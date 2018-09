​ANALIZĂ Viața de ministru în România durează puțin peste un an, în medie. Finanțele și Internele sunt cele mai vizate. Ne-am uitat la frecvența cu care sunt remaniați șefii de cabinete ale celor mai importante portofolii guvernamentale

​​Am luat toți miniștrii care s-au perindat la conducerea principalelor ministere din Guvern. Interne, Externe, Muncă, Educație, Finanțe și Sănătate. Am eliminat interimarii care stăteau sub 14 zile în funcție, am calculat și am tras câteva concluzii. Sunt simple și ne arată câtă coerență livrăm în afară, sau mai degrabă câtă lipsă de.....





Acum câțiva ani, eram într-o sală de conferințe din Viena, unde Liviu Voinea (actual viceguvernator, pe atunci Ministrul Bugetului) se lăuda că are deja 4 luni de ministeriat în spate și că nu a fost încă schimbat. Cceea ce pentru România era o performanță! Lumea a râs ca la o glumă bună, deși nu era...







Potrivit unor surveyuri consultate de HotNews.ro, media unui mandat în Guvernele din statele membre UE e între 3.5 ani și 9 ani. În zile, asta înseamnă între 1500 și ceva peste 3.200 de zile.



La noi, aceeași medie e mult mai scăzută. Noi ne schimbăm miniștrii după cum bate vântul politic, nu ca urmare a unor criterii obiective. Iar efectele le simțim zi de zi, fie că vrem să conștientizăm acest lucru. fie că ne băgăm capul în nisip.



Miniștrii de Interne și cei de Finanțe au cea mai scurtă viață în România. În medie, 400 de zile, adică ceva mai mult de un an de zile. Pot ei să lase o amprentă asupra Ministerului lor? Pot, dar degeaba, că n-o bagă nimeni în seamă. Vine ministrul cel nou, cu viziunea lui cea modernă și totul e răscolit din temelii.





Mai puneți-vă și în situația unui investitor străin care ar vrea să-și mute afacerile în București peste vreo doi ani, că tot urmează Brexit și europenii se bat să atragă investițiile britanicilor pe spuza lor.







Vin aici să vadă situația de la fața locului, dar de fiecare dată discută cu alt interlocutor. Unii ar putea să spună că e normal, dar eu zic că e foarte importantă continuitatea și coerența în dialog.





La Interne, doar doi miniștri au trecut pragul celor 1000 de zile: Ioan Rus și (dacă vi-l mai amintiți, Doru Tărăcilă)

La Finanțe au fost tot doi miniștri, ambii de stânga: Florin Georgescu și MihaiTănăsescu, cei care au rezistat peste 1000 de zile. Georgescu e azi primul înlocuitor al lui Isărescu, iar de Tănăsescu nu se mai apropie nimeni, deși e un tip fundamental inteligent dar care a făcut o alegere greșită într-un moment nepotrivit.













