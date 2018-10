Financial review. Prima pagină a presei străine: Zi neagră pentru acțiunile bancare. Şeful Interpolului era mândria Chinei. Căderea lui expune partea întunecată a acestei ţări. Jurnalista ucisă la Ruse - ce se ştie până în prezent. Ultimul avertisment al GIEC

Financial Times: Al doilea suspect în cazul Skripal este un medic militar în serviciile de informații rusești

Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani și fiica sa, Iulia, în vârstă de 33 de ani, au fost otrăviți cu agentul neurotoxic Noviciok în luna martie. Rusia neagă orice implicare, iar cei doi suspecți, Alexander Petrov și Ruslan Boșirov, susțin că au vizitat orașul Salisbury, dar ”în calitate de turiști”.







The New York Times: Şeful Interpolului era mândria Chinei. Căderea lui expune partea întunecată a acestei ţări

Cu un an în urmă, şeful Interpolului, Meng Hongwei din China, îl urmărea pe preşedintele ţării sale Xi Jinping care declara, în faţa organizaţiei pe care o conducea el, că Beijingul va juca un rol tot mai mare în aplicarea legii la nivel mondial. China era printre ţările cele mai sigure din lume şi care "respectă legislaţia internaţională", a spus dl Xi în faţa celor 1.000 de delegaţi prezenţi la adunarea generală a Interpol, la Beijing.





Acum, dl Meng a căzut în dizgraţia sistemului judiciar opac, extrem de politizat, despre care criticii spun că ar fi trebuit să-l fi descalificat din procesul de numire în fruntea Interpolului, de la început. Luni, ministrul securităţii publice al Chinei, Zhao Kezhi, a spus la o întrunire a cadrelor din conducerea superioară a poliţiei, la Beijing, că dl Meng a fost acuzat de luare de mită şi alte infracţiuni.





Nici dl Zhao, nici Ministerul de Externe nu au dat detalii despre presupusele păcate ale dlui Meng sau dacă acestea s-au petrecut înainte sau după alegerea lui în funcţia de preşedinte al Interpolului în 2016.





"Imaginaţi-vă ce ar fi dacă cumva, cândva, China ar obţine funcţia de secretar general al ONU pentru ca apoi într-o zi acesta să dispară", a spus Michael Caster, cercetător şi avocat al drepturilor omului la Bangkok, care studiază sistemul legal al Chinei. "Obrăznicia cu care acţionează China în afara oricărui concept sau procedură a normelor internaţionale, este realmente preocupantă".





Dl Caster a comparat modul în care a gestionat China cazul dlui Meng cu acuzaţiile penale care au pus capăt carierei lui Dominique Strauss-Kahn de director al FMI. Acuzaţiile aduse în acel caz - implicând agresiuni sexuale asupra unei cameriste de la un hotel din New York City în 2011 - au fost tratate într-un mod transparent, care lipseşte în procesele din China, mai ales în cazurile delicate în plan politic. Atunci, incidentul s-a încheiat cu retragerea acuzaţiilor penale împotriva dlui Strauss-Kahnm care au fost reglementate într-un proces civil.





Dl Meng a fost acuzat de Comitetul de Supervizare Naţională, organism anticorupţie creat în martie pentru intensificarea campaniei naţionale împotriva corupţiei şi pentru a-i conferi o mai clară încadrare juridică. Instanţele şi procurorii din China răspund în faţa Partidului Comunist şi rareori resping constatările anchetatorilor anticorupţie. Arestarea dlui Meng aproape echivalează cu o condamnare.





Dl Meng a devenit deja unul din exemplele cele mai spectaculoase pentru siguranţa redusă de care se bucură oficialităţile chineze pe fondul demersului dlui Xi de a prelua controlul, chiar şi în cazul reprezentanţilor de marcă din organizaţiile mondiale.





Căderea dlui Meng este "în întregime rezultatul faptului că el a rămas fidel obiceiurilor lui, iar pentru asta numai el este vinovat", a spus dl Zhao. "Arată pe deplin că în faţa legii nu există privilegii speciale sau excepţii".





În calitate de preşedinte al Interpol, el a stat la Lyon, oraşul francez unde îşi are sediul organizaţia, şi a rostit în mod regulat discursuri care promovau priorităţile Interpol şi contribuţia Chinei la ele.





