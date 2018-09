​Gândirea asiatică în practică. VIDEO "Transformers" pe străzile din Beijing, India intră în era "economiei roz", traducere problematică trimisă de coreeni la ONU privind războiul

Accident sau nu? Versiunea în engleză a Declarației dintre liderii coreeni, depusă la ONU, este diferită de original

Guvernul sud-coreean spune că nu are nicio problemă cu fraza. Un oficial al ministerului de Externe a spus că această controversă este cauzată de o neînțelegere în traducere.







Un chinez a primit o avertizare de la poliție pentru o mașină care arată ca un mare robot

Un astfel de vehicul pe străzile din Beijing a atras atenția locuitorilor, care nu s-au putut abține să se uite și să facă poze.











Nu a durat mult până când polițiștii au ajuns în trafic și l-au luat la întrebări pe cel în cauză. Potrivit proprietarului, în mașină încap două persoane, iar cei care o conduc pot opta între modul umanoid sau tanc. Aparent, robotul este un prototip testat pentru un festival în care sunt prezentate gadgeturi și designuri creative.





Peste 70% dintre companiile sud-coreene vor acorda bonusuri de mulțumire angajaților

Pompierii în Bangkok nu se luptă cu focul, dar adună șerpi

Conform datelor Ministerului Sănătății, mai mult de 1.700 de persoane au fost mușcate de șerpi în 2016, dar niciuna nu a murit.







India intră în era dolarului roz

Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Versiunea în engleză a Declarației de la Panmunjom care circulă printre membrii țărilor ONU cauzează o controversă deoarece fraza critică este diferită de original, scrie The Korea Times. Textul original emis de Cheong Wa Dae, la scurt timp după summitul dintre președintele sud-coreean Moon Jae-in și al liderul din nord, Kim Jong-un, din aprilie, scrie că cele două state “au convenit să urmărească activ” terminarea războiului Coreean „în acest an” prin întâlniri trilaterale implicând cele două țări și Statele Unite, ori întâlniri între cele trei state plus China.Totuși, versiunea transmisă ONU spune că cele două țări „au decis să declare finalul războiului în acest an”.Cele două Corei au înaintat joi versiunea controversată a declarației către ONU.Experții sunt îngrijorați că modificarea frazei, făcută cu intenție sau nu, ar putea avea un impact negativ asupra cooperării diplomatice dintre Coreea de Sud și SUA, în special când Washington susține principiul de a nu declara finalul războiului decât dacă Nordul face pași concreți în direcția denuclearizării.Profesorul Lee Sung-yoon, de la Universitatea Tufts a declarat pentru Voice of America că modificarea a fost problematică.Fraza modificată este identică cu versiunea în engleză din Coreea de Nord. Agenția nord-coreeană de presă Korean Central News Agency a scris în ediția sa de limbă engleză că „Nordul și Sudul au decis să declare finalul războiului în acest an”.Ar fi fost foarte plăcut, dacă nu ar fi creat haos pe străzile din Beijing, scrie S oranews24 . Un individ a creat o mașină inspirată de filmele Transformers și Gundam.Reflectând economia internă care are o creștere lentă, numărul companiilor care plănuiesc să dea bonusuri de Chuseok (Ajunul Toamnei n.r.) a scăzut ușor față de anul trecut, conform The Korea Herald Potrivit unui studiu realizat de Federația Angajatorilor din Coreea care a luat în calcul 527 de companii, 73,2% dintre companiile cu peste 300 de angajați și 69,4% cu mai puțin de 300 vor acorda bonusuri în sezon.Procentul total a scăzut, în medie, cu 1,9 puncte procentuale, la 70,2%. Media este de 889 dolari/ persoană, puțin mai mare decât anul trecut (cu 28 dolari n.r.).În termeni de vacanță, companiile plănuiesc, în medie, să ofere 4,7 zile libere, în scădere cu 3,5 zile comparativ cu anul trecut. Reducerea mare de anul acesta a fost din cauza faptul că anul trecut a fost o sărbătoare mai lungă denumită „săptămâna de aur”.Fiind întrebate dacă economia a intrat în recesiune, 94% dintre companii spun că da.Departamentul de pompieri din nordul capitalei Thailandei nu a primit niciun apel legat de stingerea unui foc din luna iunie, scrie The Straits Times , citând AFP. Dar pentru „dușmani vagabonzi”? Pare că pentru asta există linia fierbinte deschisă 24 de ore din 24.„Munca (de prindere a șerpilor n.r.) reprezintă mult (din activitatea noastră n.r.)”, spune Suraphong Suepchai, pompier de 46 de ani care lucrează în districul Lat Yao al Capitalei.Șerpii se pot vedea la tot pasul în Bangkok, un oraș plin de viață construit pe un teren mlăștinos și nu este un lucru neobișnuit de văzut cum se strecoară târâtoarele în spațiile publice precum parcuri, canalele de apă și școlile.Totuși, pentru cei are locuiesc acolo, șerpii pot ajunge în case, dacă au șobolani. Apelurile către departamentul de pompieri cresc în timpul sezonului ploios, după ce se nasc puii. Dacă un șarpe veninos este prins în urma unui apel, acesta este dus la ferma de șerpi din apropierea centrului capitalei.În ceea ce privește șerpii care nu sunt veninoși, Suraphong spune că încearcă să explice populației că este bine să-i aibă în preajmă pentru a ține ecosistemul echilibrat.„Dacă omorâm toți șerpii, șobolanii vor veni și vor aduce boli”, a mai spus el, precizând că de obicei sunt duși în apropierea parcului universității și sunt eliberați.Departamentul de pompieri organizează cursuri pentru a-i învăța pe cei interesați cum să reacționeze în cazul în care se trezesc cu șerpii în casă.Sectorul privat din India va intra într-o nouă eră a incluziunii, după hotărârea judecătorească a Curții Supreme privind dezincriminarea homosexualității, iar acest lucru ar putea oferi un impuls semnificativ economiei națiunii din Asia de Sud, potrivit The Straits Times , publicație care citează Bloomberg.Multe companii multinaționale din India deja recunosc legătura dintre incluziunea angajaților gay și veniturile mai mari, și astfel au făcut pași pentru a pune capăt dezincriminării în beneficiul personalului pentru a menține o forță de muncă competitivă.„Va avea un impact economic masiv”, spune Keshav Suri, șeful unui lanț hotelier care s-a alăturat altor activiști și grupuri sociale contestând o lege colonială de 158 de ani care interzicea relațiile între persoanele de același sex.Business-urile indiene și multinaționalele care operează acolo au oportunitatea să profite de lege, permițând companiilor și guvernului să atingă așa-numita „economie roz”.India a pierdut 1,4% din producția națională din cauza legii, până acum, conform calculelor profesorului Lee Badgett, de la Universitatea Massachusetts Amherst, care a studiat problema pentru Banca Mondială.Dezincriminarea ar putea aduce Indiei 26 miliarde de dolari pe an.Până acum, homosexualitatea era considerată ca fiind o ofensă împotriva ordinii naturii și se pedepsea cu închisoarea. Deși cazurile erau rare, activiștii spun că au fost oameni care au fost expuși la șantaj și violență.