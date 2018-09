​Financial review. Subiectele principalelor săptămânale: Uraganul Florence-primele victime. De ce propria echipă a lui Trump vrea să-l domolească. François Hollande și Julie Gayet - un cuplu fericit. Cheile pieței imobiliare

DER SPIEGEL: Cel periculos. Cum vede Horst Seehofer rezolvarea crizei guvernamentale ● Uraganul Florence face primele victime ● THE WEEK: Rezistența. De ce propria echipă a lui Trump conspiră pentru a-i stăvili impulsurile? ● PARIS MATCH: Michel Drucker și micile lui secrete care-l mențin tânăr Alegeri în Brazilia ● ”Trump”-ul tropicelor, înjunghiat în direct ● François Hollande și Julie Gayet - un cuplu fericit ● LE MONDE (ediția săptămânală): Christophe Castaner- jokerul lui Jupiter ● LE NOUVEL OBSERVATEUR: Cheile pieței imobiliare. Lectură plăcută!







DER SPIEGEL: Cel periculos. Cum vede Horst Seehofer rezolvarea crizei guvernamentale

Fostul premier bavarez Seehofer a estimat că AfD a devenit mai radical în ultimii ani. "Ce mă şochează la AfD este această amploare a emotivităţii, aceste izbucniri de furie, chiar şi în dezbaterile asupra agendei zilnice", a spus el.







Uraganul Florence face primele victime.

Au murit 4 persoane până acum, printre ele o mamă și un copil. Furtuna a mai slăbit în intensitate, fiind retrogradat de la uragan la furtună tropicală, vineri după-amiază (ora locală), potrivit Centrului Național al Uraganelor (NHC). Cu toate acestea, se mai așteaptă vânturi puternice, furtuni și inundații în unele părți ale statelor Carolina de Nord și de Sud. Vineri dimineața (ora locală), uraganul ajunsese la coasta sud-estică a SUA cu rafale puternice de vânt, ploi abundente și inundații. Forțele de intervenție au salvat sute de oameni, iar peste 400.000 de persoane din Carolina de Nord și de Sud sunt fără energie electrică.

Manafort va coopera cu Muller

a acceptat să coopereze cu procurorii în investigaţia privind ingerinţele ruse în scrutinul din 2016. Paul Manafort a acceptat cooperarea în cadrul acordului prin care a pledat vinovat pentru accelerarea noului proces, au declarat procurori federali americani.



THE WEEK: Rezistența. De ce propria echipă a lui Trump conspiră pentru a-i stăvili impulsurile?

York Times. Autorul, identificat doar ca un senior din cadrul Administrație, îl descrie pe Trump ca fiind "prost informat", "mic", "impulsiv" și "care lucrează în detrimentul ”sănătății SUA”, un om fără morală sau principii.



Oficialii au scurtat lista suspecților până la 5-6 persoane, iar într-un interviu dat ABC News, Donald Trump Jr. a spus că cercul persoanelor de încredere al tatălui său se micșorează. "Este un grup mult mai mic decât mi-ar plăcea să fie", a spus el.





A fost Serena Williams penalizată pe nedrept pentru gestul ei de furie? Cele mai bune editoriale din presa americană și europeană. Manafort va coopera cu Muller. Reîntoarcerea lui Obama. MIșcarea FIRE: tot mai mulți tineri ar vrea să se pensioneze înainte de 40 de ani. Experții în finanțe le atrag atenția asupra pericolului de a rămâne fără cash.





LE MONDE (ediția săptămânală): Christophe Castaner- jokerul lui Jupiter

De profesie avocat, Christophe Castaner a fost deputat socialist şi s-a alăturat campaniei pro-europene din 2016 a centristului Emmanuel Macron pentru alegerile prezidenţiale.





În pagina 20 găsim o foto-galerie cu românca Roxana Mărăcineanu, minsitrul sporturilor din Franța. Titlul e: ”În apă, dovedea că avea clasă. La Ministerul Sportului, lucrurile ar putea fi mai complicate”





Alte subiecte: Un fotoreportaj de la festivalul transgender din Koowagam, India. Un reportaj de la ediția din acest an a Burning Man, întâlnirea anuală din deşertul Black Rock din Nevada care are loc începând cu ultima zi de luni a lui august şi încheindu-se cu prima zi de luni a lui septembrie (numele şi l-a primit de la marioneta uriaşă a unei siluete umane care este incendiată în sâmbăta de dinaintea încheierii).



LE NOUVEL OBSERVATEUR: Cheile pieței imobiliare

În ciuda nivelului scăzut al ratelor dobânzilor, piața încetinește. Multe gospodării nu mai pot cumpăra din cauza creșterii prețurilor sau a îndatorării. După un 2017 foarte bun, se credea că piața păstrează aceleași atuuri: dobânzi mici, bănci gata să finanțeze, prețurile încă accesibile... Dar cifrele sunt cifre: activitatea din pieța imobiliară a scăzut în prima jumătate a anului.







