​Gândirea asiatică în practică. VIDEO Trei momente amuzate ale președintelui sud-coreean petrecute în Coreea de Nord / Într-un sat din India locuitorii au nume cântate / Cum banii și politicile statului au corupt budismul chinezesc

Poate că cea mai amuzantă scenă este când președintele sud-coreea îi mărturisește lui Kim Jong-un că nu a făcut sport de două săptămâni, iar reacția soției este una de șoc.









Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos șapte subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Ministerul educației chinezesc a lansat o inspecție amănunțită a manualelor școlare pentru a scoate conținutul alterat străin și a lupta împotriva influenței vestice din școlile chinezești, scrie The Straits Times, care citează Reuters.Acțiunile ministerului vor avea loc până pe 15 octombrie și va corecta și înlocui cursurile străine ilegale și scrise personal cu cele aprobate de stat.„Recent s-a descoperit că unele companii care au scris și publicat manualele au, fără încuviințare, conținut alterat în unele manuale, iar unele școli își folosesc propriile cărți în locul celor naționale”, a spus un oficial al ministerului, citat de agenția de presă Xinhua.Începând din vara anului 2019, ministerul va continua să facă inspecții periodice aleatorii, iar școlile pot fi trase la răspundere prin lege pentru cazuri grave de conținut neautorizat.Reamintim că, recent, Universitățile din China au început să introducă “Gândirea lui XI” în mințile studenților.Înarmate cu tot felul de cursuri online, fonduri generoase și institute dedicate cercetării, universitățile din China sunt vârful de lance în eforturile de a promova gândirea lui Xi Jinping în China și în lume, conform agenției de presă Reuters.Din octombrie, multe universități din China au introdus „Gândirea lui Xi” în miezul curiculei, pentru prima dată de la era lui Mao Zedong, când unui lider chinez i s-a acordat o statură academică similară.Se aud ecouri ale fluierăturilor și un ciripit ciudat în junglă, în jurul Kongthong, un sat indian îndepărtat, dar acestea nu sunt sunete de păsări, scrie The Straits Times, citând AFP.Aici, pe dealurile luxuriante din nord-estul statului Meghalaya, mamele din Kongthong și câțiva alți localnici ai satului compun o melodie specială pentru fiecare copil.Toată lumea din satul locuit de populația Khasi se adresează unul altuia cu sunetul individual pe întreaga durată a vieții. Au și nume convenționale, dar le folosesc foarte rar.„Compunerea unei melodii vine din interiorul inimii”, spune mama a trei copii.„Este exprimarea bucuriei și iubirii față de copil”, a declaratat o alta de 31 de ani, ținând pe genunchi fiica în vârstă de doi ani și jumătate.„Dacă fiul meu a făcut ceva greșit și dacă sunt furios pe el, atunci îl voi striga pe numele lui, decât prin cântecul său”, a afirmat Rothell Khongsit, liderul comunității.Kongthong a fost „rupt de restul lumii”, iar cel mai apropiat sat este la câteva ore distanță. Electricitatea a ajuns în sat în anul 2000, iar drumul din pământ a fost făcut în 2013.Zilele sunt petrecute în căutarea ierburilor de mătură prin junglă, sursa principală de venit, lăsând satul gol, cu excepția câtorva copii.Pentru a se striga în junglă, sătenii folosesc versiunea lungă a cântecului care durează circa 30 de secunde, inspirat din sunetele naturii.„Locuim în sate îndepărtate, suntem înconjurați de pădurea densă și de dealuri. Suntem în legătură cu toate lucrurile vii pe care divinitatea le-a creat. Creaturile au propria identitate. Păsările și multe animale au felul lor de a se striga. Obiceiul este cunoscut ca "jingrwai lawbei", ceea ce înseamnă „cântecul primei femei din clan”, spune Khongsit, o referință a mamei mitice originare a populației Khasi.