Deloitte: România nu îndeplinește condiția ca 25% din deficitul de încasare a TVA să fie din frauda carusel pentru aplicarea mecanismului generalizat de taxare inversă. Politic se dorește implementarea

De exemplu, s-a produs un pix. Producătorul a plătit o parte din TVA, angrosistul a plătit o bucată de TVA, retailerul a plătit și el o parte și ajunge ultimul de pe lanț să plătească o bucată mică, la marja lui. Ei au de plătit, la finalul zilei, o sumă mică din totalul TVA-ului. Dacă mut toată obligația la ei, scap de intermediari, care sunt mai puțini la număr, dar ei ce colectează și plătesc la stat au o valoare mult mai mare.

România nu îndeplinește condiția cu frauda carusel. Politic se dorește implementarea.

România ar putea să implementeze doar de la 1 ianuarie 2020. Este mult mai simplu de implementat, pentru că noi avem deja pentru diverse bunuri și servicii.

Suntem convinși că o abordare mai incluzivă ar fi servit mai bine interesele și obiectivele majore ale Uniunii Europene și, cu toate că deja avem suficiente dovezi care să susțină implementarea taxării inverse la o scară mai largă, România va susține implementarea unui pilot mai întâi, cu extinderea ulterioară și către alte entități.

„Acest așa-zis mecanism generalizat de „taxare inversă" implică transferarea răspunderii pentru plata TVA-ului de la furnizor sau prestator la client", se arată în document.





România ar putea aplica mecanismul generalizat de taxare inversă a TVA de la 1 ianuarie 2020, dacă se dorește acest lucru, având în vedere că se aplică deja pentru diverse bunuri și servicii, susțin reprezentanții Deloitte România„Șansele sunt mici (ca România să adopte mecanismul în următorii ani n.r.). Intenția UE, confirmată prin Directiva aprobată ieri este să nu meargă pe această direcție, oricât de bună ar fi ea în combaterea fraudei. Vor prefera pe mecanismul cunoscut al TVA cash pus pe factură, care va fi extins din 2022 și la tranzacții intracomunitare. Directiva de ieri, din ce se pare, se va aplica doar Cehiei”, au spus aceștia, într-o întâlnire cu presa.Ei spun că mecanismul va duce la dispariția tuturor plăților intermediare pe lanțul de distribuție și ar însemna scăderi mari ale bugetelor, acel cash din care se finanțează foarte multe state, „adică colectezi acum dar dai mai târziu” dispare.„Se tot vorbește despre taxarea inversă generalizată ca o posibilă soluție. Este important de unde vine acest VAT Gap (deficit la colectarea TVA n.r.). De la țară la țară situațiile diferă. Credem că doar Cehia se va califica pe această taxare inversă. O prevedere a acestei propuneri condiționează aplicarea taxării inverse: un procent de 25% din totalul fraudei să vină din fraude de tip carusel”, au precizat reprezentanții Deloitte.Cehia îndeplinește condiția asta, spun ei.„Există o temere. Ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Scapi de frauda carusel pentru că nu mai am acele rambursări ilegale. Dezavantajul este că ajung să colectez tot TVA-ul respectiv pe ultima verigă. De la producător până la retailer, indiferent că este online sau chioșcul din colț, tranzacțiile vor fi fără TVA. Se va colecta tot TVA-ul pe ultima verigă. Implică și niște costuri suplimentare pentru stat. Statul colectează bucățele de TVA pe întregul lanț astăzi. În taxarea inversă generalizată colectează la final pe ultima verigă. Atunci are odată costul de finanțare că nu mai primește banii astăzi și statul va trebui să se împrumute. Are costuri de administrare că trebuie să se asigure că recuperează/colectează banii de la un număr foarte mare de mici vânzători, ultimii pe lanț. Vreau să evit partea de fraudare și introduc taxarea inversă generalizată, dar în același timp mut toată obligația de plată a întregului TVA către ultimii din lanț. Cum mă asigur că se va întâmpla colectarea corect? Cum mă asigur că nu dispar ăia mici?”, au explicat oficialii Deloitte.„Teoretic statul ar trebui să colecteze aceeași sumă, eventual mai mult, dacă se diminuează frauda, dar mai târziu. Acest mai târziu vine din două direcții. Prima este că toți de pe lanț ar trebui să plătească acu o bucată mai mică și nu doar ultimul la sfârșit. Cea de-a doua, că unii de pe lanț în momentul acesta sunt în poziție de rambursare. Atunci statul, dând banii cu întârziere, mai câștigă pe cash și din zona aceasta. Din aceste două direcții vine o nevoie suplimentară de finanțare în prima perioadă. După aceea, odată ce se intră într-o nouă normalitate, lucrurile se vor regla. În prima perioadă va fi un necesar suplimentar de finanțare”, a declarat Dan Bădin, partener coordonator Servicii fiscale și juridice, Deloitte România.Reprezentanții companiei de consultanță sunt de părere că prin taxarea inversă generalizată există acest risc de mutare, în altă țară, a fraudelor carusel.„Nu mai pot să o fac cu Cehia, o fac cu țările învecinate. Față de Cehia, aș zice că noi pe partea asta (fraude de tip carusel n.r.) folosim Bulgaria, Ungaria. Noi avem taxare inversă pe foarte multe bunuri și servicii susceptibile la fraudă, cereale electronice și așa mai departe. Nu ar trebui să dea o lovitură pe zona asta. Frauda carusel este sub 25% în VAT Gap-ul total”, au mai explicat oficialii Deloitte.Ministrul Finanțelor Publice, Eugen teodorovici, a declarat recent că implementarea mecanismului generalizat de taxare inversă a TVA-ului poate contribui semnificativ la reducerea incidenței fraudelor în domeniul TVA și la creșterea gradului de conformare.„În unele situații, decalajul TVA este atât de mare, încât acest mecanism este printre puținele opțiuni de politică fiscală care ar putea genera rezultate pe termen mediu. Cu toții cunoașteți faptul că România a propus o abordare mai incluzivă, bazată pe înțelegerea faptului că succesul Uniunii Europene este posibil doar dacă toate statele membre au de câștigat, precum și a faptului că atunci când un grup de state se confruntă cu probleme grave, instituțiile UE trebuie să se manifeste drept un partener activ și flexibil în ceea ce privește identificarea celor mai bune soluții”, a precizat Teodorovici.„Previziunea noastră este că rezultatele acestui pilot (ca Cehia să aplice mecanismul n.r.) vor depăși chiar și cele mai optimiste așteptări. De aceea, avem convingerea că în fața dovezilor și datelor concrete, un nou consens va fi găsit și o politică mai înțeleaptă va fi implementată”, a explicat ministrul, în discursul său la ECOFIN.Conform unui comunicat de presă, Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra unei propuneri care va permite derogări temporare de la normele obișnuite privind TVA-ul pentru a preveni mai eficient frauda în materie de TVA.Directiva propusă le va permite statelor membre care sunt cel mai grav afectate de frauda în materie de TVA să aplice temporar o inversare generalizată a răspunderii privind TVA-ul.