"În China există o veche zicală, potrivit căreia strămoşul nostru Mencius a spus: 'o cauză justă se bucură de un sprijin abundent, în vreme ce o cauză injustă găseşte puţin' (sprijin)", a spus dl Meng în faţa oficialităţilor europene din domeniul poliţiei, anul acesta. "Această veche zicală evidenţiază importanţa corectitudinii şi a dreptăţii".





După semnalul de alarmă tras de ea despre soţul ei, poliţia franceză a început să facă cercetări şi Interpolul a solicitat informaţii de la China. Abia atunci, duminică seara la sfârşitul unui weekend liber, guvernul chinez a dezvăluit că dl Meng se afla în arest, fiind anchetat pentru "încălcarea legii".





El a sprijinit contribuţia Chinei la eforturile ONU de menţinere a păcii în Libia şi în alte zone frământate. A ajutat la supervizarea campaniei coordonate de China de eradicare a criminalităţii violente pe râul Mekong, în Asia de sud-est. Şi a avut o contribuţie la operaţiunile de poliţie care au ajuns în alte ţări, inclusiv Operaţiunea Fox Hunt care avea drept obiectiv repatrierea a sute de foşti demnitari şi oameni de afaceri chinezi fugiţi în străinătate, care erau suspectaţi de corupţie.





"În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU şi de mare putere responsabilă, China va continua să joace rolul pe care trebuie să îl joace în afacerile internaţionale, în special în organismele multilaterale", a spus dl Lu.





Un dosar de notorietate din vara aceasta a fost cel privindu-l pe un jurnalist independent, Chen Jieren, care a fost acuzat de fraudă şi deţinerea unei afaceri ilegale pentru scrierile lui. El a apărut într-o emisiune TV pentru a mărturisi, în august, deşi nu se ştie ce soartă a avut în plan judiciar. În luna mai, Chen Yong, şofer la administraţia districtuală din provincia Fujian, a murit în timp ce se afla în arestul unei branşe locale a comitetului. Corpul lui prezenta semne de bătăi, a relatat canalul de ştiri de afaceri chinez Caixin.





"S-a spus că anticorupţia se referă la închiderea puterii într-o cuşcă", a spus într-un interviu Luo Changping, fost reporter de investigaţii chinez care a expus cazuri de corupţie la nivel înalt. "Dar cine o va închide în cuşcă şi cine va ţine sub supraveghere cuşca?", a continuat el. "Aceasta este problema esenţială nerezolvată".(RADOR)





Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind încălzirea climatică

Potrivit grupului de experţi interguvernamental privind clima (Giec), transformări fără precedent sunt necesare pentru a limita încălzirea climatică la 1,5ºC faţă de era preindustrială. Acestea privesc toate sectoarele, dar şi pe cetăţeni. "Fiecare, după posibilităţi, poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră", afirmă climatologul, profesor la UCL, Jean-Pascal van Ypersele.





În Belgia, fiecare locuitor emite 10 tone de CO2 pe an. "Locuinţele reprezintă o sursă de emisii importantă din cauza încălzirii. E posibil să fie redusă, mai ales când eşti proprietar, graţie izolării, unei mai bune ventilaţii sau unei orientări optime", comentează el.





Pentru a-şi diminua amprenta de carbon, "trebuie preferat transportul public, mersul pe jos sau mobilitatea blândă", adaugă fostul vicepreşedinte al Giec. "Dacă chiar ai nevoie de o maşină, optează pentru un vehicul mic şi utilizează-l cât mai rar posibil, în lipsa unei maşini electrice". E posibil să optezi pentru împărţirea maşinii.





Economia este un alt mijloc de acţiune. În Belgia, miliarde de euro dorm în conturile voastre. Pentru cei care au posibilităţi, e posibil să reorientezi aceşti bani spre fonduri de investiţii durabile, al căror randament este uneori mai bun".





"E posibil să păstrăm clima pentru generaţiile actuale şi viitoare", continuă el. "Asta cere legi, norme şi o schimbare de paradigmă."









