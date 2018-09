Coreea de Nord în care am locuit: Mărturisirile unei nord-coreence despre învățământul și modul de viață dintr-o țară închisă

De exemplu, dramele coreene (seriale n.r.) și filmele americane sunt vândute pe stick-uri USB și CD-uri și așa nord-coreenii află mai multe din lumea de afară.

Există o zicală „Poți să înțelegi ceea ce vrei și poți doar să vorbești despre ceea ce știi”. Dacă nord-coreenii află mai multe despre lumea de afară prin aceste informații secrete, cred că ei își vor putea găsi identitatea și vor avea puterea să lupte pentru libertatea pe care o merită.

​Eunhee Park, o nord-coreeancă în vârstă de 27 de ani, care a fugit din țară în 2012, a câștigat locul al doilea la un concurs de limbă engleză, organizat de Teach North Korean Refugees (TNKR), în care a povestit despre cum a trăit cât a fost în Coreea de Nord, potrivit The Korea Times “Cu toții ați văzut în media știrile despre despre armele nucleare, sărăcia și foametea din Coreea de Nord, situație ce este adevărată. Este totuși o parte a Coreei de Nord pe care nu o știți. M-am născut în 1991, în Wonsan, un oraș frumos de pe coasta de est a Coreei de Nord. Am petrecut fiecare zi mergând la școală și învățând. Materiile pe care le studiam sunt aceleași pe care le are toată lumea, respectiv: matematică, engleză, fizică, chimie și așa mai departe. Excepție face engleza, noi învățând engleza britanică și nu americană. În școală ni s-a spus că SUA sunt cel mai mare inamic al Coreei de Nord”, a spus Eunhee.De exemplu, spune ea, în școala elementară, în manualul de matematică este o problemă: “Sunt niște bărbați în uniformă numiți „Ticăloși americani”. Dacă acolo sunt cinci și am omorât trei, câți mai am nevoie să omor? Au mai rămas doi”. „Așa erau cursurile noastre”.Ea a povestit și despre un lucru care poate părea bizar pentru noi.„Când am împlinit opt ani, în școală aveam „ziua câmpului” și una dintre competiții era „Lovirea americanilor ticăloși”. Făceam o marionetă ce reprezenta un american, căruia îi puneam un nas mare. Urma o competiție în care trebuia să vedem care reușea să distrugă marioneta lovind în pieptul ei cu un băț ascuțit și dându-i foc. Am văzut străini cu nasul mare la plajă, erau plăcuți și ne zâmbeau, ne dădeau chiar și dulciuri. Nu m-am gândit niciodată să-i înjunghii, așa cum am învățat în școală. Eram în acea perioadă în care nu uram americanii, dar începuse să-mi placă”, a precizat tânăra nord-coreeancă.Așa cum știți, destăinuie Eunhee Park, dacă te-ai născut în Coreea de Nord, ești spălat pe creier până mori.„Printre subiectele pe care le învățam în școală, cea mai importantă este „Istoria Revoluționară a Măreței Familii Kim”. Memoram lucruri precum când s-au născut, ce unități ale armatei au format în timpul perioadei ocupației japoneze și așa mai departe. Este istoria fundamentală pe care trebuie să o știm. Chiar și acum sunt momente când nu-mi pot aminti zilele de naștere ale părinților, dar pot recita zilele de naștere ale familiei Kim și în somn”, a mai spus aceasta.„Astăzi, cei mai mulți nord-coreeni câștigă bani mergând în piețe. Nu avem magazine. În timpul foametei, circa 3 milioane de persoane au murit de foame. Nord-coreenii care au trecut prin această situație au învățat o lecție, anume că niciodată nu este bine să te bazezi pe guvern și din cauza nevoii de supraviețuire au crescut piețele. În momentul în care au crescut piețele, au început să crească și schimburile secrete de informații”, a precizat Eunhee.„Există o vorbă în Coreea de Nord: „Faci mai mulți bani la țeava pistolului”, cu alte cuvinte, cu cât faci mai multe lucruri ilegale, cu atât poți face mai mulți bani. Câțiva nord-coreeni au început să facă afaceri cu chinezii și, ca urmare, așa au fost importate acele stick-uri USB și CD-uri. Nu conta prețul, cei care erau curioși le închiriau sau le cumpărau, iar apoi se uitau acasă în secret. Când eram în Coreea de Nord mi s-a spus că populația din Coreea de Sud nu are bani, nu-și permit să studieze, iar străzile sunt pline cu cerșetori”, a explicat nord-coreeanca.Ea a mai învățat, cât a stat acolo, că americanii sunt sălbatici și omoară oameni.„Prin aceste CD-uri și stick-uri am început să pun la îndoială ce mi se spunea. De asemenea, am început să îmi pun întrebări cu privire la viața mea și a ceea ce vedeam (în clipurile video n.r.). În Coreea de Nord am avut probleme cu poliția pentru simplul fapt că am purtat haine care ies în evidență. Drept pedeapsă, am fost forțată să stau în secția de poliție 6-7 ore, fără apă și mâncare. Am crezut că aceste pedepse sunt normale, până când am început să urmăresc seriale coreene și filme americane”, a mai declarat Eunhee Park.Potrivit acesteia, autoritățile nord-coreene au transformat cetățenii în sclavi politici, blocând accesul la informații externe.„Coreea de nord este o țară izolată. Cetățenii au abilitatea de a supraviețui, dar nu dețin înțelepciunea și informațiile de a contesta regimul. În loc să se ofere sprijin financiar guvernului nord-coreean, mai bine sunt ajutate organizațiile private care promovează cultura sud-coreeană și conținutul american în Coreea de Nord”, a spus nord-coreeanca.