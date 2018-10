Ministerul Finanțelor vrea să împrumute 2,5 miliarde euro de pe piețele externe

Articol actualizat

​Ministerul Finanțelor Publice va ieși pe piețele externe pentru contractarea unor împrumuturi prin lansarea a una sau doua serii de obligațiuni, se arată într-un ordin publicat în Monitorul Oficial.







"Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi de pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a una sau doua serii de noi obligațiuni, cu maturitatea de minimum 10 ani", se arată în document



Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele MFP la BNR și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rabrusarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.





Potrivit unui document al Ministerului, implementarea planului de finanțare externă pentru anul 2018 a debutat la începutul lunii februarie 2018 cu lansarea primei emisiuni externe, în două tranșe, denominate în euro, cu maturități de 12 și 20 de ani, cupoane de 2,5% și 3,375%, cu o valoare totală de 2 miliarde euro, din care 0,75 miliarde euro pentru tranșa de 12 ani și 1,25 miliarde euro pentru tranșa de 20 ani.





De asemenea, în luna iunie 2018 a fost lansată o emisiune nouă în USD cu maturitate de 30 de ani și cupon de 5,125%, în valoare de 1,2 miliarde dolari, împreună cu prima tranzacție de

răscumpărare anticipată parțială a unor obligațiuni existente în dolari cu scadență 2022, cupon 6,75% realizata de statul roman.







Potrivit variantei actualizate a programului indicativ de emisiuni de titluri de stat, publicată la începutul acestui an, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere (pe total an 2018) atragerea de resurse financiare de pe piețele externe prin emiterea de euroobligațiuni într-un volum de 4,5-5 miliarde euro (echivalent), în funcție de evoluțiile, condițiile și oportunitățile oferite de aceste piețe, și efectuarea de trageri din împrumuturi contractate de la instituțiile financiare internaționale, în valoare de aproximativ 0,2 miliarde euro.











Emisiunea este administrată de către BNP Paribas, Erste Group Bank, ING Bank, Societe Generale și UniCredit AG.