Nezamismaia Gazeta: A venit ora „Z” când vor neutraliza Moscova

Pe data de 8 octombrie, se declanșează manevrele militare multinaționale Clear Sky 2018, care se desfășoară în Ucraina. La aceste aplicații, participă trupe și avioane militare din Ucraina, contingente din Statele Unite ale Americii, din Belgia, Danemarca, Estonia, Olanda, Polonia, România și Regatul Unit al Marii Britanii. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Kiev, la aceste manevre vor lua parte avioane F-15C Eagle și C-130J Super Hercules, avioane ce aparțin Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii și care au sosit deja de duminică pe aerodromul de la Starokonstantinov din regiunea Hmelinițkii. Ministerul Ucrainean al Apărării a comunicat că scopul manevrelor, care vor avea loc în următoarele două săptămâni pe teritoriul regiunilor Hmelinițkii și Vinnița, este „îmbunătățirea cooperării dintre Ucraina și NATO, precum și consolidarea securității regionale.“





Oleksandr Turcinov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, declara recent că „fortificarea pazei de coastă și a aviației în aceste zone maritime este provocată de agresiunea din partea Rusiei”. Iar la sfârșitul lunii septembrie, Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, luând cuvântul la Adunarea Generală a ONU, a acuzat Federația Rusă că „vrea să ocupe Marea de Azov, după anexarea Peninsulei Crimeea.” Sub acest pretext, Kievul construiește o bază navală în regiunea Azov, iar la sfârșitul lunii septembrie, nava de comandă „Donbass” și remorcherul „Koreț” au trecut la Berdiansk și la Mariupoli, care trebuie să devină coloana vertebrală pentru baza navală.





Astfel de pregătiri militare active primesc sprijin din Statele Unite ale Americii și din alte țări membre NATO. De exemplu, la sfârșitul lunii septembrie, Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ale Americii a aprobat proiectul de buget pentru Pentagon, care alocă până la 250 milioane dolari Ucrainei pentru apărare. Conform proiectului de lege, aceste fonduri sunt alocate, inclusiv pentru "desfășurarea exercițiilor militare, pentru furnizarea de echipament militar, arme letale și sprijin logistic" etc. Rețineți că asistența bugetară a Pentagonului pentru 2019 este cu 50 de milioane mai mare decât bugetul pentru anul 2018 pentru programe de sprijin relevante, acordate statului ucrainean.







După cum afirmă Robert Story Karem, secretarul adjunct al Apărării al Statelor Unite ale Americii, "poziția Statelor Unite privind sprijinul ferm, acordat suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei rămâne neschimbată". În același timp, Petro Poroșenko, în timpul unei vizite recente în Statele Unite ale Americii, a spus că "Ucraina este deja flancul estic de facto al NATO". El a făcut această declarație în timpul unei vizite la baza Gărzii de Coastă de la Baltimore, unde, printr-o ceremonie solemnă, americanii au dăruit două nave de patrulare, din clasa Island, pentru Marina Națională a Ucrainei.





Este demn de remarcat faptul că întărirea puterii militare a Ucrainei are loc pe fundalul declarațiilor anti-ruse ale elitei occidentale și ale mass-mediei. De exemplu, Condoleezza Rice, fostă secretară de stat a SUA, într-un interviu acordat publicației ucrainene „Novoe Vremia”, a declarat că, pentru "a descuraja Moscova", este nevoie de ajutorul acordat armatei ucrainene din Occident, mai ales din partea Statelor Unite ale Americii. "În acest sens, eu susțin înarmarea armatei ucrainene, susțin desfășurarea batalioanelor NATO bine înarmate în Polonia și în statele baltice. Autoritățile ruse au trecut deja toate posibilele linii roșii și merită un răspuns adecvat", a concluzionat politicianul.





Nasser Khader, noul șef al Comisiei parlamentare daneze pentru apărarea Danemarcei, a făcut, de asemenea, declarații dure despre Rusia. Într-un interviu acordat Danmarks Radio, el a acuzat serviciile de securitate ruse de atacurile de hacking din întreaga lume. Potrivit lui, „este timpul ca Danemarca să treacă de la o strategie de apărare la o strategie ofensivă". El a cerut "o adevărată trecere spre o strategie de atac asupra Rusiei în spațiul cibernetic".





Cu privire la pregătirile militare ale Regatului Unit al Marii Britanii împotriva Federației Ruse a scris ziarul „Sunday Times”. Potrivit publicației, "comandamentul militar britanic este gata să efectueze un atac cibernetic împotriva Moscovei și să lase capitala rusă fără energie electrică în eventualitatea atacului rus asupra uneia dintre țările din Vest".









