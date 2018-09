Volumul în scădere al construcțiilor ar putea avea impact negativ în creșterea reală a economiei pentru trimestrul III

​​Activitatea din construcții a coborât abrupt în iulie, cu peste 16%, dacă facem comparația cu aceeași lună a anului precedent. Acest lucru se va vedea în creșterea economică pentru cel de-al treilea trimestru din acest an, chiar dacă ponderea la formarea PIB este de puțin peste 3%. În primul semestru, contribuția construcțiilor la creșterea reală a PIB a fost zero. Pe total an 2017, aceasta a fost tot zero, dar în condițiile unei scăderi pronunțate, dacă se continuă pe acest trend, este foarte posibil ca procentul să fie negativ, cu impact în creșterea economică reală. Analiștii economici și instituțiile internaționale estimează o creștere economică în jurul a 4%, pentru acest an, deși autoritățile se așteaptă la 5,5%, cifră pe care au construit bugetul.





“Creştere a fost la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+6,4%). Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale au scăzut cu 28,9%. Creşteri au fost la construcţiile inginereşti (+8,6%) şi la clădirile nerezidenţiale (+2,5%)”, se arată în document.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), volumul lucrărilor de construcţii ca serie brută, a scăzut pe total cu 16,4%, scădere reflectată la lucrările de construcţii noi cu 20,3% şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 13,6%.Creştere s-a înregistrat la lucrările de reparaţii capitale cu 6,5%.Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut astfel:Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 14,9%.Luând în considerare primele șapte luni din acest an comparativ cu perioada similară din 2017,volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a scăzut pe total cu 3,7%, scădere reflectată la lucrările de construcţii noi (-7,0%) şi la lucrările de reparaţii capitale (-0,2%).