Teodorovici: I-am spus șefului ANAF că are șansa să dovedească ceea ce nu a dovedit ca ministru. Planul de încasări este elementul de care depinde soarta sa

Planul este depășit la opt luni, undeva la 103% față de plan. Domnul Mișa mai are mult până la final de an să recupereze ceea ce a avut ca plan pentru că la momentul rectificării bugetare din acest an. Planul respectiv a fost revizuit, în sensul că ce nu a făcut în primul semestru să fie până la final de an obligatoriu de realizat.



Eu mă uit foarte mult la structura planului. Partea de plus vine, trebuie să o recunoaștem, din transferul de contribuții. Nu am fost un adept al acestei măsuri, acea Ordonanță care a decis transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Efectele au fost fantastice în buget, mai mari decât ce am estimat noi pentru 2018. Atunci, plusul în mare parte vine această zonă. Planul de încasări a fost depășit ca urmare a acestei decizii.



ANAF are de recuperat foare multe. Eu o să pun accent până la finalul acestui an pe zona de TVA agresiv. Cifrele sunt undeva la 7-8 miliarde euro (deficitul de colectare a TVA n.r.). Aici datele trebuie văzute în ansamblu pentru că cei de la CE fac o analiză pe tot ceea ce înseamnă producția în România și ce ar trebui să aibă TVA, numai că la roșia pe care țăranul român o produce și o consumă nu ai ce TVA să încasezi la ea. Cifrele oficiale la nivelul Comisiei sunt de 7-8 miliarde euro.

Ca ministru și ca om sunt foarte exigent. Oricât ar fi planul de sus, cu realizările mari, nu o să fiu niciodată mulțumit pentru că nu ai voie ca demnitar să fii mulțumit când știi că ai mult de recuperat. Sunt niște probleme greu de cuantificat. Neavând un spital, poate îți moare un om. Neavând acel serviciu medical de calitatea respectivă sunt oameni care suferă, mor, poate își pierd viețile. Sunt efecte greu de cuantificat. Efectele se reflectă în viața de zi cu zi a cetățeanului ca servicii medicale mai bune. Indiferent cine ocupă funcția de ministru, de șef al ANAF, șef de Guvern, nu contează, zi de zi nu trebuie să fie mulțumit.

Planul de încasări este principalul element de care depinde soarta președintelui ANAF.



