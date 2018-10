FMI şi -a revizuit la 4% estimările privind avansul economiei româneşti în 2018, din cauza moderării stimulentelor

​Fondul Monetar Internaţional şi-a revizuit, în jos, estimările privind evoluţia economiei româneşti, atât în acest an cât şi anul viitor, ca urmare a moderării stimulentelor care au stat la baza creşterii din 2017, arată cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de instituţia financiară internaţională și citat de Agerpres. Dacă în luna aprilie FMI estima că, în 2018, Malta şi România vor înregistra în acest an cea mai mare creştere economică din Europa, de 5,7% şi, respectiv, 5,1%, în raportul de marţi, FMI şi-a revizuit în jos prognoza, la 4% în 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai puţin decât estima în primăvară.





Pentru 2019, FMI estimează că România va înregistra o creştere economică de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai puţin decât prognoza din aprilie.

"Economia României a înregistrat o creştere robustă de 6,9% în 2017 ca urmare a stimulentelor fiscale şi a cererii externe solide. Creşterea ar urma să încetinească până la 4% în 2018 şi să continue să se diminueze până la 3,4% în 2019, pe măsură ce stimulentele se vor modera", se arată în raportul "World Economic Outlook" publicat marţi.De altfel, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI în România, avertiza încă de la începutul lunii septembrie că Fondul Monetar Internaţional ia în considerare modificarea prognozei de creştere economică pentru România din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%.În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor de consum în România în acest an, estimările instituţiei financiare internaţionale au fost lăsate nemodificate, la o creştere medie anuală de 4,7%, dar au fost revizuite în jos pentru 2019, când ritmul de creştere a preţurilor ar urma să se atenueze până la 2,7%, faţă de un avans de 3,1% preconizat în primăvară. Comparativ, în 2017 România a înregistrat o inflaţie medie anuală de 1,3%.În schimb, FMI a revizuit uşor în jos estimările privind deficitul de cont curent înregistrat de România, la 3,5% din PIB în 2018 (de la 3,7% din PIB cât estima în aprilie). Pentru anul viitor, instituţia internaţională se aşteaptă ca deficitul de cont curent al României să se reducă până la 3,4% din PIB (faţă de 3,7% din PIB cât preconiza anterior).În ceea ce priveşte economia mondială, FMI şi-a revizuit, în jos, estimările de creştere până la 3,7% în 2018, cu 0,2 puncte procentuale sub estimările din luna aprilie."Revizuirea în jos reflectă surprizele care au afectat activitatea la începutul lui 2018 într-o serie de mari economi avansate, efectele negative ale măsurilor comerciale aprobate sau implementate între aprilie şi mijlocul lunii septembrie, precum şi perspective mai slabe pentru o serie de economii emergente importante", subliniază FMI.În cazul României, Comisia Naţională de Prognoză mizează pe o creştere a PIB de 6,1% în 2018, urmată de creşteri de 5,7% în 2019 şi 2020 şi de 5% în 2021.În previziunile economice de primăvară publicate la începutul lunii mai, Comisia Europeană (CE) a menţinut estimările referitoare la creşterea economiei României în 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se aşteaptă la un avans de 3,9%.