Potrivit LPI-Housing, vânzările au scăzut cu 16,5% în primul semestru. Potrivit Observatorului Creditelor pentru Locuințe CSA, numărul creditelor acordate în ultimele șase luni a scăzut și el cu 14% față de prima jumătate a anului 2017.

În Franța, după aproape un deceniu de stagnare (între 2008 și 2016) piața și-a recăpătat dinamismul în 2017, vânzările globale ajungând la 986.000 unități locative (față de 845.000 în 2016).









PARIS MATCH: Michel Drucker și micile lui secrete care-l mențin tânăr

Secretul formei sale este dieta. Astăzi, acest băiat de doctor ne împărtășește din cunoștințele dar și din secretele sale care îl fac să trăiască bine. Are aceeași greutate la vârsta de 18 ani, nu a luat niciun gram, doar câteva riduri arată că se îndreaptă spre 76 de ani și 55 de ani de carieră... cu publicarea unei noi cărți ce va fi lansată pe 11 octombrie: "Este nevoie de timp pentru a rămâne tineri ", publicată la editura Laffont. Michel Drucker știe despre ce vorbește e într-o formă de zile mari. Un interviu cu Michel Drucker, prezentator vedetă al postului France 2 şi fost jurnalist sportiv. Este unul dintre cei mai importanţi moderatori de televiziune din Franţa, realizator al unor interviuri cu celebrităţi din întreaga lume.Tatăl său, Abraham Drucker, medic, s-a născut în satul Davideni, judeţul Neamţ.





François Hollande și Julie Gayet - un cuplu fericit

Un cuplu normal. Sau aproape. Sunt doi, chiar trei de fapt. Un fost președinte, fără cravată, prietena lui și Philae, labradorul lor. Este timpul pentru micul dejun în acest hotel din Normandia, unde clienții nu pot crede să vadă cum sandwich-urile sunt unse cu unt de François Hollande alături de o Julie Gayet încă somnoroasă. Ei au fost de acord să-i primească pe jurnaliștii de la Paris Match și să pozeze pentru ei pentru prima dată după ce relația lor a fost dezvăluită. Sunt pe plaja Granville. Marea este înaltă, Philae joacă în valuri. Julie are o lejeritate demnă de o actriță De peste 4 ani, cei doi formează un cuplu. Au locuit în estul Parisului, într-o casă mică, cu grădină. S-au mutat în această vară, după câteva luni de amenajări supravegheate de Julie. Fostul președinte a jucat rolul inspectorul care vine la finalul lucrării pentru a o evalua. El a insistat doar asupra unui lucru: achiziționarea unui fotoliu gen ”club”

Alegeri în Brazilia. ”Trump”-ul tropicelor, înjunghiat în direct

Este vorba de principalul candidat în alegerile prezidențiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost rănit în urma unui atac cu cuțit, în timpul unei manifestații electorale desfășurate în orașul Juiz de Fora, a relatat joi presa locală, citată de site-ul agenției Dpa.



Poliția a confirmat la scurt timp că Bolsonaro a fost rănit. Cotidianul O Globo relatează că rana nu este un gravă, însă Bolsonaro a fost transportat la spital.



"Este în stare bună, însă are șase copci la nivelul stomacului. Scopul atacului a fost de a îl asasina, cuțitul i-ar fi trebuit să ajungă în inimă, dar a realizat în ultima secundă, s-a mișcat și a fost salvat", a declarat fiul candidatului, Flavio Bolsonaro. Un suspect a fost deja reținut.



Jair Bolsonaro candidează la alegerile prezidențiale din Brazilia, care vor avea loc pe 7octombrie, din partea Partidului Social Liberal.



Într-un sondaj de opinie, publicat joi, Bolsonero s-a situat pe primul loc având un procentaj de 22%.



