Eugen Teodorovici: Ia încalcă tu, domnule președinte, legea acum și arată-mi minuta ședinței CSAT

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teorodovici, susține că va cere în continuare desecretizarea minutei ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din ziua în care s-a discutat despre rectificarea bugetară.





"Am să cer în continuare ca acea minută a acelei întâlniri să fie desecretizată pentru ca oamenii să vadă ce a spus doamna premier, ce a spus domnul președinte, ce am spus eu. Să vedem cine a mințit cu privire la acel subiect. Este foarte important. Când afirmi, asumă-ți. "Domnule, nu se poate desecretiza". Ia încalcă tu, domnule președinte, legea acum și arată-mi minuta. Am vorbit de rectificare și nimic altceva. Arată-ne că ce ai spus a fost corect", a spus Teodorovici, pentru DC News.





În data de 4 septembrie, președintele Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT în care se discuta despre rectificarea bugetară, ca urmare a lipsei unui consens în privința banilor pentru instituțiile din zona de securitate. Șeful statului a cerut Guvernului un nou proiect, calificând drept inexplicabilă insistența tăierii banilor pentru aceste instituții în condițiile în care Guvernul a propus „o rectificare puternic pozitivă”.



Șeful statului a precizat, la finalul ședinței CSAT, că Guvernul nu a venit cu o explicație pentru faptul că a diminuat bugetele instituțiilor din domeniul securității naționale, iar șefii acestora au atras atenția că activitatea le va fi afectată de tăierile operate.



El a amintt că, în luna august, Guvernul a publicat în august un proiect care reprezenta „o rectificare bugetară puternic pozitivă”, însă spre surprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securității naționale, pe o rectificare puternic pozitivă, Guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituții importante din zona securității naționale”.



Iohannis a spus că acest lucru nu a fost explicat nici atunci, nici acum când Guvernul a venit cu un alt proiect, în care însă diminuările sunt menținute.



„Directorii serviciilor și instituțiilor ne-au prezentat situația din punctul lor de vedere, arătând foarte clar că, în aceste condiții de tăiere, nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest Guvern, în prima parte a anului 2018. Având în vedere toate acestea, nu s-a putut obține consens, adică unanimitate în CSAT, și nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. Având în vedere această situație, am luat decizia să suspend ședința CSAT deoarece, după părerea mea, rectificarea bugetară este necesară, ea trebuie făcută. Pe de altă parte, nu putem să facem abstracție și nu dorim să facem abstracție de la principiul colaborării loiale între instituțiile statului. Și atunci, prin suspendarea ședinței CSAT, am creat posibilitatea Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunțe la aceste tăieri bugetare în zona securității naționale, care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip „șicană politică””, a spus Iohannis.



„Nu este admisibil să punem în dificultate securitatea României, în condițiile în care rectificarea, repet, este una puternic pozitivă și nu există niciun fel de motivație pentru tăieri bugetare într-o zonă atât de sensibilă cum este cea a securității naționale. România este o țară sigură, românii sunt bine apărați, dar aceste lucruri nu vin de la sine. Aceste lucruri le avem fiindcă avem instituții, avem servicii performante, care garantează românilor această securitate. Ea nu trebuie și nu poate să fie diminuată pentru niște considerente de politică măruntă”, a mai spus Președintele.





Pe 5 septembie, Executivul a aprobat prima rectificare bugetară pe anul 2018, fără avizul CSAT.



Surse guvernamentale au precizat pentru Mediafax că decizia Guvernului s-a bazat pe un punct de vedere de la Ministerul Justiției care prevede că Executivul poate adopta rectificarea bugetară fără aviz de la CSAT, baza legală pentru acest punct de vedere fiind o decizie a CCR din 2015 potrivit căreia este obligatorie solicitarea unui aviz de la CSAT, nu și primirea avizului.