THE GUARDIAN: Jair Bolsonaro "nu îşi va modera retorica" în încercarea de a câştiga preşedinţia Braziliei

Candidatul de extremă dreapta, favorit în cursa pentru preşedinţia Braziliei, a insistat că nu îşi va modera discursul combativ şi nici nu va deveni un candidat al "păcii şi iubirii", continuându-şi campania pentru a deveni liderul celei mai mari democraţii din America latină.





Jair Bolsonaro, fost căpitan de armată şi adept al dictaturii, şi-a asigurat aproape 50 de milioane de voturi în primul tur de scrutin, duminică - aproximativ 46% din totalul voturilor şi cu puţin sub majoritatea absolută necesară pentru a revendica victoria. Populistul de 63 de ani se va confrunta acum cu contracandidatul lui, reprezentantul partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, în turul doi care va avea loc în 28 octombrie.





Experţii prezic că în perioada dintre cele două termene se va desfăşura un spectacol de pirotehnie politică şi cei doi bărbaţi se vor încăiera pe tema viziunilor lor spectaculos de diferite pentru Brazilia. Într-un interviu de 20 de minute acordat postului de radio brazilian Jovem Pan, luni, primul de la triumful lui din ziua precedentă, Bolsonaro a spus că speră să revină curând în campania activă, după recentul incident în care aproape a fost înjunghiat, şi că va continua să insiste că va fi intransigent cu criminalitatea şi intransigent cu stânga.





Întrebat dacă îşi va continua "predica conservatoare" sau va înclina spre terenul de centru pentru a atrage noi alegători, Bolsonaro a spus: "Nu pot să devin dintr-o dată 'micul Jair al păcii şi iubirii'... Trebuie să continuu să fiu aceeaşi persoană." "Desigur, uneori noi folosim sinonime", a spus el despre renumele lui de a face comentarii incendiare şi ofensatoare despre comunităţile negrilor şi homosexualilor şi despre femeile din Brazilia. "Înainte foloseam cuvinte injurioase din când în când. Nu mai fac asta".





"Eu cred că Bolsonaro va continua să facă ceea ce face. Nu cred că trebuie să se schimbe prea mult", a spus Peres. "Va continua să folosească această idee a fricii... că PT (Partido dos Trabalhadores, sau al muncitorilor) reprezintă un pas înapoi prin scandalurile de corupţie şi prin infractorii din guvern".





Experţii şi susţinătorii spun că unul din lucrurile cele mai urgente pe care le are de făcut Haddad pentru a contracara "tsunami-ul conservator" reprezentat de Bolsonaro, este să clădească o alianţă anti-Bolsonaro care să cuprindă tot spectrul politic. "Pentru a realiza miracolul unei cotituri, misiunea lui Haddad este acum să formeze un front democratic", scria Ricardo Kotscho, jurnalist veteran care a avut legături cu Lula şi PT, într-un eseu care analiza cum ar putea fi salvată Brazilia de "tragedia" "Bolsonarismului". "Dacă toţi se adună, va fi posibil să fie împins înapoi valul reacţionar de duminică" şi să fie împiedicată revenirea Braziliei la "întunericul uniformizat al trecutului".





Dar asigurarea susţinerii s-ar putea să nu fie uşoară - şi poate nici efectivă.





"Oamenii au decis să-şi pună speranţele în Bolsonaro. Ei văd în el promisiunea unui sfârşit al hoasului din ultimii patru ani. Şi pe acest fundal, Bolsonaro devine viitorul şi Haddad este trecutul".





Kapital: Jurnalista ucisă la Ruse - ce se ştie până în prezent

Există suficient material ADN de la locul crimei în Ruse, unde a fost găsită jurnalista de 30 de ani, ucisă cu bestialitate, Victoria Marinova, moderatoare a unei emisiuni şi director administrativ al postului de televiziune TVN de la Ruse, iar criminalul va fi descoperit. Asta s-a înţeles din afirmaţiile premierului Boiko Borisov, în urma consultării naţionale de duminică a Ministerului de Interne de la Sofia, care a fost convocat pentru acest caz.