„Noi considerăm mama ca fiind zeița familiei. O mamă se uită după familie, după moștenirea pe care o avem de la strămoșii noștri”, a mai spus el.Conform antropologului Tiplut Nongbri, profesoară la Universitatea Jamia Millia Islamia din Delhi, este un „patriarhat deghizat”.„Femeile nu au putere de decizie. În mod tradițional nu pot fi parte din politică, iar regulile sunt foarte clar demarcate între femei și bărbați”, a spus ea.Un ofițer în vârstă de 20 de ani al poliției din Wakayama a scăpat accidental pistolul încărcat, în timpul patrulei, scrie The Japan Times. Arma a căzut din uniformă în timp ce stătea aplecat prin geamul deschis al portierei unei mașini de poliție, când încerca să dea indicații cu privire la trafic.Un cetățean care mergea pe stradă a găsit arma și a returnat-o unuia dintre cei 50 de ofițeri care căutau pistolul, la scurt timp după plecarea premierului.Conform SoraNews24, norocul a fost că arma a fost pierdută în Wakayama, zonă cunoscută pentru onestitatea populației, iar faptul că acest lucru s-a întâmplat seara a fost un alt noroc pentru că nu erau copii pe străzi.Premierul japonez era în drum spre Kyoto după ce a participat la o întâlnire a Partidului Liberal Democratic.Șefii marilor companii sud-coreene iau în considerare proiecte potențiale în Coreea de Nord, după ce au încheiat călătoria la Phenian, săptămâna aceasta, spun reprezentanți din industrie, citați de The Korea Herald.Șefii celor trei mari conglomerate de familie, Samsung Electronics, prin vicepreședintele Lee Jae-yong, SK Group – președintele Chey Tae-won și LG Group – președintele Koo Kwang-mo, plus alte 14 companii, vor avea întâlniri cu executivii din companiile pe care le conduc.Perspectivele posibilelor proiecte în Nord par să fi crescut în comunitatea de business, având în vedere că cele două țări au anunțat că vor începe proietul de cale ferată și normalizarea parcului industrial Kaesong, în declarația comună.„Companiile vor trebui să se gândească la ceea ce ar trebui să pregătească la vizita lui Kim Jong-un din Seul, care va avea loc curând”, a spus un oficial din industrie.China are mii de clerici buddisti, dar niciun lider spiritual de statură internațional, spun călugării și academicienii, conform South China Morning Post.Când producătorii de filme au ajuns în mănăstirile budiste din China ca să facă în 1986 filmul „Martial Arts of Shaolin”, cu Jet Li, au fost șocați să vadă că nu sunt călugări.Mănăstirea de 1500 de ani, din Munții Song în provincia Henan, este renumită ca un fiind leagăn al budismului, dar deceniile de neglijență și opresiunea și-au pus amprenta.Reputația mănăstirii ca centru al kung fu a rămas intactă, dar practica budismului din spatele artelor marțiale a dispărut, potrivit fostei actrițe din Hong Kong, Mary Jean Reimer.Ea a spus că în film budiștii au fost interpretați de practicanți ai artelor marțiale. Mulți dintre ei au continuat să joace pentru vizitatorii templului după ce filmul a devenit un hit, dar puțini dintre ei, dacă a fost totuși cineva, au urmat disciplina budista.Lipsa miezului mănăstirii a reflectat starea instituțiilor budiste din țară, declin care continuă și astăzi, tradiția de secole fiind supusă unor scandaluri de corupție și a lipsei unor lideri spirituali recunoscuți pe plan internațional.