​Gândirea asiatică în practică. Incidente ciudate în avionele indiene/ Dezbatere într-un oraș japonez cu privire la hârtia igienică din toaletele publice/ Chinezii cumpără hamburgeri în rate

Alte știri din Asia, publicate de HotNews.ro săptămâna aceasta:

Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos patru subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.Pentru al doilea an la rând, Nagoya a fost votat cel mai puțin interesant oraș din Japonia, dintr-un număr de opt orașe mari, scrie SoraNews24.Municipalitatea orașului își pune următoarea întrebare: Este din cauză că nu avem hârtie igienică în toaletele publice?În acest moment, oricine folosește toatele publice din cele 600 de parcuri din oraș va constata că nu există hârtie.Cazul hârtiei igienice a fost prezentat succint de către consilierul Yoshinori Matsui: Pentru a face Nagoya atractiv... pentru a face turiștii japonezi să gândească faptul că au avut o ședere plăcută în Nagoya... în spiritul ospitalității... nu ar fi mai bine să avem hârtie igienică în toaletele din parcuri?Oponenții inițiativei hârtiei igienice menționează costurile, deși s-a mai flirtat cu ideea în trecut, dar cu rezultate dezastruoase.Echiparea unei singure toatele cu hârtie igienică pentru un an costă 266 dolari, iar la nivelul orașului, având în vedere numărul toaletelor, ar fi vorba despre 221.000 dolari.Războiul coreean ar putea fi încheiat în acest an, deoarece pare că s-a ajuns la un consens între Sud, Coreea de Nord și SUA, scrie The Korea Times.Într-un interviu pentru Fox News, președintele Moon Jae-in, aflat într-o vizită de cinci zile în SUA, spune că a avut ample discuții cu Donald Trump pe această problemă și se așteaptă la multe discuții între Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, la summit-ul ce urmează a avea loc.„Este dorința mea să semnăm declarația de terminare a războiului coreean cât mai repede cu putință pentru a da un semnal că relațiile ostile dintre Coreea de Nord și SUA se termină”, a spus Moon.Moon a spus că procesul privind denuclearizarea va fi accelerat dacă războiul este declarat încheiat.„Statele Unite au promis să termine relațiile ostile cu Coreea de Nord pentru a oferi garantarea securității și să lucreze la noi relații SUA-Coreea de Nord, iar aceste acțiuni trebuie făcute în paralel”, a mai arătat el.Un pasager a fost dat afară din aeronavă după ce a încercat să intre în cabina piloților pentru a-și încărcat telefonul, spun reprezentanți ai unei companii de zbor din India, potrivit The Straits Times, care citează AFP.Incidentul a avut loc într-o aeronavă IndiGo, în timp ce se pregătea de decolare de la Mumbai.„Urmând procedura standard, pilotul a inițiat procedura de evacuare a pasagerului la sol”, a spus compania.Un oficial al aeroportului a declarat agenției de presă Press Trust că bărbatul în vârstă de 30 de ani era beat.Poliția l-a interogat, apoi i-a dat drumul fără a fi acuzat de ceva.Acesta este al doilea incident bizar petrecut în această săptămână, după ce un pasager a încercat să deschidă ușa avionului în timpul zborului, deoarece a crezut că acolo este toaleta.Omul zbura cu GoAir de la New Delhi, la Patna. Un alt pasager a dat alarma, iar omul a fost oprit de echipaj. A fost apoi dat pe mâna autorităților după aterizare. Media din india spune că acesta zbura pentru prima dată cu avionul.Pentru chinezii din generația millennials plățile în rate nu mai sunt doar pentru cumpărături de valoare mare, scrie South China Morning Post.Ai poftă de un hamburger? Vrei un bilet la cinema? Cumpără acum și plătește mai târziu, mult mai târziu în unele cazuri.Acceptată în țările dezvoltate, practica plății în rate a crescut în popularitate în China pntru că prețurile mari ale imobiliarelor le-a lăsat puțini bani de consum cetățenilor. Trendul este pronunțat în special în ceea ce privește generația millennials a cărei putere de cumpărare este scăzută crescând micro-creditorii online precum Lexin Fintech, care oferă rate la o serie mare de produse de la telefoane mobile și laptopuri, la mâncare și cosmetică. O felie de tort poate fi cumpărată cu 0,46 yuan pe lună timp de trei ani, iar un ruj cu 1,93 yuan (trei cenți) pe lună timp doi ani. Ratele dobânzii diferă în funcție de prețul produsului și perioada de rambursare, dar multe împrumuturi sunt fără dobândă.„Ei preferă ratele pentru că sunt interesați să încerce lucruri inovative, nu au mulți bani dar sunt foarte optimiști cu privire la viitor”, a spus Jay Xiao Wenjie, fondatorul companiei Lexin Fintech.Mersul pe bicicletă, un mijloc de transport din ce în ce mai popular printre cetățenii din Seul, este acum subiectul amenzilor pentru cei care au consumat alcool, conform Ministerului de Interne, scrie The Korea Times.Ministerul a spus că noua lege privind transportul își va produce efectele de vineri și va dura șase luni.Toți bicicliștii care vor fi prinși cu un anumit nivel de alcool în sânge vor primi o amendă de 27 de dolari pentru încălcarea regulilor de trafic. Polițiștii nu vor începe imediat să verifice bicicliștii, prima dacă vor informa publicul prin diferite mijloace. Verificările vor începe din decembrie.