"Dacă avem în vedere modul în care se lucrează, numeroasele date ADN culese - este o chestiune de timp să se găsească criminalul", a spus Borisov. El a subliniat că pentru această anchetă au fost trimişi cei mai experimentaţi experţi şi a făcut apel ca asupra acestora să nu se exercite presiuni.







Trupul femeii de 30 de ani a fost găsit sâmbătă, într-un tufiş, în apropiere de cheiul Dunării, într-un loc greu accesibil. Identificarea victimei a avut loc sâmbătă seara. Potrivit datelor iniţiale, femeia a fost atacată în timp ce îşi făcea alergarea pe malul apei, la Ruse. La ora 10:30 ea îşi bea cafeaua cu nişte colegi, apoi spune că merge să alerge pe malul Dunării. La 14:18, un bărbat a anunţat că a fost găsit trupul acesteia.





Anchetatorii au declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, la Ruse, că lucrează la toate versiunile posibile privind asasinarea Victoriei Marinova, care a fost bătută, violată şi sufocată. Când i s-a descoperit trupul nu avea asupra sa telefonul mobil, cheile de la maşină, ochelarii, actele personale, precum şi o parte din haine. De aceea a durat să fie stabilită identitatea victimei. Moartea a fost provocată de un traumatism la cap şi de sufocare, iar anchetatorii susţin că nu au date să fi fost mai mult de un făptuitor.







Marinova a fost moderator al emisiunii "Detector" şi director administrativ al postului de televiziune TVN, care este descris ca fiind "principalul canal TV de ştiri şi informaţii din partea de nord-est a Bulgariei". Ea a fost şi membru al Consiliului Director al acesteia, împreună cu Svilen Maximov şi Anna Koleva, Maximov fiind şi reprezentant al societăţii - proprietar May Fay. În ultima ediţie a emisiunii a fost difuzat un interviu cu jurnalistul de la "Bivol", Dimităr Stoyanov, şi cu colegul său român, Attila Biro, care au fost reţinuţi pentru puţin timp de către poliţie în timp ce lucrau la o anchetă privind scurgerea de bani europeni, legat de compania de construcţii GP Group. Versiunile sunt legate atât de o jefuire, cât şi se munca sa şi de viaţa sa personală, însă, din afirmaţiile anchetatorilor, munca sa este un motiv puţin probabil. "Se lucrează cu privire la persoanele cu antecedente criminale, dovedite în acest sens.





În apropiere există şi o unitate de psihiatrie, care este de asemenea obiectul verificării anchetatorilor - dacă cineva din interior a avut vreo deviere. Se lucrează şi la varianta camerelor de luat vederi şi a martorilor, pentru a se ajunge la făptuitor. Se lucrează şi cu cel mai restrâns cerc al victimei, pentru a se stabili legăturile şi problemele ei, pe care le-a avut înainte de a se întâmpla această crimă abominabilă", a spus, mai târziu, şi ministrul bulgar de interne, Mladen Marinov, citat de Agenţia Focus. Institutul de Criminalistică examinează deja dovezile materiale descoperite la faţa locului, în scurt timp aşteptându-se şi concluziile legate de acestea, pentru a avea lucruri mai concrete şi pentru ca anchetatorii să fie mai eficienţi în munca lor, a adăugat procurorul Gheorghi Gheorghiev.







Asasinarea jurnalistei a trezit reacţii mult mai mari în afara Bulgariei. "Jurnalist bulgar de investigaţii a fost ucis", informează Politico. Potrivit publicaţiei, în momentul asasinării, Victoria Marinova lucra la o anchetă privind presupuse fapte de corupţie cu privire la absorbţia de fonduri europene. Ultima emisiunea a Victoriei Marinova, spune Politico, este despre o anchetă a "Bivol" privind aşa-numita de către ei GP Gate, reţea de consultanţi şi firme, despre care site-ul susţine că sunt legate de compania de construcţii GP Group.