În timp ce religia este antică, spun observatorii, rădăcinile putrede sunt mai recente – opresiune religioasă și amestecul politic sub conducerea comunistă.Unul dintre cele mai recente cazuri de corupție a avut loc luna trecută având în centru pe Shi Xuecheng, în vârstă de 52 de ani, șeful Asociației Budiste din China și starețul Templului Longquan din Beijing, care este foarte cunoscut.El a demisionat în mijlocul turbulențelor publice după ce au apărut acuzații referitoare la mișcarea #MeToo, respectiv că ar fi hărțuit sexual discipole de sex feminin prin mesaje. Un document de 95 de pagini a postat online sugerează că a construit templul fără autorizație și cu fonduri necorespunzătoare ale templului.Răspunsul autorităților a fost rapid – Shi Xuecheng va fi sancționat disciplinar de către asociație, iar statul a sancționat organizația religioasă pentru „încălcarea principiilor budiste”.Potrivit datelor oficiale, sunt 240.000 de clerici budisti în China, mai mult de jumătate dintre ei fiind tibetani. Circa 100.000 de călugări budiști Han trăiesc în 28.000 de mănăstiri.În ultimii ani, China nu a produs lideri spirituali cunoscuți pentru înțelepciune, bunăvoință și compasiune.În contrast, Taiwan are mulți călugări eminenți, precum maeștrii Hsing-Yun și Sheng-Yen, ale căror învățături influențează lumea.Potrivit lui Tsui Chung-hui, de la Universiatea din Hong Kong, Centrul de Studii Budiste, problemele sunt asociate budismului contemporan ca parte a moșternirii opresiunii din timpul Revoluției Culturale.Potrivit acestuia, în 1949 budismul și alte credințe au fost demonizate ca ideologii contra-revoluționare sub regulile comuniste.„După 1949, budismul a trecut prin experientat o criză profundă pe toate fronturile, de la doctrina religioasă, la organizație și finanțare. Multe dintre problemele de astăzi sunt înrădăcinate în reformele socialiste din anii 1950”, a spus Tsui.Observatorii spun că interferența politică are un rol important în ceea ce privește căderea, prin subminarea autorității spirituale și sufocarea libertății religioase.Unul dintre centrele acuzate de comerț este Shaolin, care în ultimele două decade a devenit un imperiu de business care se întinde de la școlile de arte marțiale și spectacol, la medicină, programe culturale, turism și mâncare, potrivit unui raport al Prism, un site online de știri.Starețul mănăstirii Shi Yongxin este cunoscut ca „CEO-călugărul” și a atras atenția națională când a fost acuzat de transformarea în bani a brandului Shaolin.Valoarea celor două tone de hribi de pin pe care liderul nord-coreean le-a trimis Sudului ca fiind un cadou se crede că valorează 1,5 miliarde won (1,34 milioane dolari), scrie The Korea Herald.Deși nu se știe unde au fost crescute aceste ciuperci, se crede că sunt de pe muntele Chilbosan, din provincia Hamgyong.Purtătorul de cuvât al președintelui sud-coreean a spus că cele două tone vor fi oferite către 4000 de persoane care au fost separate de familiile din Nord, după războiul coreean.„Coreea de Nord a trimis ciupercile de pin din inimă. (Ciupercile) poartă mirosul din munții nordului. Cu siguranță va veni ziua când îi veți putea îmbrățișa pe cei iubiți. Vă dorim multă sănătate până în acea zi”, le-a scris Moon Jae-in familiilor, odată cu trimiterea ciupercilor.În timpul călătoriei președitelui sud-coreean Moon Jae-in și al liderului nord-coreean Kim Jong-un pe muntele Paekdu (sau Paektu – caracterul coreean pentru „d” este același ca pentru „t” n.r.) a produs și câteva momente, poate, stânjenitoare.Pe munte, când cuplul sud-coreean a vrut să-și facă poze, părul lui Moon flutura în toate părțile. Atunci soția sa, Kim Jung-sook, i l-a aplatizat pentru a ieși perfect poza. Un alt moment a fost când Moon încerca să umple o sticlă cu apă din lacul Cheonji de pe munte. Cum nu se descurca, prima doamnă a Coreei de Sud a sărit să-i arate cum trebuie să facă.