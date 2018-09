PIB-ul, găleata de apa și datoria publică: Datoria publică aproape s-a dublat, în ultimii opt ani și jumătate, în termeni nominali

Am mers des „la țară” pentru a sta cu bunicii, iar acolo, de câteva ori pe zi, „băteam drumul” până la fântână pentru a umple o găleată de apă. Uneori, din grabă, scoteam găleata fântânii mai repede și pierdeam apa până când apucam să o deșert în cea pe care urma să o dau în curte la animale. La început am avut o găleată de 5 litri și o umpleam dintr-o răsturnare, iar apoi, odată cu vârsta, am trecut la 10 litri, exact cât capacitatea găleții fântânii. Din cauza faptului că mă grăbeam, eram nevoit să repet procesul de scoatere, folosind manivela, de două ori. La fiecare umplere scoteam cam 6-7 litri. Dacă înainte umpleam lejer găleata de 5 litri și restul aruncam, pe urmă, la 10 litri, cu aceeași cantitate umpleam cam două treimi.Poate că nu este cea mai bună analogie, dar să presupunem că datoria guvernamentală este apa pe care o scot din fântână, iar găleata pe care o duc la animale este PIB-ul. Cu cât găleata este mai mare, cu atât cantitatea de apă deșertată în ea ocupă mai puțin spațiu.Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, datoria guvernamentală ca procent din Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, la jumătatea anului, reprezentând 34,9% din PIB. Conform metodogiei UE, ponderea în PIB s-a calculat luând în considerare suma PIB-urilor realizate în ultimele 4 trimestre, adică circa 875 miliarde lei.În practică, datoria a crescut de la începutul acestui an cu 4,72 miliarde lei, la 305,5 miliarde lei.Cea mai mare parte din sumă, circa 96,6%, este datorie pe termen mediu și lung, iar restul pe termen scurt, circa 10,1 miliarde lei.În funcție de instrumentul în care este datoria, cea mai mare parte, peste 246,3 miliarde lei, reprezintă titluri de stat. Datoria administrației publice centrale a urcat cu 1,74%, la 291,1 miliarde lei, iar cea a administrației locale a scăzut cu 1,89%, la 14,3 miliarde lei.În ultimii patru ani și jumătate datoria, raportată la PIB, a scăzut constant, pe măsură ce a urcat și PIB-ul. În 2014, de exemplu, la un PIB de peste 668,1 miliarde lei, datoria reprezenta 39,1%. Dar, în termeni nominali, aceasta a urcat de la 261,4 miliarde lei, la 305,5 miliarde lei, în iunie 2018.Din 2010 și până la jumătatea acestui an datoria a crescut cu 94%. Având în vedere perspectiva cheltuielilor bugetare și a deficitului, datoria guvernamentală își va continua trendul ascendent.