"Poliţia din Bulgaria anchetează asasinarea reporterului de investigaţii Victoria Marinova", informează şi BBC, amintind că Bulgaria este pe ultimul loc privind libertatea presei în UE. "Sunt şocat de asasinarea abominabilă a jurnalistei de investigaţii Victoria Marinova din Bulgaria. Insist de urgenţă pentru o anchetă exhaustivă şi detaliată. Făptuitorii trebuie să răspundă", a scris pe Twitter reprezentantul pentru libertatea presei de la OSCE, Harlem Desir.(RADOR)





Handelsblatt: Zi neagră pentru acțiunile bancare - Problemele din Italia și Grecia presează asupra băncilor germane

Începerea noii săptămâni bursiere pentru Commerzbank nu putea fi mai rea. Luni seara, acțiunile băncii au închis pe minus, cu 4,6%. Commerzbank a căzut de fapt victimă disputei dintre UE și guvernul populist din Italia cu privire la nivelul datoriei țării și asta pentru că banca deținea la finele lunii iunie în portofoliul său obligațiuni italienești - guvernamentale , municipale și regionale- în valoare de 8,5 miliarde de euro. Deși volumul acestor obligațiuni este cu aproape un miliard mai mic decât la sfârșitul primului trimestru, Commerzbank rămâne una dintre băncile germane cu cea mai puternică expunere pe Italia. E drept, pierderile băncilor de la Bursa din Milano au fost mult mai mari. Chiar și băncile puternice cum sunt UniCredit și Intesa Sanpaolo au pierdut 3,6% și respectiv 3,3% din valoare. Banco BPM a scăzut cu peste 6%. Monte dei Paschi a fost iniuțial suspendată de la tranzacționare.





Dacă prima de risc dintre obligațiunile germane și cele italiene continuă să crească, băncile italiene ar putea fi forțate să treacă la majorări de capital, avertizează analiștii Credit Suisse .







Îngrijorări mari nu sunt doar în Italia, ci și la Atena. Indicele FTSEB de la Bursa din Atena a scăzut cu mai mult de 6%. Eurobank a pierdut 11,6% la închiderea pieței, în timp ce National Bank of Greece a scăzut cu 4,7%. Piraeus Bank a înregistrat cea mai mare pierdere - 10,9%, ea având cea mai ridicată rată de neperformanță și fiind și cea mai slab capitalizată. Băncile grecești au pierdut deja aproximativ 40% din valoarea de piață de la începutul acestui an și se confruntă cu riscuri imense de credit. Sub presiunea BCE, ele trebuie să-și reducă rapid rata creditelor neperformante, ceea ce îi face pe investitori să se teamă că asta va însemna noi provizioane și noi majorări de capital.







E drept, Italia, spre deosebire de Grecia, este una dintre cele mai mari economii din zona euro. De aceea, investitorii de acolo sunt de două ori mai precauți. Analiștii Fitch au mai spus luni că profitabilitatea sectorului bancar elen este sub presiune și că băncile fac progrese lente în reducerea creditelor neperformante. În plus, există o incertitudine cu privire la modul în care guvernul grec ar sprijini sectorul bancar în cazul agravării problemelor. Această incertitudine conduce la creșterea costurilor de finanțare pentru bănci, subliniază Fitch.



