoscuți ca una dintre cele mai performante și mai moderne bănci din Europa. Sunt convins că Bernhard Spalt este persoana potrivită pentru a continua această muncă", a spus Andreas Treichl."Este o mare onoare sa il urmez pe Andreas Treichl la conducerea Erste Group. Erste este orientată spre creștere, nu în ultimul rând datorită concentrării noastre asupra economiei reale din Europa Centrală și de Est și a produselor și serviciilor inovatoare, cum ar fi platforma noastră digitală bancară, George. Deși suntem pregătiți să sărbătorim aniversarea a 200 de ani anul viitor, mulțumită lui Andreas Treichl și colegilor noștri, preiau o bancă bine poziționată pentru a oferi clienților săi cele mai bune servicii bancare în deceniile care vin ", a spus Bernhard Spalt.