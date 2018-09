Încotro ne îndreptăm? Toate cifrele indică o stingere lentă a luminii. Iar dacă vrem să mai facem ceva, acum ar fi momentul...

Prima oară când m-a bătut gândul emigrării a fost prin 1991. Prin intermediul comunității Taize făceam primul meu revelion în afara țării, mai exact în Viena. Eram cazați într-o suburbie, Modling, și citind presa locală am văzut anunțuri privind angajările. Eram cu un grup de prieteni și am stat o noapte discutând dacă să rămânem acolo sau să ne întoarcem. Găsiserăm locuri de muncă (prost plătite pentru început, dar toți visam să mutăm munții din loc), nu asta era problema noastră. România era atunci pe val, având un capital de simpatie internațională pe care nu știu dacă o să-l mai aibă vreodată. Cert e că am decis să ne întoarcem în țară. Ce constat, după 27 cei de ani scurși?





Populația scade și scade și scade...









După toate estimările din interior, dar și cele ale ONU, populația României va scădea, indiferent de scenariul de bază luat în calcul

Disparitățile regionale complică situația.

Strategia de dezvoltare națională nu trebuie să se bazeze pe principiul care exista înainte de anul 1990, când nu se ținea seama de resursele locale, conform INS.



Exceptând trei regiuni, București-Ilfov, regiunea de Vest și regiunea de Centru, celelalte cinci regiuni sunt cu dificultăți deosebite în a putea să-și reorganizeze și pună la punct echilibrarea dezvoltării economice.

Regiunea de Nord-Vest are cele mai mari probleme în acoperirea nevoilor și posibilităților de dezvoltare industriale.

Departamentul de stat al SUA: Aproximativ 3,4 milioane de români lucrează în afara țării, iar mulți emigranți sunt mai tineri și mai calificați decât populația rămasă, restrângând oferta de forță de muncă calificată România are o problemă cu migrația populației din județele sărace către cele bogate sau în afara țării pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici este reprezentat de modul în care sunt organizate producția și investițiile din fiecare județ, reiese dintr-o publicație recentă a Institutului Național de Statistică (INS), care face referire la datele prezente până în 2015 . Cheia se află la managementul structurilor administrative. Acestea pot conduce la creșterea nivelului de trai în zonele cu probleme.

Mobilitatea- pe ultimul loc în UE

Nu avem job, dar parcă nici n-am vrea să ne mutăm în alt județ dacă nu se oferă ocazia...Subiectul e de discutat.





Cât despre ce oferim, discuția ar fi prea lungă...





Scăderea se datorează atât faptului că româncele amână vârsta la care fac copii, cât și faptului că mulți români pleacă să muncească înafara țării, pentru a face rost de bani. Daca discuti cu romani stabiliti in afara, parerile sunt impartite. Unii nu mai vor sa auda de Romania, in vreme ce altii viseaza sa se intoarca acasa cat mai curand. Multi vor sa lucreze in strainatate cat sa li se asigure o pensie, dupa care sa vina si sa se stabileasca in tara, traind "acasa" cu pensia "muncita" afara. Caz in care ei, cu pensia lor, vor alimenta PIB-ul nostru. Altii in schimb nu mai vor sa auda de Romania. Sunt cei satui de cocalarii pentru care banii inseamna impunitate, sunt satui de dat spagi, de stat la cozi, sau sa apeleze la sisteme semi-defecte in Sanatate, Justitie, Ordine Publica samd. Unii se vor intoarce, iar altii nu. Dar nu trebuie pusi toti in aceeasi oala."Romania va continua sa pierda sute de milioane de euro daca nu va gasi o solutie prin care care sa-i convinga pe romanii care muncesc in strainatate sa se intoarca acasa", explica Adrian Vasilescu la Digi Tv, abordand anomaliile de pe piata muncii din Romania. "Nu putem neglija ca trei milioane de romani, care sunt inevitabil dintre cei mai intreprinzatori si mai indrazneti, au plecat din tara si fac PIB pentru alte tari. Un milion pentru Italia, un milion pentru Spania, 3-400 mii pentru Marea Britanie", a spus Adrian Vasilescu.Partea proastă e căDetalii, în graficul de mai jos.Interesul pentru cercetare-dezvoltare- suntem cam ultimii europeni. De asemenea, la numărul modificărilor Codului Fiscal sau al cheltuielilor privind Sănătatea.Putem discuta pe marginea fiecărui subiect in parte, poate găsim soluții. Pentru că în acest ritm, nu se mai poate....