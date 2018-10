Teodorovici: În punctele vamale funcționează un singur scaner. Mulți merg prin zona unde nu se verifică, dar mai trece câte unul fără să vrea si pică în plasă

Ministerul Finanțelor a prevăzut bani pentru dotarea vămilor cu scanere, la rectificare, și a bugetat angajarea a 200 de noi vameși tineri, neafectați de sistem, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, în cadrul unui interviu pentru DC News.







"România are astăzi 15 scanere mobile și niciunul nu funcționează. Cum poți să accepți tu ANAF să ai mai multe linii de intrare în țară și să ai un singur scaner fix? E clar că tot ce este mână în mână, că asta se întâmplă, nu trebuie să o ascundem, trece pe partea cealaltă unde nu se verifică, iar prin partea de verificare trece și pică câte unul în plasă fără să vrea. Ele sunt stricate special. Mașinile în vamă loveau aceste scanere astfel încât să le decalibreze și să nu mai poată funcționa. Asta se întâmplă. Am bugetat la rectificare 200 de noi vameși care să vină, neafectați de sistem, să înceapă să lucreze. Mă gândesc și la un management pe care să-l asigure altcineva decât vama. Modul în care se fac verificările trebuie să aparțină altcuiva independent total de ceea ce înseamnă vama din România, cum se practică și în alte state", a spus Teodorovici.





El a spus că primește zilnic rapoarte de la ANAF despre ce se descoperă când se fac verificări amănunțite în anumite puncte vamale.





"S-au descoperit în mașini, ascunse foarte bine, fel de fel de obiecte foarte vechi din România, de mii de ani, foare multe. Vă dați seama cât a iești din țară în toți acești ani", a explicat ministrul Finanțelor.







De asemenea, a vorbit despre faptul că a avut discuții cu unele companii pentru achiziționarea scanerelor.







"Am văzut că sunt reacții ale unora interesați să nu se schimbe lucrurile în vamă, aceea de reabilitare de puncte vamale și dotare cu echipamente moderne de ultimă generație care să oblige la o verificare 100% a tot ce intră în țară. Deci nu am în puncte vamale mai multe linii de intrare și pun într-un singur loc un scaner fix. Am avut discuții la nivel înalt cu marile companii din lume care produc aceste scanere, chiar să și deschidă în România puncte, centre de formare chiar, și fabricarea unor componente. Polonia a deschis în septembrie a doua fabrică de componente pentru scanerele pe care le au în vămi, cu o companie chineză. Am prevăzut bani în buget pentru a cumpăra astfel de echipamente atât pentru reabilitare puncte vamale, echipamente fixe și echipamente mobile", a precizat Teodorovici.