Lectură plăcută!La nici două săptămâni după ce primul suspect a fost identificat ca fiind colonel în cadrul agenției de informații militare ruse, site-urile de investigație Bellingcat și The Insider l-au identificat și pe cel de-al doilea suspect ca fiind Dr. Alexander Mishkin, acesta călătorind în Salisbury sub numele de Alexander Petrov.Conform publicației de investigație, acesta este doctor militar în cadrul Serviciului rus de Informații și a fost recrutat în anul 2010.Guvernul britanic a refuzat să confirme aceste informații, dar, la fel ca și în cazul identificării primului suspect, serviciile secrete britanice nu au negat informațiile.Ambii bărbați sunt urmăriți de poliția britanică pentru tentativa de asasinare a domnului Skripal și a fiicei sale Yulia, care au fost otrăviți în luna martie în orașul englez Salisbury.Atacul a dus la intensificarea tensiunilor dintre vest și Vladimir Putin, acestea culminând săptămâna trecută cu o acțiune coordonată a guvernelor SUA, Marii Britanii și Olandei împotriva spionilor ruși, acestea acuzând GRU de o serie de atacuri cibernetice asupra instituțiilor internaționale.Potrivit celor două site-uri de investigații, în timpul studiilor sale medicale, Mishkin ar fi fost recrutat de GRU, iar apoi acesta s-a mutat la Moscova, unde a primit identitatea sub acoperire de Alexander Petrov.În orice caz, dispariţia bruscă şi misterioasă a dlui Meng a lăsat să planeze un nor de nesiguranţă asupra oficialităţilor chineze şi a organismelor internaţionale care le oferă tot mai multe roluri de conducere. A dat o spectaculoasă auto-lovitură eforturilor Chinei de a demonstra că este pregătită să preia roluri mai importante pe scena internaţională.Cea mai mare întrebare suscitată de soarta dlui Meng este de ce a aprobat guvernul dlui Xi căderea unui om pe care l-a desemnat să conducă organizaţia care coordonează activităţile de aplicare a legii pentru 192 de ţări membre.Abia după câteva zile de tăcere - şi o conferinţă de presă ieşită din comun, ţinută de soţia dlui Meng - China a recunoscut că l-a reţinut şi a prezentat Interpolului demisia lui.Desemnarea dlui Meng, ca şi detenţia lui, au avut aproape sigur aprobarea dlui Xi însuşi. Ministerul Securităţii Publice este unul din pilonii controlului Partidului Comunist, iar corupţia de la vârful său are izul trădării politice.Dl Zhao, ministrul securităţii publice, a sugerat la întrunirea de luni că abaterile dlui Meng fac parte din "reziduurile toxice" rămase după Zhou Yongkang, fostul şef al securităţii interne cândva puternic şi fioros, care a fost închis pe viaţă pentru acuzaţii de corupţie, în 2015.Dar până în urmă cu două săptămâni, dl Meng care are 64 de ani era aparent la apogeul carierei sale construite pe creşterea influenţei internaţionale a Chinei şi a respectabilităţii ei în domeniul aplicării legii. Alegerea lui în funcţia de preşedinte al Interpolului a simbolizat respectabilitatea globală câştigată de poliţia chineză.Aparenta securitate a dlui Meng s-a prăbuşit în ultimele săptămâni. Soţia lui a dezvăluit că el a dispărut în timp ce făcea o vizită în China. Un semnal care anunţa iminentele lui necazuri, a spus reporterilor soţia lui, a fost emoji-ul unui cuţit pe care i l-a trimis.Pe lângă funcţia lui în Interpol, dl Meng a fost ministru adjunct al securităţii publice şi se pare că a obţinut promovarea ca urmare a ajutorului constant pe care l-a dat în administrarea intereselor şi priorităţilor tot mai mari ale Chinei în sfera operaţiunilor de poliţie internaţionale.Luni la o informare de presă obişnuită, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Lu Kang a spus că ataşamentul Chinei faţă de cooperarea internaţională în sfera poliţiei nu va fi ştirbit de dizgraţia în care a căzut dl Meng.Noul Comitet de Supervizare Naţională a luat locul comisiei Partidului Comunist care investiga cazurile de corupţie şi a primit prerogative extinse de a cerceta abateri în întreaga structură birocratică. De asemenea, a preluat cazuri care păreau a avea doar o legătură tangenţială cu corupţia politică - despre care experţii sunt de acord că este larg răspândită în China - ceea ce sugerează că mandatul său include asigurarea controlului politic al Partidului Comunist.Potrivit raportului special al Giec publicat luni, lumea va trebui să facă transformări "rapide" şi "fără precedent", dacă vrea să limiteze încălzirea climei la 1,5ºC, prag dincolo de care riscurile de fenomene climatice extreme sunt semnificativ mai ridicate.Dacă obiectivele