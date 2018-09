Daniel Dăianu: 10 ani după Erupție. Încotro ne îndreptăm?

1. Tendințe majore în economia globală ce afectează sistemele financiare

Are loc o erodare a multilateralismului ca principiu de bază în ordonarea relațiilor economice internaționale și aici, în mod poate surprinzător, administrația actuală de la Casă Albă da tonul. Această evoluție este de pus în relație cu un protecționism în proliferare și cu un sindrom de “intoarcere spre interior” (inward looking syndrome). În ecuația ascensiunii protecționismului intră considerente de securitate națională, legate de forță militară și tehnologică, presiuni imigraționiste, dificultăți economice.







Există un context social în spatele sindromului de “întoarcere spre interior”: diminuarea coeziunii sociale, fragmentare socială, ce conduc la populism și extremism. Este de reliefat rolul noilor tehnologii, care pot disloca masiv forță de muncă și accentuă inegalități (“cand câstigatorii iau totul”/when winners take all).





Ascensiunea protecționismului și reacții de respingere a globalizării au loc în condiții în care apar instituții alternative (la cele create la Bretton Woods), ce sunt promovate de China, în principal, ca rival economic și geopolitic al SUA.







Revenirea economica in lumea industrializata (inclusiv in Europa/UE) s-a bazat pe politici ne-conventionale (programe de relaxare cantitativa/QEs ale bancilor centrale mari); bilanturile bancilor centrale mari au crescut de mai bine de 3 ori intre 2008 si 2017 (la peste 16 mii de miliarde USD). Programele QEs au declansat un nou ciclu financiar ce a indus alte bule speculative, indatorare suplimentara si supraevaluare de active. O mare bula speculativa este in China, cu o crestere masiva a indatorarii companiilor si a speculatiiilor financiare, iar dimensiunea acestei economii are de ce sa provoace neliniste.





2. Este sistemul financiar global mai robust?

Merita sa fie remarcata la inceput “revelatia” oferita de criza financiara si anume, ca inflatia mica nu echivaleaza cu stabilitate financiara. Avem aici esecul unei paradigme ce a dominat gandirea macroeconomica si activitatea bancilor centrale in deceniile premergatoare Marii Recesiuni. De aici si incercari de regandire a modelelor macro, de considerare mai temeinica a aspectelor financiare.







Sistemul este mai sever reglementat (cerinte sporite de capital si lichiditate) pornindu-se de la lectiile crizei. Dar crize financiare, recesiuni nu pot fi eliminate; ele pot fi insa atenuate. Keynes, Minsky, Kindleberger sunt recititi cu atentie in acest sens. Din pacate si in mod contrariant, se manifesta un curent de de-reglementare in SUA. Este de salutat ca sefi banci comerciale mari resping o demantelare a legislatiei Dodd-Franck.







Shadow-banking (sectorul bancar din umbra, ce include fonduri de risc si fonduri de investitii private) continua sa creasca si nu este reglementat suficient; riscuri sistemice sunt prezente si sunt in crestere in acest sector.







Digitalizarea (Fintech) vine cu mari oportunitati, dar si cu riscuri.







Atacurile cibernetice sunt un pericol in crestere!







Contagiunea se transmite usor de pe o piata pe alta. Socuri pot veni din pietele de capital. Pe aceste piete se poate manifesta sindromul “prea mare pentru a fi lasat sa esueze” (too big to fail); sa ne gandim la contrapartidele centrale (CCPs). Intrebare legitima este: cine va exercita functia de imprumutator de ultima instanta (LoLR) in aceste piete?







Banci mari au devenit mai mari (mai ales in SUA). Si este de gandit ca va fi mai dificil de aplicat o “rezolutie” in cazul unui esec. Sa ne gandim la banci mari in Europa; cum ar fi o iesire de pe piata, nu prin preluare (takeover), a bancilor care intampina dificultati si pentru ca au vrut sa fie entitati cu operatiuni globale? Sunt multe necunoscute (riscuri) si “bailing-ul” nu ofera cale sigura din acest punct de vedere.





Este de subliniat spatiul de manevra limitat ale autoritatilor in situatia unor noi socuri adverse puternice; fiindca datorii au crescut si ratele de politica monetara sunt scazute. Nu este de inlaturat gandul ca la o noua recesiune, cu dificultati majore in sectoare bancare, se va recurge iar la QEs –acolo unde se poate.





3. Romania

La aproape un deceniu de la caderea bancii de investitii Lehman Brothers, desi s-a evitat o “topire” a sistemelor financiare, incertitudini si riscuri majore raman. O morala pentru toti este nevoia de a micsora dezechilibrele (externe si interne), de a tine stocul de datorii sub control, de a investi in cee ace poate aduce mai multa robustete si productivitate superioara.







Unde ne aflăm la un deceniu de la prăbușirea băncii de investiții Lehman Brothers și încotro ne îndreptăm?, se întreabă profesorul Daniel Dăianu, într-un text transmis HotNews.ro. Voi încerca să exprim câteva gânduri într-un stil telegrafic, cu riscul ca aceste formulări să fie văzute drept "teze". Dar există fapte și argumente ce susțin gândurile de mai jos. Mă voi referi la tendințe în economia globală, starea sistemelor financiare, la ce afectează credibilitatea politicilor și unele trăsături ale economiei românești, mai spune Dăianu. El a lansat luni volumul „Emerging Europe and the Great Recession", apărut la editura Cambridge Scholars Publishing (UK).