Deși spune că nu vede o criză guvernamentală, Fostul premier bavarez Seehofer a estimat că AfD a devenit mai radical în ultimii ani. Între el și cancelar este o relație de mare încredere", a mai spus acesta. Munca lui de la guvern este "fără probleme", spune Seehofer, a cărui cotă de popularitate a scăzut la puțin peste 30%, arată Der Spiegel. Între el și cancelar a fost "încă o mare încredere", a spus șeful CSU. "La urma urmei, am avut discuții exploratorii între ei pentru o coaliție jamaicană și apoi pentru negocierile cu SPD, ceea ce este posibil numai dacă există o mare încredere". Ministrul de interne german Horst Seehofer vede în AfD un oponent al statului în condiţiile în care acesta a lansat recent o provocare la adresa preşedintelui Frank-Walter Steinmeier. "Este perturbator pentru stat", spune Seehofer cu privire la propunerea acestui partid de a pune bugetul preşedinţiei în dezbatere după ce Steinmeier a pledat în favoarea unui concert împotriva rasismului în oraşul Chemnitz din estul Germaniei, scenă a protestelor. AfD "este împotriva statului", chiar dacă "ei pot spune de mii de ori că sunt democraţi", a declarat Seehofer într-un interviu pentru dpa. AfD doreşte ca bugetul prezidenţial să fie discutat în Bundestag marţea viitoare, după ce Steinmeier s-a manifestat în favoarea unui concert în Chemnitz, la care au fost interpretate numeroase cântece de stânga, unele cu versuri violente. Oficiul Preşedinţiei în Germania este cu precădere unul simbolic, având puteri limitate şi se presupune că acţionează în afara politicului. De obicei, Oficiul este exceptat de la dezbaterile asupra bugetului, potrivit Agerpres. Partidul lui Seehofer - Uniunea Social-Creştină (CSU) care conduce Bavaria de peste de 70 de ani - luptă pentru a-şi apăra majoritatea absolută în faţa AfD în alegerile ce vor avea loc luna viitoare în acest land. Co-liderul AfD, Alexander Gauland, a contracarat vineri comentariile lui Seehofer, descriindu-le drept o "retorică absurdă" specifică socialiştilor din fosta Republică Democrată Germană. Seehofer este "incapabil să obţină rezultate la Berlin şi din acest motiv el încearcă să-şi ascundă lipsa sa de putere atacând AfD cu acuzaţii josnice", a declarat Gauland. Oficialii Casei Albe au încercat în această săptămână cu frenezie să descopere identitatea oficialullui anonim al administrației care se află în spatele unui material publicat de New York Times. Autorul, identificat doar ca un senior din cadrul Administrație, îl descrie pe Trump ca fiind "prost informat", "mic", "impulsiv" și "care lucrează în detrimentul "sănătății SUA", un om fără morală sau principii. Trump a reacționat cu furie, calificându-l pe autor ca fiind un anonim laș și cerând Departamentului de Justiție să lanseze o investigație pentru a lămuri această chestiune de "siguranță națională". Până acum, peste 25 de funcționari ai administrației au negat public că ar fi în spatele scrisorii publicate, inclusiv vicepreședintele Mike Pence, secretarul de stat Mike Pompeo și secretarul apărării, James Mattis. Multi dintre ei au reiterat atacurile lui Trump asupra autorului, pentru a fi mai credibili. Subiectul principal este legat de activitatea politică a lui Christophe Castaner, în vârstă de 52 de ani, secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul, preşedinte al partidului francez La Republique En Marche! (LREM), fondat de către preşedintele Emmanuel Macron şi fost purtător de cuvânt al Guvernului francez. În trei ani (2015-2017), vânzările au crescut cu încă 300.000 de unități, o creștere de 42% (48% în Île-de-France și 41% în provincie). Peste 10 ani, creșterea a fost de 22% pentru întreaga Franță și de 13% și 24% pentru Île-de-France și pentru provincie. Toate regiunile au beneficiat de această îmbunătățire a numărului de vânzări, cu evidente disparități între diferitele departamente. Trebuie remarcat faptul că cele 10 departamente cele mai active din teritoriu reprezintă doar 41,4% din totalul vânzărilor. Acestea sunt Parisul, Hauts-de-Seine, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Rhone, Yvelines, Var, Nord și Val-de-Marne. Acest dinamism al vânzărilor a fost însoțit de o creștere a prețurilor pe metru pătrat, între 2016 și 2017, de 4,2% (+ 1,5% în 2016 față de 2015), ceea ce implică un preț mediu de vânzare per m², în Franța,de 2.550 €. Prețurile apartamentelor au urcat mai repede decât prețurile locuințelor: + 4,9% (€ 3,385/mp) față de + 3,7% (€ 2,143 / mp ) pentru locuințe individuale. Tendința s-a inversat față de anul anterior. Île-de-France este regiunea cu cea mai mare rată de creștere într-un an: + 5% (4.276 euro / mp), în timp ce provincia are o dinamică de + 3.9% (2.188 euro / m²). Bordeaux este orașul în care prețurile au crescut cel mai mult: + 7,7%. Parisul este al doilea cu + 6,5%; prețul de vânzare pe m² crescând la 9,228 € în capitală. Evoluția în celelalte capitale regionale majore este de + 5,3% în Lyon + 4,3% în Nantes, + 3,9% în Toulouse, + 3,8% în Lille, + 3,3% în Rouen, + 3% în Rennes, + 2% în Strasbourg, + 1,5% în Marsilia, + 1,2% în Ajaccio. În Orleans, prețurile nu s-au schimbat (+ 0,1%), în timp ce în Dijon, acestea chiar au scăzut cu 1%.