de reducere a efectelor de seră trebuie revizuite în sus în toate sectoarele, cetăţenii dispun, şi ei, de pârghii de acţiune. "Trebuie să încetăm să considerăm atmosfera ca pe o ladă de gunoi", estimează Jean-Pascal van Ypersele.Carnea roşie costă scump planeta. "Să mănânci mai puţină carne permite de asemenea să-ţi diminuezi emisiile", potrivit dlui van Ypersele.Climatologul face apel la cetăţeni să "reflecteze" în acest an electoral şi să "voteze pentru persoane gata să facă transformările necesare".Printre priorităţi, dl van Ypersele preconizează instaurarea unui tarif al carbonului, aşa cum se face în Franţa sau în Suedia. Veniturile din această taxă ar putea fi folosite pentru "a contrabalansa efectele sociale, în aşa fel încât populaţiile cele mai sărace să nu sufere un impact, şi să se investească în infrastructuri ca transportul public etc". Această pistă a făcut obiect de dezbatere în Belgia, încheiată la sfârşitul lui iunie. Mingea este de acum în terenul politicienilor.Statele Unite ale Americii și NATO pregătesc Ucraina pentru un război pe scară largă cu Rusia"Eu admit că un astfel de atac ar putea deveni un pretext pentru un conflict în Ucraina. Într-adevăr, la Kiev și în Occident se crede că Rusia a declanșat agresiunea din Donbass, a spus colonelul Shamil Gareev, expert militar pentru „Nezavisimaia Gazeta”. El a subliniat faptul că țările NATO au invitat Ucraina la cele mai mari manevre militare din ultima vreme "United Trident". După cum se știe, faza activă a manevrelor "United Trident", cu participarea celui de-al 45-lea contingent inter-arme al trupelor, va avea loc în nordul Norvegiei, în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie. "În conformitate cu scenariul acestor exerciții, coaliția multinațională a NATO conduce o operațiune militară de amploare pentru a elibera partea nordică a Norvegiei, care ar fi fost ocupată de țara fictivă Murinus. Această țară "fictivă" este Rusia pentru Alianța Nord-Atlantică și pentru Ucraina. Iar „teritoriul ocupat” este în realitate Donbassul”, consideră expertul.(RADOR)Extremistul de dreapta, care se va confrunta cu candidatul de stânga în turul doi al alegerilor, spune că nu va deveni un candidat al "păcii şi iubirii""Discursul nostru va rămâne în esenţă acelaşi - unul de unitate. Este nevoie să unificăm Brazilia, să o pacificăm", a spus el. "Am flirtat prea mult cu stânga în ultimii 20 de ani. Este vremea să ne deplasăm spre centru-dreapta".Glauco Peres, analist politic de la Universitatea São Paulo, prevede că în absenţa unor propuneri politice concrete, frica va rămâne principala armă a lui Bolsonaro pe măsură ce se apropie turul doi al alegerilor prezidenţiale.Candidatul de extrema dreaptă exact aşa a procedat luni, în timp ce Haddad s-a deplasat în sudul Braziliei pentru a se întâlni cu patronul său politic, fostul preşedinte încarcerat Luis Inácio Lula da Silva, pentru a discuta despre strategia sa pentru turul doi. "De voi depinde", a transmis prin Tweeter Bolsonaro celor 1,6 milioane de follow-eri ai lui. "Puteţi fi guvernaţi de cineva care este curat, sau de marioneta cuiva care se află în închisoare pentru corupţie!"Pentru a face asta, Kotscho spune că Haddad trebuie să aibă "măreţia de a încerca să obţină sprijinul tuturor acelora care nu au sărit în barca mesianicului căpitan... pentru a-şi lărgi electoratul şi a izola extrema dreaptă".Duminică seara, Haddad a semnalat imediat că va încerca să construiască un astfel de bloc. "Noi vrem să-i reunim pe democraţii din Brazilia", le-a spus el susţinătorilor, într-un discurs care se încheia cu strigătul mobilizator: "Trăiască Brazilia! Trăiască democraţia!""Pur şi simplu nu cred că va funcţiona", spune Brian Winter, redactor şef la Americas Quarterly. "Dacă un grup uriaş de politicieni bine cunoscuţi se aliniază în spatele lui Haddad, tot ce are de făcut Bolsonaro este să arate spre ei şi să spună: 'Vedeţi! Conducătorii politici sunt cu el' - şi gata".Monica de Bolle, director de studii latino-americane la John Hopkins University, spune că se aşteaptă ca Bolsonaro să fie puternic atacat de Haddad şi de alţi candidaţi prezidenţiali scoşi din cursă, în următoarele săptămâni, în primul rând pentru dispreţul lui pentru democraţie. "Dar criticile care îi sunt aduse lui Bolsonaro tind să-l întărească", adaugă ea. "Aşa că nu sunt sigură cum va fi".(RADOR)Abominabila crimă a provocat reacţii puternice pe plan internaţional, Borisov susţine că există suficiente dovezi ca criminalul să fie descoperit