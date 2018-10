Gândirea asiatică în practică. Guvernul chinez ia măsuri pentru reducerea prețului morții/ Angajații sud-coreeni din servicii vor să stea jos și să meargă la toaletă când au nevoie/ Indienii, primul loc la “selfie-urile morții

Cei care nu-și aduc animalele la muncă spun că acestea îi ajută să se implice mai bine.

Cum încearcă Beijingul să reducă prețul morții în China

Angajații din sectorul serviciilor din Coreea de Sud se luptă pentru dreptul de a sta jos la muncă

Indienii, în topul “selfie-urilor morții”

Lipsa spațiului din orașe și populația care îmbătrânește ridică costurile de înmormântare ale decedaților, scrie South China Morning Post. Acum guvernul a început să ia măsuri cu privire la prețul de stocare a cenușii după moarte.Cheia este limitarea dimensiunilor spațiilor, denumite „nișe”, în care urnele cu cenușă sunt depozitate. Nișele se află în cladiri dedicate, fiind din ce în ce mai folosite de chinezi.În orașele dezvoltate, precum Shanghai, costul mediu al nișei a urcat cu 40% din prima parte a anului 2015 până acum, la 14.556 dolari. Un indicator oficial arată că în 70 de orașe creșterea a fost de 23%, în aceeași perioadă.Familiile chineze au tendința să trateze nișele ca pe un altar pe care îl pot vizita, fiind de obicei împodobite cu fotografii ale celor decedați, precum flori și suveniruri pentru a păstra vie memoria.În ceea ce privește cimitirele din orașe, 80% au rămas fără spațiu în 2015 și numai 10% dintre ele au spații de vânzare acum.Existența a 100 de hectare de teren rezervat cimitirelor s-ar putea consuma în următorii 20 de ani.Sindicaliștii din sectoarele de servicii și retail, în special cei care lucrează în magazine universale și duty-free, se luptă pentru dreptul de a sta jos la muncă, acuzând faptul că suferă de probleme de sănătate peentru că stau pe tocuri mai mult de șapte ore pe zi, scrie The Korea Herald.De la finalul lunii septembrie, membrii sindicatelor au stat jos la muncă când nu erau clienți, ca o formă de protest.„Au trecut 10 ani de când scaunele au fost luate din magazinele universale și din alte locuri”, a spus Kang Kyu-hyuk, liderul Federației Sindicatelor Coreene a Angajaților din Servicii, într-o conferință de presă.„Mulți angajați din sectorul serviciilor pot doar să se uite la scaune. Mulți sunt presați să stea în picioare ore lungi, îndurând dureri de picioare cu alte implicații asupra sănătății”.Sindicatul mai spune că mulți angajați din magazinele mari nu au voie să folosească toaletele pentru clienți.Având în vedere că multe toatele sunt plasate foarte departe de locul unde lucrează, mulți nu mai merg deloc – există o teamă că angajații și-ar putea lua pauze lungi. Marea majoritate a angajaților din servicii sunt femei. Sindicatele spun că femeile sunt nevoite să poarte încălțămintea oferită de angajator, care de multe ori este inconfortabilă, iar tocurile sunt înalte.Mulți angajați suferă de infecții ale vezicii urinare, dureri cronice de spate și multe altele.În sectorul serviciilor și retailului lucrează peste 2 milioane de persoane. Angajații spun că vor continua să stea jos când nu sunt clienți până când vor primi dreptul să meargă la toaletă când au nevoie și să se odihnească.Potrivit unui nou studiu, 259 de persoane au murit, la nivel mondial, în timp ce își făceau selfie, în ultimii șase ani, scrie The Korea Times, citând un studiu realizat de studenți ai All India Institute of Medical Sciences.Studiul arată că înecul este principala cauză a decesului, urmată de incidentele ce țin de transport, precum încercarea de a face o poză în fața trenului.Cercetătorii au aflat că cele mai multe decese au avut loc în India, urmată de Rusia, SUA și Pakistan. Un motiv pentru plasarea Indiei pe primul loc este faptul că are cea mai mare populație tânără, de sub 30 de ani, exact vârsta la care s-au înregistrat cele mai multe morți din cauza selfie-urilor.Femeile își fac de obicei mai multe selfie-uri, dar bărbații sunt dispuși să-și asume mai multe riscuri (72% dintre selfie-urile morții).