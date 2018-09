Financial review. Subiectele principalelor săptămânale. Analiza pieței imobiliare din Franța. Kavahaugh- cât de credibile sunt acuzațiile?  Ce la va spune Manafort celor de la FBI? Sfârșitul se apropie! 42 de idei de afaceri

Le Figaro Magazine: Apelul lui Agnes Verdier Molinie către Macron: Nu cedați imobilismului!

Este vorba de cartea care va apărea în această toamnă, din care Figaro publică câteva fragmente si un interviu cu autoarea. Agnes este o neo-liberală, eseistă și lobbystă, membră a unui think-thank care îi solicită lui Macron să ducă reformele până la capăt. În articolul din deschiderea revistei, opinia autoarei e că, după un demaraj consistent al reformelor, acestea par să fi încetinit.







Pe mai bine de 8 pagini, revista mai face o analiză a prețurilor pe segmentul imobiliar din Franța (în baza prețurilor comunicate de notari), constatând că în 3 arondismente din Paris, acestea depășesc 12.000 de euro/metru pătrat.







The Time: Kavahaugh- cât de credibile sunt acuzațiile?

Democrații, care s-au opus deja nominalizării, au căutat de asemenea o investigație a FBI, cerere pe care republicanii au respins.-o Trump și alți republicani au spus că nu cred că FBI trebuie să fie implicat.





Un alt articol din The Week, intitulat:” Ce la va spune Manafosrt celor de la FBI?” scrie că fostul avocat al lui Trump, John Dowd, și-ar exprimat interesul de a acorda sprijin financiar lui Paul Manafort și Rick Gates, după ce aceștia fuseseră puși sub acuzație, iar Manafort pledase vinovat. Presa scrie că acest lucru ar fi putea fi interpretat ca pe o ”cumpărare” a bunăvoinței celor doi pentru a face declarații dezincriminatoare la adresa lui Trump.



Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile. Cel puţin trei membri ai fostei echipe de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpaţi în investigaţia din SUA privind ingerinţele Rusiei.





Trends Tendances: Sfârșitul se apropie!

Un alt articol se referă la solicitarea lui Trump de a se ieftini petrolul. ”Protejăm țările din Orientul Mijlociu, care nu ar fi în siguranță fără noi. Totuși, ei continuă să scumpească petrolul. Ne vom aminti de asta, cu siguranță!”, a spus Trump. , adăugând că ”monopolul Opec trebuie să micșoreze prețurile!".





Un alt articol e dedicat Brexitului. Negocierile sunt în impas. Premierul britanic Theresa May a cerut UE să vină cu o alternativă la propunerile Londrei pentru a se putea ieşi din impasul în care au ajuns negocierile, dar a asigurat că nu va accepta niciodată o scindare a Regatului Unit. Ea a dat asigurări însă că cetăţenilor comunitari stabiliţi în Marea Britanie că le vor fi protejate drepturile în cazul unei ieşiri din UE fără niciun acord.



”Este inacceptabil să respingi pur şi simplu propunerile celeilalte părţi fără o explicaţie detaliată şi fără contra-propuneri”, a afirmat Theresa May într-o declaraţie televizată.



Ea a reafirmat că nu va accepta niciun acord prin care Irlanda de Nord să fie tratată diferit de restul Regatului Unit. ”Nu voi întoarce rezultatul referendumului (din 2016) şi nici nu voi scinda ţara (...) Avem nevoie de un angajament serios pentru rezolvarea celor două probleme principale şi suntem pregătiţi pentru discuţii”, a promis Theresa May.



Ea a amintit că până acum blocul comunitar a propus doar două variante în privinţa acestor probleme nesoluţionate, ambele variante neconvenabile pentru Londra.



”Prima opţiune ar fi ca Marea Britanie să rămână în Spaţiul Economic European şi în uniunea vamală europeană. Altfel spus, aceasta a însemna că va trebui să aplicăm în continuare regulile europene, imigraţia necontrolată din UE va continua şi nu vom putea încheia acordurile comerciale pe care le dorim cu alte state (...) A doua opţiune este un acord de liber schimb care ar introduce controale la frontiere. Dar chiar şi mai rău, Irlanda de Nord ar rămâne efectiv în uniunea vamală şi parţial în piaţa unică (europeană), devenind permanent separată economic de restul Regatului Unit printr-o frontieră în Marea Irlandeză”, a detaliat Theresa May, menţionând că prima opţiune ar echivala cu o parodiere a referendumului din 2016, în timp ce a doua a fost deja respinsă în unanimitate de parlamentul britanic.



”Este ceva ce nu voi accepta niciodată - de fapt, în opinia mea, este ceva ce niciun premier britanic nu ar accepta vreodată. Dacă UE crede că o voi face, atunci ei (europenii n.red) fac o greşeală fundamentală”, a asigurat Theresa May, referindu-se la problema frontierei nord-irlandeze.









Paris Match: Depardieu in Coreea de Nord

Marele actor francez și Coreea de Nord și-au sărbătorit cei 70 de ani împreună. Yann Moix na făcut un documentar pe această temă . ”Nimic nu se compară cu efectul Depardieu, echivalent al unui cutremur evaluat la 10 pe scara Richter. Nici măcar Coreea de Nord. În iulie, actorul a acceptat invitația de a descoperi regimul cel mai închis de pe planetă. După o lună și jumătate mai târziu, a ajuns acolo cu farmecul său nebun.







Alte articole: De ce William și Harry nu se înțeleg cu tatăl lor? Zvonurile despre relația complicată a lui Charles cu cei doi fii ai săi, William și Harry, au fost recent reînviate de un articol din Daily Beast care evocă o relație complicată între aceștia. Toată lumea știe, în cercurile cele mai înalte ale monarhiei, că relația dintre cei doi băieți și tatăl lor este tensionată . Sunt oameni foarte diferiți și nu se înțeleg. Relația lor a fost întotdeauna fluidă dar s-a răcit semnificativ de când William și Harry au rămas fără mamă. Cei doi nu se înțeleg nici cu Camilla, iar eforturi de împăcare nu vin din partea niciunuia. Înafara momentelor oficiale care să reclame prezența lor împreună, băieții nu prea se văd cu prințul Charles.





