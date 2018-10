Finanțele ar putea implementa un mecanism generalizat de taxare inversă a TVA, printr-un proiect pilot

Sperăm că implementarea acestui mecanism va fi mult mai rapidă decât parcursul din ultimii trei ani pe acest subiect.

Potrivit unui comunicat al PwC România, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 24 septembrie 2018, prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legatură cu operațiunile cu bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă. Același act a aprobat și mecanismul de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA. Aceste două măsuri vor fi în vigoare până la data de 30 iunie 2022, când se estimează a intra în funcțiune sistemul de TVA definitiv.





În România, cerealele, telefoanele mobile și imobilele sunt doar câteva exemple de produse supuse taxării inverse, a carei aplicabilitate a urma să expire la data de 31 decembrie 2018.





“În unele situații, decalajul TVA este atât de mare, încât acest mecanism este printre puținele opțiuni de politică fiscală care ar putea genera rezultate pe termen mediu. Cu toții cunoașteți faptul că România a propus o abordare mai incluzivă, bazată pe înțelegerea faptului că succesul Uniunii Europene este posibil doar dacă toate statele membre au de câștigat, precum și a faptului că atunci când un grup de state se confruntă cu probleme grave, instituțiile UE trebuie să se manifeste drept un partener activ și flexibil în ceea ce privește identificarea celor mai bune soluții”, a spus ministrul la ECOFIN, în Luxemburg.Potrivit acestuia, România va susține implementarea unui pilot mai întâi, cu extinderea ulterioară și către alte entități.“Previziunea noastră este că rezultatele acestui pilot vor depăși chiar și cele mai optimiste așteptări. De aceea, avem convingerea că în fața dovezilor și datelor concrete, un nou consens va fi găsit și o politică mai înțeleaptă va fi implementată” a mai arătat Teodorovici.De multe ori, spune el, România a fost tratată nedrept, criticată nejustificat de unele guverne prietene și chiar certată public cu privire la serie de teme care, de regulă, sunt abordate exclusiv în contextul unui dialog bilateral derulat în spațiul regulilor diplomatice.“Însă, cu toate acestea, când a fost confruntată cu derapajele anterior amintite, România nu a sacrificat niciodată interesele fundamentale ale Uniunii Europene, de dragul provocării unui breaking news sau pentru sancționarea impoliteței unui partener. (Pentru astfel de cazuri, avem diplomați de carieră care pot gestiona mult mai eficient aceste provocări.). Așa cum am arătat-o de fiecare dată, așa cum vom face și astăzi, atunci cât este nevoie de un compromis pentru a ajunge la consens, noi întotdeauna suntem alături de prietenii noștri”, a mai afirmat ministrul Finanțelor.“Trebuie să vă spun că am fost extrem de surprinși de propunerea de compromis avansată de către președinția austriacă. Aceasta a fost formulată astfel încât permite aplicarea mecanismului de către un singur stat. Aș putea spune că această abordare a pus la încercare limitele capacității noastre de a înțelege motivele care ar sta la baza unei poziționări ce se remarcă prin atât de multă lipsă de curaj și de viziune”, a explicat Teodorovici.„Conform celui mai recent studiu asupra colectării TVA, lansat de Comisia Europeană, valoarea pierderilor de TVA la nivelul UE s-a ridicat la 147,1 miliarde euro în anul 2016, din care 6,13miliarde euro doar pierderea pentru bugetul României, ceea ce reprezintă un deficit de încasare a TVA de 35,88%, cel mai ridicat dintre toate Statele Membre UE. În acest context, extinderea taxării inverse pentru operațiunile cu risc de fraudă până la data de 30 iunie 2022 este o masură utilă și precisaă pentru combaterea fraudei în domeniul TVA. În mod similar, digitalizarea ANAF, cu accent pe implementarea protocolului SAF-T, ar putea constitui o metodă modernă de colectare a TVA cu ajutorul tehnologiilor IT. Asteptam ca Ministerul Finanțelor Publice sa transpună Directiva în legislația locală în cel mai scurt timp posibil”, spune Daniel Anghel, partener, liderul Departamentului de taxe si consultanta juridica, PwC România.